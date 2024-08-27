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رابطة العالم الاسلامي تدين الهجوم الارهابي بمقاطعة (بلوشستان) في باكستان

8/27/2024 11:56:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 27 - 8 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي وقع بمقاطعة (بلوشستان) في باكستان وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.


ونددت الرابطة في بيان بهذه "الجريمة الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيتها العشرات" مجددة موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه.


وأعربت عن التضامن التام مع باكستان وشعبها العزيز في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها مقدمة خالص تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب باكستان وللمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)


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