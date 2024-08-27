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السعودية تؤكد مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين حتى عودة الاستقرار في السودان

8/27/2024 11:56:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 8 (كونا) -- أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء مواصلة المملكة العمل مع الشركاء الدوليين حتى يعود الاستقرار الى السودان.


وقال وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري في تصريح لوكالة الانباء السعودية (واس) عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي ان المجلس تناول في جلسته اليوم التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان نتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.


وافاد الدوسري بأن المجلس تطرق ايضا إلى أبرز التطورات الاقتصادية المحلية وما سجلته أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة ومن ذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5ر10 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. (النهاية)




خ ن ش / ر ج




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