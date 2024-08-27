Wednesday, 28 August 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك البحرين الوطني يطلق عرضا حصريا على أميال سفر إضافية بالشراكة مع طيران الخليج

8/27/2024 11:55:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتزويد‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬حصريًّا‭ ‬بأميال‭ ‬سفر‭ ‬إضافية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬عند‭ ‬استبدال‭ ‬نقاطهم‭ ‬الأساسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تعاوننا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لمنح‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB
‬فرصة‭ ‬استبدال‭ ‬نقاطهم،‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬سفر‭ ‬مميزة‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬

يقدم‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬ولاء‭ ‬شامل‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬ومسبقة‭ ‬الدفع‭. ‬ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬التي‭ ‬تلائم‭ ‬مختلف‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭.‬

ولمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬يرجى‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬إليك‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭ .‬ https ‭://‬ >‭.‬ nbbonline ‭.‬ com ‭ ‬

MENAFN27082024000055011008ID1108608687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث