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الرئيس الإيراني: نسعى للسلام مع العالم ولن نرضخ للظلم أبدا

8/27/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 27 – 8 (كونا) -- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء إن بلاده تسعى للسلام مع العالم والإبتعاد عن الحرب لكنها لن ترضخ أبدا للظلم.


وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن ذلك جاء خلال حضور بزشكيان مراسم استلام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منصبه الجديد.


وأشار بزشكيان إلى أهمية توطيد العلاقات بين إيران وجيرانها قائلا "نستطيع أن نحبط تأثير العقوبات ضدنا ونسد حاجتنا للكثير من السلع الضرورية لو تمكنا من إقامة علاقات ودية ومنطقية مع دول الجوار".


ودعا إلى وضع "خارطة طريق" للتعامل والتعاون مع الدول المجاورة مضيفا أن "تطوير العلاقات مع بقية الدول من شأنه أن يساعد على تقدم إيران". (النهاية)




م و / ر ج




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