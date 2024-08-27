الاتحاد يطمح لبداية مثالية على حساب ليون سيتي سايلرز السنغافوري الليلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يطمح فريق الاتحاد لتسجيل بداية مثالية في مشاركته الأولى الخارجية ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات بنسختها الأولى، وذلك عندما يقابل نظيره ليون سيتي سايلرز السنغافوري عند الساعة السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يحتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو التأهل لدور المجموعات من البطولة، باعتباره ممثل
الكرة الأردنية الوحيد في الاستحقاق الآسيوي، ومواصلة تأكيد تطور النادي الذي شكل فريقه النسوي في العام 2021.
وكان الفريق السنغافوري، خسر في مواجهته الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية على يد أوديشا الهندي بأربعة أهداف مقابل هدف، ما يجعل الاتحاد مطالبا بتسجيل الفوز بفارق مريح من الأهداف قبل خوضه المباراة الثالثة والأخيرة في المجموعة أمام أوديشا السبت المقبل.
وجاءت استعدادات الاتحاد جيدة للتصفيات بعد نتائج مميزة حققها في الدوري المحلي مؤخرا، حيث نجح في تسجيل العلامة الكاملة في 12 مباراة، وضمن التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، ما جعل الفريق يتفرغ للتركيز على المشاركة الآسيوية.
وكان مدرب الاتحاد خالد الحربان، صرح خلال مجريات المؤتمر الصحفي للبطولة، أن فريقه بلغ الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة لخوض البطولة، مع تأكيده أهمية دعم ومساندة الجماهير الأردنية لفريقه من الملعب لتحقيق الهدف المنشود بخطف بطاقة التأهل للأدوار الرئيسية.
وحصد الحربان الفوائد الفنية من مواجهته الودية قبل التصفيات بمواجهة الفريق المصري توت عنخ آمون، والتي خسرها الفريق بهدفين لهدف، حيث منحته فرصة للتعرف على ردة فعل الفريق في حال التأخر بالنتيجة وكيفية التعامل مع ظروف المباراة، مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبات للمشاركة قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية.
ومن المتوقع أن يبدأ الحربان مواجهة الليلة بالزج بكل من: شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، تسنيم اسليم، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
ويقود فريق ليون سيتي سايلرز المدرب دانيل أونج، ويعول في قائمته الأساسية على كل من: باتريس تان، نور حمدان، خايرونيسا، نور روزي، كاريسا بوتري، سارة زوريشقا، نور عين، نورهيدايو نصزري، دوركاس تشو، رايكا إي، وبريسكيلي لي هيلوكو.
وتأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى البطولة، وهي ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه، على أن يلعب الاتحاد حال تأهله للنهائيات في المجموعة الثالثة مع كل من: أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
ويقام الدور الرئيسي بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويتأهل مع نهاية دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.
وتقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 آذار (مارس) من العام المقبل، علما أن قرعة الأدوار الإقصائية ستقام قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفا.
وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيار (مايو) 2025، على أن يتم تخصيص جوائز مالية مميزة للأندية المشاركة في البطولة، إذ يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار.
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