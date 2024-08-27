الرئيس الإيراني: نسعى للسلام مع العالم ولن نرضخ للظلم أبدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 27 – 8 (كونا) -- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء إن بلاده تسعى للسلام مع العالم والإبتعاد عن الحرب لكنها لن ترضخ أبدا للظلم.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن ذلك جاء خلال حضور بزشكيان مراسم استلام وزير
الخارجية الإيراني عباس عراقجي منصبه الجديد.
وأشار بزشكيان إلى أهمية توطيد العلاقات بين إيران وجيرانها قائلا "نستطيع أن نحبط تأثير العقوبات ضدنا ونسد حاجتنا للكثير من السلع الضرورية لو تمكنا من إقامة علاقات ودية ومنطقية مع دول الجوار".
ودعا إلى وضع "خارطة طريق" للتعامل والتعاون مع الدول المجاورة مضيفا أن "تطوير العلاقات مع بقية الدول من شأنه أن يساعد على تقدم إيران". (النهاية)
م و / ر ج
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