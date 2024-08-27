ترشيح صبا مبارك لـ ((ظلم المصطبة))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
اعتذرت الفنانة
نيللي كريم، منذ أيام، عن مشاركة الفنان
إياد نصار بطولة مسلسل «ظلم المصطبة» الذي يكتبه أحمد فوزي صالح ويخرجه هاني خليفة للعرض في موسم دراما رمضان المقبل، بسبب رغبتها بالتواجد في المنافسات بعمل من بطولتها.
ورشح المخرج هاني خليفة، بحسب «سيدتي»، الفنانة صبا مبارك لتقوم ببطولة المسلسل، وينتظر صناع العمل تحديد صبا موقفها حتى يتم استكمال عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين، خاصة بعدما تم وضع خطة لبدء التصوير خلال أكتوبر المقبل للانتهاء من آخر المشاهد قبل حلول شهر رمضان.
وفي سياق متصل، تواصل صبا مبارك تصوير مسلسلها الجديد «وتر حساس» المقرر عرضه قبل نهاية العام الحالي، والعمل مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، ويشاركها البطولة: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد غزي، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد العمروسي، لبنى ونس، تميم عبده، ويجمع المسلسل صبا ومحمد علاء والمخرج وائل فرج بعدما قدموا «بين السطور».
كما تشارك صبا مبارك في مسلسل «موعد مع الماضي» المقرر عرضه الشهر المقبل، حيث ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة والعودة للبحث فيما حدث بالماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، ومحمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي ومن تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.
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