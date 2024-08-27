السعودية تؤكد مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين حتى عودة الاستقرار في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 27 - 8 (كونا) -- أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء مواصلة المملكة العمل مع الشركاء الدوليين حتى يعود الاستقرار الى السودان.
وقال وزير
الاعلام السعودي سلمان الدوسري في تصريح لوكالة الانباء السعودية (واس) عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي ان المجلس تناول في جلسته اليوم التي ترأسها ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان نتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
وافاد الدوسري بأن المجلس تطرق ايضا إلى أبرز التطورات الاقتصادية المحلية وما سجلته أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة ومن ذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5ر10 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
MENAFN27082024000071011013ID1108608717
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