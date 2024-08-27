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تقديم لائحة اتهام جديدة ضد ترامب في قضية محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020

8/27/2024 11:56:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 8 (كونا) -- قدم المستشار الأمريكي الخاص جاك سميث المعين من قبل وزارة العدل اليوم الثلاثاء لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية "مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020".


وقال مكتب المستشار الخاص في نص اللائحة المعدلة "إن لائحة الاتهام التي قدمت إلى هيئة محلفين كبرى جديدة لم تستمع من قبل إلى أدلة في هذه القضية وهي تعكس جهود الحكومة لاحترام وتنفيذ قرارات المحكمة العليا وتعليمات الإحالة".


ووفقا لشبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية لم يسقط المدعون أيا من التهم الأربع التي وجهوها في البداية ضد الرئيس السابق ومع ذلك فقد حددت لائحة الاتهام التي أعيدت صياغتها بعض سلوكيات ترامب المزعومة بما في ذلك ادعاءات عن محاولاته استخدام وزارة العدل للترويج لادعاءاته المتعلقة بقيام الديمقراطيين بالتزوير خلال عمليات الاقتراع وخاصة تلك التي جرت من خلال البريد.


كما أفادت بأن اللائحة الجديدة "تعدل كيفية صياغة الادعاءات التي يواصل المدعون تقديمها بشأن مخططات ترامب لتخريب الانتخابات".


ونقلت عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته قوله إن فريق الدفاع عن ترامب توقع إعادة صياغة لائحة الاتهام على هذا النحو لإعداد المرحلة التالية من القضية بعد حكم المحكمة العليا الذي منح الرئيس السابق حصانة فيما يتعلق بالفترة التي تلت انتخابات 2020 وتصاعدت لتصل الى ذروتها عندما اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز الرئيس جو بايدن فيما يعرف بأحداث 6 يناير.


وأشارت الشبكة إلى أنه "كان من المقرر بالفعل عقد جلسة استماع بشأن القضية في قاعة المحكمة التي ترأسها القاضية تانيا تشوتكان يوم الخميس المقبل لكن صدور لائحة الاتهام الجديدة بهذه السرعة كان بمثابة مفاجأة".


ومن الممكن أن تعزز التعديلات على لائحة الاتهامات احتمالات التوصل إلى إدانة في القضية بعدما انخفضت تلك الاحتمالات نتيجة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالولايات المتحدة في اوائل شهر يوليو الماضي منحته بموجبه الحصانة من الملاحقة في بعض القضايا التي يواجهها وأبرزها دوره المزعوم في تحريض أنصاره على التمرد على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية.


وجاء اصدار اللائحة الجديدة غداة طلب مكتب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من محكمة الاستئناف الأميركية إعادة إحياء قضية "الوثائق السرية" ضد ترامب وذلك بعدما أمرت قاضية فيدرالية الشهر الماضي بإلغاء واحدة من أربع قضايا يواجهها استنادا الى توصلها لخلاصة مفادها أن تعيين سميث كان "غير دستوري".


وقدم سميث طلبا للدائرة 11 بمحكمة الاستئناف الأميركية للطعن في القرار معللا ذلك بأن القرار هو "ضد الممارسات الشائعة والراسخة لنظام التعيينات في وزارة العدل وعبر أرجاء الحكومة الأميركية".


ويشرف سميث الذي عينه المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند بمنصب المستشار الخاص في نوفمبر الماضي حاليا على تحقيقين جنائيين منفصلين متعلقين بترامب أحدهما متعلق بقضية الوثائق السرية والاخر بمزاعم محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.


يذكر أن سميث سبق أن أجرى عدة تحقيقات متعلقة بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى داخل الولايات المتحدة وخارجها على مدى العقدين الماضيين. (النهاية)




ر س ر / ر ج




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