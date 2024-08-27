تعاقدات الحسين إربد تؤسس لمشروع شركة تسويق لاعبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- تشير التعاقدات التي يبرمها نادي الحسين إربد، مع نجوم شباب في كرة القدم
ولمدة طويلة، إلى تفكير النادي بتأسيس مشروع شركة متخصصة في تسويق اللاعبين، قادرة على إثراء صندوق النادي بمبالغ مالية كبيرة مستقبلا.
ونشط الحسين إربد في الموسم الكروي الحالي، في إبرام صفقات
طويلة الأجل (أغلبها لمدة 4 سنوات) مع نجوم شباب يبرز منهم عارف الحاج القادم من الصريح، وعودة الفاخوري الذي كان يلعب في عمان اف سي، وعبيدة النمارنة القادم من الجليل وعلي حجبي القادم من الأهلي، ناهيك عن اللاعبين الشباب الموجودين أصلا في صفوف الفريق أمثال سيف درويش.
وتوحي هذه التعاقدات الشابة، لفريق مدجج بالنجوم من أصحاب الخبرة، بتوجه الإدارة للاستثمار في اللاعبين الشباب، من خلال بيعهم أو اعارتهم بصفقات مالية مجدية، أو استثمارهم فنيا في الفريق الذي بات يبحث عن منصات التتويج في جميع مشاركاته.
ووفق المعلومات الواردة، فإن الحسين إربد يملك فكرا احترافيا، في التعامل مع هذا الملف، من خلال الاهتمام بهؤلاء النجوم الشباب في التدريبات، وحتى في طبيعة التغذية والتمارين، وتوفير جميع متطلباتهم، من أجل تفريغهم للعب كرة القدم، وبالتالي تأسيس قاعدة كبيرة من النجوم القادرين على إثراء الفريق فنيا، أو إثراء صندوق النادي ماديا، ما ينعكس على تطور الحسين إربد، بل ويمتد أيضا لصفوف المنتخبات الوطنية.
ويرى خبراء في شؤون كرة القدم المحلية، أن إقدام ناد مدجج بنجوم الخبرة، على إبرام صفقات متعددة مع لاعبين شباب، يؤكد الرؤية المثالية المستقبلية، ويؤسس لمشروع بناء شركة تسويق لاعبين، يمكن الترويج لهم وبيعهم لأندية محلية وخارجية، وبمبالغ مالية كبيرة، تفوق المبالغ التي دفعها النادي للتعاقد معهم.
ويقول المدرب الوطني عيسى الترك، إن نادي الحسين وفي حال نجح في تجسيد فكره على أرض الواقع، فإنه سيكون منافسا دائما على البطولات، ورافد كبيرا للأندية باللاعبين المميزين.
وقال في تصريح لـ"الغد" : الحسين إربد بدأ العمل الأعلى إلى الأسفل وليس العكس، حيث اهتم في البداية بالفريق الأول الذي حقق لقب الدوري في إنجاز غير مسبوق، قبل أن ينتقل لبناء القاعدة من خلال الاهتمام بالفئات.
وأضاف: خطوات النادي في استقطاب نجوم شباب من مختلف مناطق المملكة، رغم اكتمال صفوف الفريق الأول، يؤشر على رغبة في تسويق هؤلاء اللاعبين للحصول على مكتسبات مالية كبيرة، أو الاستفادة منهم فنيا، من خلال تفعيلهم في الفريق الأول، وهذا فكر احترافي في حال تم تجسيده بشكل دقيق على أرض الواقع.
وقال الترك: هناك خطة "بي"، تتمثل في صناعة اللاعبين الشباب وتسويقهم أو الاستفادة منهم فنيا في الفريق الأول، والمهم في الموضوع أن قاعدة اختيار اللاعبين الشباب لا تتوقف على محافظة إربد فقط، بل تمتد إلى كافة انحاء المملكة.
وتمنى الترك لنادي الحسين إربد التوفيق في تطبيق أفكاره الاحترافية، لافتا إلى أن النجاح في تأسيس شركة لتسويق اللاعبين، يعتبر سابقة ايجابية في الكرة الأردنية.
أما النجم السابق في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم حاتم عقل، فقد اعتبر أن اقبال نادي الحسين إربد على ابرام صفقات طويلة الأمد مع لاعبين شباب، يقودنا للتنبؤ بوجود فكرة تأسيس شركة تسويق لاعبين، وهو أمر إيجابي لم نعهده في الكرة الأردنية.
وأضاف: النادي لم يعلن عن توجهه لتأهيل اللاعبين الشباب وتسويقهم، ولكن خطواته التي ينتهجها تقول أن هناك فكرا متميزا قد يجعل من نادي الحسين إربد منبرا ومصدرا للنجوم القادرين على اثراء صندوق النادي، أو حتى اثراء الفريق الأول فنيا، من خلال الالتحاق به في السنوات المقبلة.
واعتبر عقل أن تعاقد الحسين إربد مع لاعبين شباب ولمدة 4 سنوات، هو أمر إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح، متمنيا أن تبحث جميع الأندية عن أفكار مثالية قادرة على تطوير الكرة الأردنية.
وكان جمهور الحسين إربد انقسم في جدوى التعاقد مع لاعبين شباب، في ظل ازدحام الفريق الأول بالنجوم اصحاب الخبرة، قبل أن يدرك لاحقا تطلعات النادي المستقبلية التي من شأنها اثراء الحسين إربد فنيا وماديا.
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