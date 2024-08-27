((الرقابة)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((المراقب المالي والمراجع العام)) بالهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

وقع‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬ومكتب‭ ‬المراقب‭ ‬المالي‭ ‬والمراجع‭ ‬العام‭ ‬بجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنظيم‭ ‬التعاون‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬وأنشطة‭ ‬التدقيق‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المتعلق‭ ‬بها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬لموظفي‭ ‬الطرفين‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬المنظمات‭ ‬والجهات‭ ‬العليا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتدقيق،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬لموظفي‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬التابعة‭ ‬للجهاز‭ ‬الهندي‭. ‬وقع‭ ‬المذكرة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والسيد‭ ‬جيريش‭ ‬شاندرا‭ ‬مورمو‭ ‬المراقب‭ ‬المالي‭ ‬والمراجع‭ ‬العام‭ ‬لجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬رسمي‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬الرقابة‭ ‬الهندي‭ ‬يحتل‭ ‬مكانة‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬حيث‭ ‬ترأس‭ ‬وشغل‭ ‬عضوية‭ ‬لجنة‭ ‬المدققين‭ ‬الخارجيين‭ ‬ومجلس‭ ‬المدققين‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬كمدقق‭ ‬خارجي‭ ‬للهيئات‭ ‬والوكالات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬

كما‭ ‬سبق‭ ‬للجهاز‭ ‬تولى‭ ‬لجنة‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬واللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬لمراجعة‭ ‬الامتثال‭ ‬لوضع‭ ‬المعايير‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬التابعة‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الإنتوساي‭).‬

وتم‭ ‬مؤخرا‭ ‬انتخاب‭ ‬الجهاز‭ ‬الهندي‭ ‬رئيسًا‭ ‬للمنظمة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الأسوساي‭) ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬2027،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬



