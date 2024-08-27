بنك البحرين الوطني يطلق عرضا حصريا على أميال سفر إضافية بالشراكة مع طيران الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم بنك البحرين الوطني عقد شراكة مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وذلك لتزويد مستخدمي تطبيق Points by NBB حصريًّا بأميال سفر إضافية بنسبة 10 % عند استبدال نقاطهم الأساسية خلال الفترة من تاريخ 15 أغسطس 2024 وحتى نهاية العام الجاري.
وفي تعليقه حول هذه المناسبة، قال صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «يسعدنا أن نعلن تعاوننا الاستراتيجي مع طيران الخليج لمنح مستخدمي تطبيق Points by NBB
فرصة استبدال نقاطهم، وحصولهم على تجارب سفر مميزة. تأتي هذه المبادرة كجزء من التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، وذلك بالشراكة مع الناقل الوطني للمملكة».
يقدم تطبيق Points by NBB برنامج مكافآت ولاء شامل مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات حاملي بطاقات بنك البحرين الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع. ويواصل بنك البحرين الوطني التزامه بتعزيز التجربة المصرفية من خلال طرح مجموعة واسعة من المكافآت التي تلائم مختلف أنماط الحياة.
ولمعرفة المزيد عن المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك البحرين الوطني، يرجى التوجه الى أقرب فرع إليك أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك عبر الرابط التالي . https :// >. nbbonline . com
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