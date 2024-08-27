بنك البحرين الوطني يطلق عرضا حصريا على أميال سفر إضافية بالشراكة مع طيران الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتزويد‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬حصريًّا‭ ‬بأميال‭ ‬سفر‭ ‬إضافية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬عند‭ ‬استبدال‭ ‬نقاطهم‭ ‬الأساسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تعاوننا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لمنح‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭

‬فرصة‭ ‬استبدال‭ ‬نقاطهم،‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬سفر‭ ‬مميزة‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬

يقدم‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬ولاء‭ ‬شامل‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬ومسبقة‭ ‬الدفع‭. ‬ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬التي‭ ‬تلائم‭ ‬مختلف‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭.‬

ولمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬يرجى‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬إليك‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭ .‬ https ‭://‬ >‭.‬ nbbonline ‭.‬ com ‭ ‬