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((الإطفاء)) في مواجهة التجاوزات

8/27/2024 11:53:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طبيعة عمل رجال قوة الإطفاء العام تستلزم التفاني والإخلاص في أداء مهام العمل، رغم المخاطر التي يتعرضون لها فإلى جانب دورهم بتنفيذ حملات في جميع المحافظات لتطبيق اشتراطات الأمن والوقاية من الحريق الا انهم يقومون بدور مهم بالتوعية بإجراءات الأمن والسلامة والعمل على تطوير أنظمة الوقاية والمكافحة وفق أعلى المواصفات العالمية، وتأهيل الكوادر البشرية وإتاحة الفرصة للتسجيل في الدورات التدريبية واستقطاب اعداد كبيرة من المواطنين للعمل فيها وتغطية الاعداد المطلوبة لتدشين مراكز تغطي التوسع العمراني.
رجالات قوة الإطفاء العام من ضباط وضباط صف ومدنيين عاهدوا الله أن يكونوا بارين بقسمهم بالمحافظة على حماية الأرواح والممتلكات بوطننا الغالي والاستمرار في الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث وهم على القسم ماضون.
منذ حريق المنقف وللإنصاف من قبل هذه الكارثة نفذت قوة الاطفاء وتحت قيادة اللواء خالد العجمي وبالتعاون مع جهات مختصة مثل بلدية الكويت والتجارة حملات مكثفة لمواجهة التجاوزات بكل حزم وقوة وأغلقت العديد من المنشآت المخالفة اداريا، وأضحى من الصعوبة وجود مخالفات في سراديب البنايات، ومن هنا فإن الضرورة أن يبادر المواطنون والمقيمون بالإبلاغ عن التجاوزات لتقوم بدروها وهي تفعل ذلك على أكمل وجه وتنتقل فرقها للتأكد من صحة البلاغات وتتعامل معه بأقصى سرعة ممكنة، هذا الجهد لم ينطلق من فراغ وإنما نتيجة متابعة رئيس القوة والذي نتمنى له التوفيق في مهام عمله وهو شخصية متمرسة في العمل ولديه من الخبرات الكبيرة.
قوة الإطفاء العام من أكثر الجهات الحكومية المنضبطة ولديها خطط خمسية وأكثر تقوم بتنفيذها بدقة كبيرة.
وفي الختام نتمنى الالتزام بدعوات قوة الإطفاء المتكررة بضرورة الاستعانة بوضع كاشف دخان وكاشف حراري ومطفأة حريق في جميع المنشآت خاصة السكن الخاص.


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