المستقلة للانتخاب تنشر تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكّدت "المستقلة للانتخاب" أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراعٍ وفرز.

ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرةٍ انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيامٍ على الأقل.



وفي سياقٍ متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنَّ يوم الخميس الموافق 29 آب 2024 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمرشَّحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.



وحثَّت الهيئة جميع القوائم والمرشَّحين على الالتزام بالموعد المحدَّد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقًا للإجراءات القانونية.



وبيّنت الهيئة، أن المادة (4) من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمرشحين تنص على إمكانية تقديم مفوضي القوائم الحزبية والمحلية طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية.



وأشارت الهيئة إلى أن طلب اعتماد المندوبين يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وصور المندوبين مرفقة بصور عن بطاقاتهم الشخصية. وتقوم لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من استيفاء الطلبات لشروط اعتماد المندوبين وفقًا لما نصّت عليه المادة (3) من التعليمات التنفيذية.



وفي حال قبول الطلبات، ستقوم مديرية العمليات بإصدار بطاقات اعتماد للمندوبين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتسليمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة وفي المدة التي يحددها المجلس.