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ستارت أب بحرين تعلن فائزين جديدين ضمن سلسلة جولات ستارت أب بحرين

8/27/2024 11:55:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬س‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬و‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬والسيدة‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬نظمت‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬فعاليتها‭ ‬المرتقبة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬ جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين ،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭. ‬وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬السيدة‭ ‬طوبى‭ ‬تركلي‭ ‬قائدة‭ ‬رؤية‭ ‬مسك‭ ‬2030‭ ‬تطرقت‭ ‬لأهم‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الريادية‭ ‬بنجاح‭.‬‮

وشارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬محلية‭ ‬عرضت‭ ‬مشاريعها‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الحُكّام‭ ‬الإقليميين‭ ‬والمحليين‭ ‬وهم‭: ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬إكرام،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كوتليدون؛‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬عيد،‭ ‬مدير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ تك‭ ‬ستارز ؛‭ ‬والسيد‭ ‬ليث‭ ‬زريقات‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬12 x ‭ ‬ VC ؛‭ ‬والسيدة‭ ‬طوبى‭ ‬تركلي‭.‬

وتضمنت‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المتميزة‭ ‬شركة‭ ‬بيادر،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬تعليمي‭ ‬يقدم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‮
‬‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الريادية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬وشركة‭ ‬توازن،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬مبتكرة‭ ‬للاستشارات‭ ‬الروبوتية‭ ‬والاستثمار‭ ‬الرقمي‭ ‬توفر‭ ‬للعملاء‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬محافظ‭ ‬استثمارية‭ ‬مخصصة‭ ‬وبأسعار‭ ‬رمزية‭ ‬ومصممة‭ ‬بحسب‭ ‬مدى‭ ‬تحملهم‭ ‬للمخاطر؛‭ ‬وشركة‭ ‬نمو،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬السلوكية‭ ‬للأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬تسهل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬العائلات‭ ‬والمدارس‭ ‬والخبراء‭ ‬المعتمدين؛‭ ‬وشركة‭ ‬عربي‭ ‬كويست،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬تقدم‭ ‬وحدات‭ ‬تعليمية‭ ‬للأطفال‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬مصممة‮
‬‭ ‬بطابع‭ ‬لعبي‭ ‬و‭ ‬تفاعلي؛‭ ‬و PetPal ،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬تحل‭ ‬مشكلة‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الخاصة‭ ‬للحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توصيل‭ ‬صناديق‭ ‬شهرية‭ ‬للقطط‭ ‬والكلاب‭.‬

وبعد‭ ‬جلسة‭ ‬تقييم‭ ‬دقيقة‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات،‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬عربي‭ ‬كويست‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬عقيلة‭ ‬عباس‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وشركة‭ ‬نمو‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬إنجي‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬أعربت‭ ‬عقيلة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالفوز‭ ‬وتقديرها‭ ‬لهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬لها‭ ‬عرض‭ ‬شركتها‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وطني‭. ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬لنا‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونخص‭ ‬بالشكر‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتمكين،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬لنا‭ ‬الفرص‭ ‬والموارد‭ ‬التي‭ ‬نحتاجها‭ ‬لتعزيز‭ ‬شركتنا‭ ‬الناشئة‭. ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬التوجيهات‭ ‬من‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬والتشجيع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الداعمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للمبادرة‭ ‬في‭ ‬دفعنا‭ ‬نحو‭ ‬النجاح‭. ‬نتطلع‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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