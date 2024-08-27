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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

8/27/2024 11:56:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الجهات الحكومية المعنية تعقد اجتماعا تنسيقيا لمعالجة مشكلة الاختناق المروري بمختلف مراحلهاوذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الأشغال العامة والتربية وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع.



واشنطن - المستشار الأمريكي الخاص جاك سميث المعين من قبل وزارة العدل يقدم لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية "مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020".



لندن - شرطة العاصمة البريطانية تعلن ارتفاع حوادث الطعن في مهرجان (نوتينغ هل) السنوي إلى ثمانية وارتفاع عدد المعتقلين إلى 334 شخصا فيما أصيب 50 ضابطا.



تونس - البنك المركزي التونسي يكشف عن أن تونس سددت حتى 20 أغسطس الجاري ديونا خارجية بنحو 989ر9 مليار دينار تونسي (3ر3 مليار دولار أمريكي) وهو ما يمثل 1ر81 بالمئة من اجمالي الديون التونسية البالغة 315ر12 مليار دينار (067ر4 مليارات دولار). (النهاية)




ر ج




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