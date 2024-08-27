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ترشيح صبا مبارك لـ ((ظلم المصطبة))

8/27/2024 11:53:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتذرت الفنانة نيللي كريم، منذ أيام، عن مشاركة الفنان إياد نصار بطولة مسلسل «ظلم المصطبة» الذي يكتبه أحمد فوزي صالح ويخرجه هاني خليفة للعرض في موسم دراما رمضان المقبل، بسبب رغبتها بالتواجد في المنافسات بعمل من بطولتها.
ورشح المخرج هاني خليفة، بحسب «سيدتي»، الفنانة صبا مبارك لتقوم ببطولة المسلسل، وينتظر صناع العمل تحديد صبا موقفها حتى يتم استكمال عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين، خاصة بعدما تم وضع خطة لبدء التصوير خلال أكتوبر المقبل للانتهاء من آخر المشاهد قبل حلول شهر رمضان.
وفي سياق متصل، تواصل صبا مبارك تصوير مسلسلها الجديد «وتر حساس» المقرر عرضه قبل نهاية العام الحالي، والعمل مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، ويشاركها البطولة: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد غزي، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد العمروسي، لبنى ونس، تميم عبده، ويجمع المسلسل صبا ومحمد علاء والمخرج وائل فرج بعدما قدموا «بين السطور».
كما تشارك صبا مبارك في مسلسل «موعد مع الماضي» المقرر عرضه الشهر المقبل، حيث ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة والعودة للبحث فيما حدث بالماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، ومحمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي ومن تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

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