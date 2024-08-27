((الرقابة)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((المراقب المالي والمراجع العام)) بالهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
وقع ديوان الرقابة المالية والإدارية ومكتب المراقب المالي والمراجع العام بجمهورية الهند مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز وتنظيم التعاون المتبادل في مجالات وأنشطة التدقيق والمحاسبة والتطور التكنولوجي المتعلق بها، إضافة إلى تطوير المهارات المهنية لموظفي الطرفين. كما تهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود في اجتماعات المنظمات والجهات العليا الإقليمية والدولية المعنية بالتدقيق، فضلًا عن توفير فرص التدريب لموظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية في البرامج التي تنظمها المؤسسات التدريبية التابعة للجهاز الهندي. وقع المذكرة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والسيد جيريش شاندرا مورمو المراقب المالي والمراجع العام لجمهورية الهند، الذي يزور مملكة البحرين على رأس وفد رسمي. يشار إلى أن جهاز الرقابة الهندي يحتل مكانة دولية على صعيد الرقابة المالية والمحاسبة، حيث ترأس وشغل عضوية لجنة المدققين الخارجيين ومجلس المدققين للأمم المتحدة، إضافة إلى عمله كمدقق خارجي للهيئات والوكالات التابعة لها.
كما سبق للجهاز تولى لجنة تبادل المعرفة واللجنة الفرعية لمراجعة الامتثال لوضع المعايير ضمن لجنة المعايير المهنية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).
وتم مؤخرا انتخاب الجهاز الهندي رئيسًا للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي) للفترة من 2024 إلى 2027، حيث يستضيف اجتماعات الجمعية العمومية السادسة عشرة للمنظمة في نيودلهي في سبتمبر المقبل.
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