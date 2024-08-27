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93 % نمو مدفوعات المحافظ الإلكترونية في 7 أشهر

8/27/2024 11:53:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – ارتفعت المدفوعات الرقمية عبر نظام الدفع من خلال الهاتف النقال الذي يحمل اسم "جوموبي" بنسبة 93 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".
وبلغت قيمة المدفوعات عبر النظام 2.9 مليار دينار مقارنة مع 1.5 مليار دينار خلال فترتي المقارنة.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، أن قيمة المدفوعات عبر "جوموبي"، سجلت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي قرابة 476 مليون دينار للنظام الذي يستخدمه قرابة 2.3 مليون مستخدم في الأردن.
ووفقا للتقرير، ومع تسجيل قيمة المدفوعات عبر "جوموبي"، الذي يقوم على فكرة "المحافظ الإلكتروينة" هذا المستوى، تكون قد نمت بمقدار 213 مليون دينار، بنسبة بلغت 81 %، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 263 مليون دينار.
وأظهر التقرير أن متوسط قيمة الحركات عبر نظام "جوموبي"، بلغ خلال شهر تموز (يوليو) الماضي وحده، حوالي 93 دينارا.
ووفقا للتقرير، فقد شكلت خدمة "تحويل الأموال"، النسبة الكبرى من قيمة المدفوعات عبر نظام "جوموبي"، وبأكثر من 85.9 %، تليها خدمة السحب بنسبة 6.4 %، ثم خدمة الإيداع بنسبة 4.5 %، فالمشتريات بنسبة 3.25 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام في شهر تموز (يوليو) الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن تحويل الأموال إلى العائلة والأصدقاء، شكل النسبة الكبرى من قيمة المدفوعات لخدمة تحويل الأموال عبر النظام خلال الشهر الماضي، وبنسبة بلغت 73 %.
و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من وإلى الحسابات البنكية.
والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني، يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.
وعلى صعيد متصل، أظهرت الأرقام أن مستخدمي نظام "جوموبي"، نفذوا قرابة 5.13 مليون حركة دفع، خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.
ووفقا للتقرير، فقد شهد مؤشر عدد الحركات عبر نظام "جوموبي"، نموا ورقما قياسيا جديدا مع وصوله إلى هذا المستوى خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، عندما زاد بنسبة بلغت 135 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ وقتها أكثر من 2.18 مليون حركة.
وأشار التقرير إلى أن خدمة "تحويل الأموال"، شكلت نسبة تزيد على 90 % من إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر النظام خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تليها خدمات السحب فالإيداع، فالمشتريات على التوالي.
وبلغ عدد مستخدمي "جوموبي" في الأردن مع نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، قرابة 2.3 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم أكثر من 88 %، والبقية من غير الأردنيين.
وبحسب التقرير، فقد شكل الذكور نسبة 51.3 %، من إجمالي عدد مستخدمي النظام، والنسبة الباقية من الإناث.

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