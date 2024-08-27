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الاتحاد يطمح لبداية مثالية على حساب ليون سيتي سايلرز السنغافوري الليلة

8/27/2024 11:53:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يطمح فريق الاتحاد لتسجيل بداية مثالية في مشاركته الأولى الخارجية ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات بنسختها الأولى، وذلك عندما يقابل نظيره ليون سيتي سايلرز السنغافوري عند الساعة السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يحتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو التأهل لدور المجموعات من البطولة، باعتباره ممثل الكرة الأردنية الوحيد في الاستحقاق الآسيوي، ومواصلة تأكيد تطور النادي الذي شكل فريقه النسوي في العام 2021.
وكان الفريق السنغافوري، خسر في مواجهته الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية على يد أوديشا الهندي بأربعة أهداف مقابل هدف، ما يجعل الاتحاد مطالبا بتسجيل الفوز بفارق مريح من الأهداف قبل خوضه المباراة الثالثة والأخيرة في المجموعة أمام أوديشا السبت المقبل.
وجاءت استعدادات الاتحاد جيدة للتصفيات بعد نتائج مميزة حققها في الدوري المحلي مؤخرا، حيث نجح في تسجيل العلامة الكاملة في 12 مباراة، وضمن التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، ما جعل الفريق يتفرغ للتركيز على المشاركة الآسيوية.
وكان مدرب الاتحاد خالد الحربان، صرح خلال مجريات المؤتمر الصحفي للبطولة، أن فريقه بلغ الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة لخوض البطولة، مع تأكيده أهمية دعم ومساندة الجماهير الأردنية لفريقه من الملعب لتحقيق الهدف المنشود بخطف بطاقة التأهل للأدوار الرئيسية.
وحصد الحربان الفوائد الفنية من مواجهته الودية قبل التصفيات بمواجهة الفريق المصري توت عنخ آمون، والتي خسرها الفريق بهدفين لهدف، حيث منحته فرصة للتعرف على ردة فعل الفريق في حال التأخر بالنتيجة وكيفية التعامل مع ظروف المباراة، مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبات للمشاركة قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية.
ومن المتوقع أن يبدأ الحربان مواجهة الليلة بالزج بكل من: شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، تسنيم اسليم، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
ويقود فريق ليون سيتي سايلرز المدرب دانيل أونج، ويعول في قائمته الأساسية على كل من: باتريس تان، نور حمدان، خايرونيسا، نور روزي، كاريسا بوتري، سارة زوريشقا، نور عين، نورهيدايو نصزري، دوركاس تشو، رايكا إي، وبريسكيلي لي هيلوكو.
وتأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى البطولة، وهي ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه، على أن يلعب الاتحاد حال تأهله للنهائيات في المجموعة الثالثة مع كل من: أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
ويقام الدور الرئيسي بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويتأهل مع نهاية دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.
وتقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 آذار (مارس) من العام المقبل، علما أن قرعة الأدوار الإقصائية ستقام قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفا.
وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيار (مايو) 2025، على أن يتم تخصيص جوائز مالية مميزة للأندية المشاركة في البطولة، إذ يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار.

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