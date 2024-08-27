موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - الجهات الحكومية المعنية تعقد اجتماعا تنسيقيا لمعالجة مشكلة الاختناق المروري بمختلف مراحلهاوذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الأشغال العامة والتربية وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع.
واشنطن - المستشار الأمريكي الخاص جاك سميث المعين من قبل وزارة العدل يقدم لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب
في قضية "مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات
2020".
لندن - شرطة العاصمة البريطانية تعلن ارتفاع حوادث الطعن في مهرجان (نوتينغ هل) السنوي إلى ثمانية وارتفاع عدد المعتقلين
إلى 334 شخصا فيما أصيب 50 ضابطا.
تونس - البنك المركزي التونسي يكشف عن أن تونس سددت حتى 20 أغسطس الجاري ديونا خارجية بنحو 989ر9 مليار دينار تونسي (3ر3 مليار دولار أمريكي) وهو ما يمثل 1ر81 بالمئة من اجمالي الديون التونسية البالغة 315ر12 مليار دينار (067ر4 مليارات دولار). (النهاية)
ر ج
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