ستارت أب بحرين تعلن فائزين جديدين ضمن سلسلة جولات ستارت أب بحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور س روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، و مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» والسيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نظمت ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، بدعم من صندوق العمل (تمكين)، مؤخرًا فعاليتها المرتقبة ضمن سلسلة “ جولات ستارت أب بحرين ” ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، حيث تمت استضافة هذه النسخة من الفعالية في مدينة شباب 2030. وتضمنت الفعالية كلمة ألقتها السيدة طوبى تركلي قائدة رؤية مسك 2030 تطرقت لأهم التوجهات التي تساعد رواد الأعمال في إطلاق وإدارة المشاريع الريادية بنجاح.
وشارك في الفعالية خمس شركات ناشئة محلية عرضت مشاريعها المبتكرة أمام لجنة من الحُكّام الإقليميين والمحليين وهم: السيد حسن إكرام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوتليدون؛ والسيد أحمد عيد، مدير الاستثمار في شركة “ تك ستارز ” ؛ والسيد ليث زريقات مؤسس شركة 12 x VC ؛ والسيدة طوبى تركلي.
وتضمنت الشركات الناشئة المتميزة شركة بيادر، وهي عبارة عن تطبيق تعليمي يقدم برامج تدريبية
بهدف تعزيز الروح الريادية وتطوير مهارات رواد الأعمال، وشركة توازن، وهي منصة مبتكرة للاستشارات الروبوتية والاستثمار الرقمي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى محافظ استثمارية مخصصة وبأسعار رمزية ومصممة بحسب مدى تحملهم للمخاطر؛ وشركة نمو، وهي منصة متخصصة في الصحة السلوكية للأطفال والمراهقين تسهل التعاون والتنسيق بين العائلات والمدارس والخبراء المعتمدين؛ وشركة عربي كويست، وهي منصة تقدم وحدات تعليمية للأطفال باللغة العربية مصممة
بطابع لعبي و تفاعلي؛ و PetPal ، وهي خدمة تعتمد على الاشتراك تحل مشكلة النقص في خدمات الرعاية الخاصة للحيوانات الأليفة من خلال توصيل صناديق شهرية للقطط والكلاب.
وبعد جلسة تقييم دقيقة لجميع الشركات، أعلنت اللجنة عن فوز شركة عربي كويست التي أسستها عقيلة عباس بالمركز الأول، وشركة نمو التي أسستها إنجي علي رضا بالمركز الثاني. وتعليقاً على هذا الإنجاز، أعربت عقيلة عن سعادتها بالفوز وتقديرها لهذه الفرصة المميزة التي أتاحت لها عرض شركتها الناشئة على مستوى وطني. حيث قالت: «نحن ممتنون للدعم اللامحدود الذي تقدمه لنا منظومة ريادة الأعمال في البحرين، ونخص بالشكر كلٍ من وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين، وبنك البحرين للتنمية. كانت هذه المسابقة بمثابة نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا، حيث قدمت لنا الفرص والموارد التي نحتاجها لتعزيز شركتنا الناشئة. كما ساهمت التوجيهات من ستارت أب بحرين والتشجيع من قبل جميع الداعمين الرئيسيين للمبادرة في دفعنا نحو النجاح. نتطلع لمزيد من النمو والابتكار في البحرين».
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