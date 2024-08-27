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وزير الصناعة والتجارة يلتقي منتسبي الدفعة السادسة من برنامج ((هايبو يوث)) للقيادات الشبابية

8/27/2024 11:56:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

التقى‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬القيادي‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬هايبو‭ ‬يوث‮»‬‭ ‬ HIPO ‭-‬ YOUTH ،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬والأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمنتسبي‭ ‬البرنامج،‭ ‬منوها‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬هايبو‭ ‬يوث‮»‬‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬تجربة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسيتهم‭.‬


‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تجربته‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬والقيادي،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬أبرز‭ ‬الممارسات‭ ‬القيادية‭ ‬والنجاحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬المخرجات‭ ‬الوطنية‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬قدّمها‭ ‬برنامج‭ ‬هايبو‭ ‬يوث‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬للشباب‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬والظهور‭ ‬بمخرجات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬‮
‬‭ ‬وثمّنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬وزيرة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬تجرته‭ ‬الإدارية‭ ‬والقيادية،‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬واسعة‭ ‬للشباب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توظيف‭ ‬التجارب‭ ‬والممارسات‭ ‬الإدارية‭ ‬الناجحة‭ ‬للخروج‭ ‬بمبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬متطلّبات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬والطموحات‭ ‬المستقبلية‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬هايبو‭ ‬يوث‮»‬‭ ‬يعدّ‭ ‬برنامجًا‭ ‬قياديًا‭ ‬شبابيًا‭ ‬بمستوى‭ ‬متقدم،‭ ‬يرنو‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬قدرات‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬تفتخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬بين‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬ويستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات‭.‬

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