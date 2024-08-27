((الإطفاء)) في مواجهة التجاوزات

(MENAFN
- Al-Anbaa) طبيعة عمل رجال قوة الإطفاء العام تستلزم التفاني والإخلاص في أداء مهام العمل، رغم المخاطر التي يتعرضون لها فإلى جانب دورهم بتنفيذ حملات في جميع المحافظات لتطبيق اشتراطات الأمن والوقاية من الحريق الا انهم يقومون بدور مهم بالتوعية بإجراءات الأمن والسلامة والعمل على تطوير أنظمة الوقاية والمكافحة وفق أعلى المواصفات العالمية، وتأهيل الكوادر البشرية وإتاحة الفرصة للتسجيل في الدورات التدريبية واستقطاب اعداد كبيرة من المواطنين للعمل فيها وتغطية الاعداد المطلوبة لتدشين مراكز تغطي التوسع العمراني.
رجالات قوة الإطفاء العام من ضباط وضباط صف ومدنيين عاهدوا الله أن يكونوا بارين بقسمهم بالمحافظة على حماية الأرواح والممتلكات بوطننا الغالي والاستمرار في الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث وهم على القسم ماضون.
منذ حريق المنقف وللإنصاف من قبل هذه الكارثة نفذت قوة الاطفاء وتحت قيادة اللواء خالد العجمي وبالتعاون مع جهات مختصة مثل بلدية الكويت والتجارة حملات مكثفة لمواجهة التجاوزات بكل حزم وقوة وأغلقت العديد من المنشآت المخالفة اداريا، وأضحى من الصعوبة وجود مخالفات في سراديب البنايات، ومن هنا فإن الضرورة أن يبادر المواطنون والمقيمون بالإبلاغ عن التجاوزات لتقوم بدروها وهي تفعل ذلك على أكمل وجه وتنتقل فرقها للتأكد من صحة البلاغات وتتعامل معه بأقصى سرعة ممكنة، هذا الجهد لم ينطلق من فراغ وإنما نتيجة متابعة رئيس القوة والذي نتمنى له التوفيق في مهام عمله وهو شخصية متمرسة في العمل ولديه من الخبرات الكبيرة.
قوة الإطفاء العام من أكثر الجهات الحكومية المنضبطة ولديها خطط خمسية وأكثر تقوم بتنفيذها بدقة كبيرة.
وفي الختام نتمنى الالتزام بدعوات قوة الإطفاء المتكررة بضرورة الاستعانة بوضع كاشف دخان وكاشف حراري ومطفأة حريق في جميع المنشآت خاصة السكن الخاص.
[email protected]
MENAFN27082024000130011022ID1108608677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.