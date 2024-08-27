رابطة العالم الاسلامي تدين الهجوم الارهابي بمقاطعة (بلوشستان) في باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 27 - 8 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي وقع بمقاطعة (بلوشستان) في باكستان وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
ونددت الرابطة في بيان بهذه "الجريمة الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيتها العشرات" مجددة موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه.
وأعربت عن التضامن التام مع باكستان وشعبها العزيز في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها مقدمة خالص تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب باكستان وللمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)
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