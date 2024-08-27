إطلاق Beyon Money Business لتقديم الحلول المالية الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬إطلاق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والشركات‭ ‬الكبرى‭. ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬استخدام‭ ‬سلسة‭ ‬لزبائن‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬خدمة‭ ‬إدارة‭ ‬المصروفات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مسبقًا،‭ ‬والحلول‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬الأرباح‭ ‬من‭ ‬السيولة‭ ‬المتوافرة‭ ‬للشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتج‭ ‬ Flexi ‭ ‬ Invest ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬إتمام‭ ‬المدفوعات‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭.‬

ستتمكن‭ ‬الشركات‭ ‬عند‭ ‬التسجيل‭ ‬لدى‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬رقمية‭ ‬للدفع‭ ‬المسبق‭ ‬لأعضاء‭ ‬فريقها،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬فعّالة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الأقسام‭ ‬كالمصروفات،‭ ‬ودفع‭ ‬الفواتير‭ ‬ومصاريف‭ ‬السفر‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تمام‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬الإنفاق‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمنة‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬اليومية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسوية‭ ‬النفقات‭ ‬وتوحيد‭ ‬الفواتير‭ ‬وإعداد‭ ‬الميزانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭ ‬النظامية‭ ‬المالية‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬بإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬النفقات‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬التحليلية‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬الإحصائيات‭ ‬المالية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬وموضّحة‭ ‬عن‭ ‬المصروفات‭.‬

Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬تتيح‭ ‬ايضًا‭ ‬للشركات‭ ‬فرصًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ Flexi ‭ ‬ Invest ،‭ ‬وهو‭ ‬منتج‭ ‬الشركة‭ ‬الاستثماري‭ ‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬أرباح‭ ‬مجزية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬1 % ،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها‭ ‬النقدية‭ ‬لكسب‭ ‬أرباح‭ ‬شهرية‭ ‬مع‭ ‬حرية‭ ‬سحب‭ ‬المبالغ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بفترة‭ ‬محددة‭ ‬ودفع‭ ‬أي‭ ‬غرامات‭.‬

وعلق‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ Beyon ‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬إطلاق Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭. ‬نحن‭ ‬ندرك‭ ‬مدى‭ ‬احتياج‭ ‬الشركات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وستوفر‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭

‬أدوات‭ ‬تمكن‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬عمليات‭ ‬الإنفاق‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مسبقًا‭ ‬لموظفيهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توليد‭ ‬الأرباح‭ ‬عبر‭ ‬ Flexi ‭ ‬ Invest ‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬تكاليف‭ ‬رسوم‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬المحفظة‭ ‬الرقمية‭ ‬الوحيدة‭ ‬المختصة‭ ‬بحلول‭ ‬الدفع‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬