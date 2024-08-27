93 % نمو مدفوعات المحافظ الإلكترونية في 7 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – ارتفعت المدفوعات الرقمية عبر نظام الدفع من خلال الهاتف النقال الذي يحمل اسم "جوموبي" بنسبة 93 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".
وبلغت قيمة المدفوعات عبر النظام 2.9 مليار دينار مقارنة مع 1.5 مليار دينار خلال فترتي المقارنة.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، أن قيمة المدفوعات عبر "جوموبي"، سجلت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي قرابة 476 مليون دينار للنظام الذي يستخدمه قرابة 2.3 مليون مستخدم في الأردن.
ووفقا للتقرير، ومع تسجيل قيمة المدفوعات عبر "جوموبي"، الذي يقوم على فكرة "المحافظ الإلكتروينة" هذا المستوى، تكون قد نمت بمقدار 213 مليون دينار، بنسبة بلغت 81 %، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 263 مليون دينار.
وأظهر التقرير أن متوسط قيمة الحركات عبر نظام "جوموبي"، بلغ خلال شهر تموز (يوليو) الماضي وحده، حوالي 93 دينارا.
ووفقا للتقرير، فقد شكلت خدمة "تحويل الأموال"، النسبة الكبرى من قيمة المدفوعات عبر نظام "جوموبي"، وبأكثر من 85.9 %، تليها خدمة السحب بنسبة 6.4 %، ثم خدمة الإيداع بنسبة 4.5 %، فالمشتريات بنسبة 3.25 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام في شهر تموز (يوليو) الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن تحويل الأموال إلى العائلة والأصدقاء، شكل النسبة الكبرى من قيمة المدفوعات لخدمة تحويل الأموال عبر النظام خلال الشهر الماضي، وبنسبة بلغت 73 %.
و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من وإلى الحسابات البنكية.
والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني، يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.
وعلى صعيد متصل، أظهرت الأرقام أن مستخدمي نظام "جوموبي"، نفذوا قرابة 5.13 مليون حركة دفع، خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.
ووفقا للتقرير، فقد شهد مؤشر عدد الحركات عبر نظام "جوموبي"، نموا ورقما قياسيا جديدا مع وصوله إلى هذا المستوى خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، عندما زاد بنسبة بلغت 135 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ وقتها أكثر من 2.18 مليون حركة.
وأشار التقرير إلى أن خدمة "تحويل الأموال"، شكلت نسبة تزيد على 90 % من إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر النظام خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تليها خدمات السحب فالإيداع، فالمشتريات على التوالي.
وبلغ عدد مستخدمي "جوموبي" في الأردن مع نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، قرابة 2.3 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم أكثر من 88 %، والبقية من غير الأردنيين.
وبحسب التقرير، فقد شكل الذكور نسبة 51.3 %، من إجمالي عدد مستخدمي النظام، والنسبة الباقية من الإناث.
MENAFN27082024000072011014ID1108608674