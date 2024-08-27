مشروع بمليون دولار لدعم الصناعة الدوائية في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- أطلقت مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي أمس مشروعا لدعم قطاع الصناعات الدوائية في الأردن بهدف زيادة صادرات القطاع و جذب المزيد من الاستثمارات.
وتبلغ قيمة الدعم المقدم للمشروع الذي ستنفذه المؤسسة حتى عام 2027 نحو مليون دولار بتمويل من حكومة مملكة هولندا فيما يتوقع أن يحقق عائدا على القطاع بمقدار 100 مليون دولار، فيما يأتي إطلاق المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين و وزارة الاستثمار.
وحضر إطلاق المشروع وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والاستثمار خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د.نزار محمود مهيدات، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن د.جميلة الراعبي.
بدورها، أكدت السقاف أن إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الخاص بالصناعات الدوائية في الأردن، من شأنه العمل على الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي.
وقالت " الصناعات الدوائية في المملكة تعتبر من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن، الأمر الذي جعل منها أنموذجا يحتذى به في المنطقة والإقليم".
واضافت "نظراً لأهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، تم اختياره ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من امكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية".
من جهته قال الوزير الشمالي "إن الوزارة وضعت الخطط لتنفيذ عدد من المبادرات لترويج للمنتج الدوائي الأردني وتحسين الإنتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية إذ بدأت الحكومة العمل على دعم انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش العالمية PICs إلى جانب العمل على الارتقاء بمرتبة المؤسسة في التقييم على المستوى الدولي".
ولفت إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، نظام خاص لتنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، ونظام فحص الأدوية.
وأكد الشمالي الحرص على دعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يتم نشر جميع الطلبات والبراءات على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إضافة إلى السعي لإنشاء مركز للدراسات والأبحاث الدوائية في الجامعات الأردنية ، بالإضافة إلى أن العمل جار على تعديل أسس تسجيل الأدوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير لتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء مهيدات أن المشروع جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية نحو تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية وإيجاد أسواق تصديرة جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها.
من جهته قال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن بيير دي فريس "هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033".
مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.
وأشار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولي أفتاب أحمد إلى أنه من خلال هذا المشروع الاستشاري الجديد سنتشارك تجاربنا وخبراتنا العالمية لدعم تطور قطاع الصناعة الدوائية في الأردن.
وعقد على هامش حفل الإطلاق ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات قدمت من قبل رئيس المشروع د.سرحي أوسافوليوك، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن د.جميلة الراعبي، ومدير مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء د.رنا ملكاوي، وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، د.فادي الأطرش.
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