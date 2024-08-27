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274 مليون دينار التبادل التجاري مع بريطانيا خلال 3 أشهر

8/27/2024 11:53:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- نما حجم التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا بنسبة 27 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه، بحسب تقرير التجارة والاستثمار الربعي بين البلدين الذي تصدره وزارة التجارة البريطانية الدولية.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات (الصادرات والواردات) بين البلدين خلال الربع الأول من العام الحالي 274 مليون دينار.
وأفاد التقرير أن إجمالي صادرات بريطانيا إلى الأردن من السلع والخدمات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 224.5 مليون دينار بارتفاع نسبته31.5 % مقارنة مع الربع الأخير لعام 2023.
ووفق التقرير، بلغ إجمالي حجم مستوردات المملكة المتحدة من الأردن من السلع والخدمات خلال الربع الأول لعام 2024 نحو49.5 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاع بما نسبته 16.2 % قياسا بالربع الماضي من عام 2023
وحول أهم السلع المستوردة والمصدرة بين البلدين، أظهر التقرير، أن أهم خمس سلع استوردها الأردن من المملكة المتحدة، تتمثل في الآلات بمولدات الطاقة الميكانيكية إذ بلغت قيمة مستوردات الأردن منها حوالي 70.9 مليون دينار ما يشكل 31.6 % من إجمالي حجم السلع المستوردة، إضافة إلى الآلات الصناعية العامة، حيث بلغت قيمتها حوالي 13.24مليون دينار ما تناهز نسبته 5.9 %، إلى جانب ذلك السيارات والتي بلغت قيمة المستوردات منها نحو 13 مليون دينار ما يشكل 5.8 % من إجمالي حجم المستوردات فضلا عن مركبات الطرق بخلاف السيارات والتي قدرت بـ 11 مليون دينار، أي ما يناهز نسبته 4.9 %، وأخيرا سلع كهربائية متنوعة والتي قدرت بحوالي 9.6 مليون دينار، وهو ما يشكل 4.3 % من إجمالي هذه المستوردات.
في المقابل، تمثلت أهم خمس سلع صدرها الأردن إلى المملكة المتحدة في مولدات الطاقة الميكانيكية إذ بلغت قيمتها 32.55 مليون دينار ما يناهز
65.7 % من إجمالي الصادرات الأردنية للمملكة المتحدة، إضافة إلى الملابس، إذ بلغت قيمتها 6.1 مليون دينار ما يشكل12.4 % من إجمالي الصادرات الأردنية للمملكة المتحدة، إضافة إلى الخضار والفواكه والتي بلغت قيمتها 6.1 مليون دينار ما تناهز نسبته 12.4 % فضلا عن الخامات المعدنية والخردة، والتي قدرت قيمتها 1.8 مليون دينار ما تناهز نسبته 3.7 % من حجم الصادرات.
وبحسب التقرير، فإن الأردن يأتي في المرتبة 80 كأكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وفي المرتبة 74 من بين الشركاء التجاريين للسلع، وبالمرتبة 74 كأكبر شريك خدمات كما جاء في المرتبة 66 كأكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، وفي المرتبة 63 كأكبر سوق تصدير للسلع، وبالمرتبة 62 كأكبر سوق لتصدير الخدمات، وفي المقابل يحتل الأردن المرتبة 97، من حيث أكبر سوق تستورد منه المملكة المتحدة، وفي المرتبة 86 من حيث أكبر سوق لاستيراد السلع، وبالمرتبة 90 كأكبر سوق لاستيراد الخدمات.
وأخيرا لفت التقرير إلى أن البيانات الأولية للتتبادل التجاري بين البلدين أظهرت أن صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى الأردن زادت بنسبة 18.3 % خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت واردات المملكة المتحدة من السلع من الأردن بنسبة 3.5 % خلال نفس الفترة.
ويذكر أن الأردن تجمعه اتفاقية تجارية مع بريطانيا تشمل إيرلندا الشمالية أيضا، إذ تم توقيعها في العام 2019، ودخلت حيز التنفيذ منتصف العام 2021، وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ المعاملة التفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

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