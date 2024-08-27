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تعاقدات الحسين إربد تؤسس لمشروع شركة تسويق لاعبين

8/27/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- تشير التعاقدات التي يبرمها نادي الحسين إربد، مع نجوم شباب في كرة القدم ولمدة طويلة، إلى تفكير النادي بتأسيس مشروع شركة متخصصة في تسويق اللاعبين، قادرة على إثراء صندوق النادي بمبالغ مالية كبيرة مستقبلا.
ونشط الحسين إربد في الموسم الكروي الحالي، في إبرام صفقات طويلة الأجل (أغلبها لمدة 4 سنوات) مع نجوم شباب يبرز منهم عارف الحاج القادم من الصريح، وعودة الفاخوري الذي كان يلعب في عمان اف سي، وعبيدة النمارنة القادم من الجليل وعلي حجبي القادم من الأهلي، ناهيك عن اللاعبين الشباب الموجودين أصلا في صفوف الفريق أمثال سيف درويش.
وتوحي هذه التعاقدات الشابة، لفريق مدجج بالنجوم من أصحاب الخبرة، بتوجه الإدارة للاستثمار في اللاعبين الشباب، من خلال بيعهم أو اعارتهم بصفقات مالية مجدية، أو استثمارهم فنيا في الفريق الذي بات يبحث عن منصات التتويج في جميع مشاركاته.
ووفق المعلومات الواردة، فإن الحسين إربد يملك فكرا احترافيا، في التعامل مع هذا الملف، من خلال الاهتمام بهؤلاء النجوم الشباب في التدريبات، وحتى في طبيعة التغذية والتمارين، وتوفير جميع متطلباتهم، من أجل تفريغهم للعب كرة القدم، وبالتالي تأسيس قاعدة كبيرة من النجوم القادرين على إثراء الفريق فنيا، أو إثراء صندوق النادي ماديا، ما ينعكس على تطور الحسين إربد، بل ويمتد أيضا لصفوف المنتخبات الوطنية.
ويرى خبراء في شؤون كرة القدم المحلية، أن إقدام ناد مدجج بنجوم الخبرة، على إبرام صفقات متعددة مع لاعبين شباب، يؤكد الرؤية المثالية المستقبلية، ويؤسس لمشروع بناء شركة تسويق لاعبين، يمكن الترويج لهم وبيعهم لأندية محلية وخارجية، وبمبالغ مالية كبيرة، تفوق المبالغ التي دفعها النادي للتعاقد معهم.
ويقول المدرب الوطني عيسى الترك، إن نادي الحسين وفي حال نجح في تجسيد فكره على أرض الواقع، فإنه سيكون منافسا دائما على البطولات، ورافد كبيرا للأندية باللاعبين المميزين.
وقال في تصريح لـ"الغد" : الحسين إربد بدأ العمل الأعلى إلى الأسفل وليس العكس، حيث اهتم في البداية بالفريق الأول الذي حقق لقب الدوري في إنجاز غير مسبوق، قبل أن ينتقل لبناء القاعدة من خلال الاهتمام بالفئات.
وأضاف: خطوات النادي في استقطاب نجوم شباب من مختلف مناطق المملكة، رغم اكتمال صفوف الفريق الأول، يؤشر على رغبة في تسويق هؤلاء اللاعبين للحصول على مكتسبات مالية كبيرة، أو الاستفادة منهم فنيا، من خلال تفعيلهم في الفريق الأول، وهذا فكر احترافي في حال تم تجسيده بشكل دقيق على أرض الواقع.
وقال الترك: هناك خطة "بي"، تتمثل في صناعة اللاعبين الشباب وتسويقهم أو الاستفادة منهم فنيا في الفريق الأول، والمهم في الموضوع أن قاعدة اختيار اللاعبين الشباب لا تتوقف على محافظة إربد فقط، بل تمتد إلى كافة انحاء المملكة.
وتمنى الترك لنادي الحسين إربد التوفيق في تطبيق أفكاره الاحترافية، لافتا إلى أن النجاح في تأسيس شركة لتسويق اللاعبين، يعتبر سابقة ايجابية في الكرة الأردنية.
أما النجم السابق في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم حاتم عقل، فقد اعتبر أن اقبال نادي الحسين إربد على ابرام صفقات طويلة الأمد مع لاعبين شباب، يقودنا للتنبؤ بوجود فكرة تأسيس شركة تسويق لاعبين، وهو أمر إيجابي لم نعهده في الكرة الأردنية.
وأضاف: النادي لم يعلن عن توجهه لتأهيل اللاعبين الشباب وتسويقهم، ولكن خطواته التي ينتهجها تقول أن هناك فكرا متميزا قد يجعل من نادي الحسين إربد منبرا ومصدرا للنجوم القادرين على اثراء صندوق النادي، أو حتى اثراء الفريق الأول فنيا، من خلال الالتحاق به في السنوات المقبلة.
واعتبر عقل أن تعاقد الحسين إربد مع لاعبين شباب ولمدة 4 سنوات، هو أمر إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح، متمنيا أن تبحث جميع الأندية عن أفكار مثالية قادرة على تطوير الكرة الأردنية.
وكان جمهور الحسين إربد انقسم في جدوى التعاقد مع لاعبين شباب، في ظل ازدحام الفريق الأول بالنجوم اصحاب الخبرة، قبل أن يدرك لاحقا تطلعات النادي المستقبلية التي من شأنها اثراء الحسين إربد فنيا وماديا.

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