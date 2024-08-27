274 مليون دينار التبادل التجاري مع بريطانيا خلال 3 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- نما حجم التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا بنسبة 27 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه، بحسب تقرير التجارة والاستثمار الربعي بين البلدين الذي تصدره وزارة التجارة البريطانية الدولية.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات (الصادرات والواردات) بين البلدين خلال الربع الأول من العام الحالي 274 مليون دينار.
وأفاد التقرير أن إجمالي صادرات بريطانيا إلى الأردن من السلع والخدمات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 224.5 مليون دينار بارتفاع نسبته31.5 % مقارنة مع الربع الأخير لعام 2023.
ووفق التقرير، بلغ إجمالي حجم مستوردات المملكة المتحدة من الأردن من السلع والخدمات خلال الربع الأول لعام 2024 نحو49.5 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاع بما نسبته 16.2 % قياسا بالربع الماضي من عام 2023
وحول أهم السلع المستوردة والمصدرة بين البلدين، أظهر التقرير، أن أهم خمس سلع استوردها الأردن من المملكة المتحدة، تتمثل في الآلات بمولدات الطاقة الميكانيكية إذ بلغت قيمة مستوردات الأردن منها حوالي 70.9 مليون دينار ما يشكل 31.6 % من إجمالي حجم السلع المستوردة، إضافة إلى الآلات الصناعية العامة، حيث بلغت قيمتها حوالي 13.24مليون دينار ما تناهز نسبته 5.9 %، إلى جانب ذلك السيارات والتي بلغت قيمة المستوردات منها نحو 13 مليون دينار ما يشكل 5.8 % من إجمالي حجم المستوردات فضلا عن مركبات الطرق بخلاف السيارات والتي قدرت بـ 11 مليون دينار، أي ما يناهز نسبته 4.9 %، وأخيرا سلع كهربائية متنوعة والتي قدرت بحوالي 9.6 مليون دينار، وهو ما يشكل 4.3 % من إجمالي هذه المستوردات.
في المقابل، تمثلت أهم خمس سلع صدرها الأردن إلى المملكة المتحدة في مولدات الطاقة الميكانيكية إذ بلغت قيمتها 32.55 مليون دينار ما يناهز
65.7 % من إجمالي الصادرات الأردنية للمملكة المتحدة، إضافة إلى الملابس، إذ بلغت قيمتها 6.1 مليون دينار ما يشكل12.4 % من إجمالي الصادرات الأردنية للمملكة المتحدة، إضافة إلى الخضار والفواكه والتي بلغت قيمتها 6.1 مليون دينار ما تناهز نسبته 12.4 % فضلا عن الخامات المعدنية والخردة، والتي قدرت قيمتها 1.8 مليون دينار ما تناهز نسبته 3.7 % من حجم الصادرات.
وبحسب التقرير، فإن الأردن يأتي في المرتبة 80 كأكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وفي المرتبة 74 من بين الشركاء التجاريين للسلع، وبالمرتبة 74 كأكبر شريك خدمات كما جاء في المرتبة 66 كأكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، وفي المرتبة 63 كأكبر سوق تصدير للسلع، وبالمرتبة 62 كأكبر سوق لتصدير الخدمات، وفي المقابل يحتل الأردن المرتبة 97، من حيث أكبر سوق تستورد منه المملكة المتحدة، وفي المرتبة 86 من حيث أكبر سوق لاستيراد السلع، وبالمرتبة 90 كأكبر سوق لاستيراد الخدمات.
وأخيرا لفت التقرير إلى أن البيانات الأولية للتتبادل التجاري بين البلدين أظهرت أن صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى الأردن زادت بنسبة 18.3 % خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت واردات المملكة المتحدة من السلع من الأردن بنسبة 3.5 % خلال نفس الفترة.
ويذكر أن الأردن تجمعه اتفاقية تجارية مع بريطانيا تشمل إيرلندا الشمالية أيضا، إذ تم توقيعها في العام 2019، ودخلت حيز التنفيذ منتصف العام 2021، وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ المعاملة التفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
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