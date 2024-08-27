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مشروع بمليون دولار لدعم الصناعة الدوائية في الأردن

8/27/2024 11:53:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- أطلقت مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي أمس مشروعا لدعم قطاع الصناعات الدوائية في الأردن بهدف زيادة صادرات القطاع و جذب المزيد من الاستثمارات.
وتبلغ قيمة الدعم المقدم للمشروع الذي ستنفذه المؤسسة حتى عام 2027 نحو مليون دولار بتمويل من حكومة مملكة هولندا فيما يتوقع أن يحقق عائدا على القطاع بمقدار 100 مليون دولار، فيما يأتي إطلاق المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين و وزارة الاستثمار.
وحضر إطلاق المشروع وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والاستثمار خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د.نزار محمود مهيدات، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن د.جميلة الراعبي.
بدورها، أكدت السقاف أن إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الخاص بالصناعات الدوائية في الأردن، من شأنه العمل على الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي.
وقالت " الصناعات الدوائية في المملكة تعتبر من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن، الأمر الذي جعل منها أنموذجا يحتذى به في المنطقة والإقليم".
واضافت "نظراً لأهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، تم اختياره ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من امكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية".
من جهته قال الوزير الشمالي "إن الوزارة وضعت الخطط لتنفيذ عدد من المبادرات لترويج للمنتج الدوائي الأردني وتحسين الإنتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية إذ بدأت الحكومة العمل على دعم انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش العالمية PICs إلى جانب العمل على الارتقاء بمرتبة المؤسسة في التقييم على المستوى الدولي".
ولفت إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، نظام خاص لتنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، ونظام فحص الأدوية.
وأكد الشمالي الحرص على دعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يتم نشر جميع الطلبات والبراءات على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إضافة إلى السعي لإنشاء مركز للدراسات والأبحاث الدوائية في الجامعات الأردنية ، بالإضافة إلى أن العمل جار على تعديل أسس تسجيل الأدوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير لتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء مهيدات أن المشروع جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية نحو تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية وإيجاد أسواق تصديرة جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها.
من جهته قال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن بيير دي فريس "هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033".
مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.
وأشار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولي أفتاب أحمد إلى أنه من خلال هذا المشروع الاستشاري الجديد سنتشارك تجاربنا وخبراتنا العالمية لدعم تطور قطاع الصناعة الدوائية في الأردن.
وعقد على هامش حفل الإطلاق ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات قدمت من قبل رئيس المشروع د.سرحي أوسافوليوك، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن د.جميلة الراعبي، ومدير مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء د.رنا ملكاوي، وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، د.فادي الأطرش.

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