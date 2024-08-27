وزير الصناعة والتجارة يلتقي منتسبي الدفعة السادسة من برنامج ((هايبو يوث)) للقيادات الشبابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
التقى عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس منتسبي الدفعة السادسة من البرنامج القيادي الوطني «هايبو يوث» HIPO - YOUTH ، والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، وذلك بحضور الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، والأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة.
وخلال اللقاء رحب وزير الصناعة والتجارة بمنتسبي البرنامج، منوها بدور «هايبو يوث» في إثراء تجربة الشباب البحريني وتمكينهم من الاطلاع على الجوانب الإدارية في مختلف القطاعات، وتزويدهم بالعلم والمعرفة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز تنافسيتهم.
كما ناقش خلال اللقاء تجربته الخاصة في المجال الإداري والقيادي، مستعرضاً أبرز الممارسات القيادية والنجاحات في مختلف المجالات ولا سيما في مجال العمل الحكومي.
من جانبها أوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن المخرجات الوطنية البارزة التي قدّمها برنامج هايبو يوث على مدى الأعوام السابقة، تعكس أهمية المبادرات والبرامج التدريبية في تطوير المهارات القيادية للشباب البحريني وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية في مملكة البحرين، مؤكدة حرص معهد الإدارة العامة على مواصلة دعم الخطط والبرامج الداعمة للشباب بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم والظهور بمخرجات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات.
وثمّنت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة حرص وزيرة الصناعة والتجارة على نقل تجرته الإدارية والقيادية، والتي ستسهم في فتح آفاق واسعة للشباب عن طريق توظيف التجارب والممارسات الإدارية الناجحة للخروج بمبادرات ومشاريع جديدة ومبتكرة تواكب متطلّبات المرحلة الحالية والطموحات المستقبلية. يذكر أن برنامج «هايبو يوث» يعدّ برنامجًا قياديًا شبابيًا بمستوى متقدم، يرنو إلى صقل قدرات الشاب البحريني لتحقيق طموحات وإنجازات تفتخر بها مملكة البحرين، وذلك بشراكة استراتيجية بين كلٍ من وزارة شؤون الشباب ومعهد الإدارة العامة، ويستهدف البرنامج الشباب من عمر 18 إلى 27 سنة من أصحاب الإنجازات.
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