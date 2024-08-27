هل يثق الشباب العربي بحكوماته؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. محمودٌ أبو فروة الرجبي
حالة عدم الثقة التي ينظر فيها الشاب العربي إلى حكوماته – في غالبية الدول العربية – يجب أن تدرس، وتجرى عليها أبحاث معمقة، لنعرف حجم هذه الظاهرة، وأشكالها، ومآلاتها، والأهم من ذلك أسبابها، لعلنا نخرج من دوامتها، فعدم الثقة تؤدي إلى تقليل الإنتاج، وتنتج ظواهر قد يكون أقلها التطرف، والغلو.
يمكن من خلال إجراء نقاش مع مجموعة من الشباب أن تجد مثل هذه الظاهرة، ومن خلال الغوص في منشورات الإنترنت، وتحليل ما فيها، ستتوصل إلى النتيجة نفسها للأسف.
من خلال معرفتي بالشباب، ومتابعاتي للإنترنت، يمكن القول إن على الحكومات العربية أن تقوم بإجراءات طويلة من أجل إعادة الثقة للشباب العربي، واعتقد أن أهم سبب لعدم الثقة هو الشعور بغياب العدالة في الحصول على الفرص، ومكاسب التنمية، والوظائف، وغيرها من الأمور.
عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الشباب يرسم طرقا وردية لحياته، ويبدأ البحث عن ذاته، ولكنه يصطدم بمقولات عديدة باتت تشكل عقيدة لدى غالبية الشباب العربي: لا فرصة. الأفق مسدود. إذا لم يكن لك ظهر فلن تستطيع أن تصل. الواسطة أقوى من أي مهارة، وشهادة، وتفوق، وإبداع.
قد لا تكون الصورة حرفيا بهذا الشكل، ولكن هذه المعتقدات التي ترسخت في أذهان الشباب لم تأت من فراغ، ولكن هي حصيلة مجموعة من المسموعيات – ممن هم أكبر منهم- أو من خلال المشاهدات التي يتعرضون لها، وأقول أنا دائما، لو كان هناك مكان يعامل ذلك الشباب العربي بعدالة، فإنه قد لا يشعر بها، لكثرة ما شاهد، أو سمع عن الظلم، وعدم وجود المساواة في كثير من مرافق الحياة.
لا بد لنا من قرع الجرس، ولو كنت مكان الحكومات لفكرت بالـموضوع مليا، ولأدركت أن أي تمييز، أو معاملة غير جيدة، أو سوء إدارة ينعكس ذلك على إنتماء الشباب، وشعورهم بالأمان والعدالة، وبالثقة في بلدانهم، قد نعجز أن نقنع الشباب أن يميزوا بين الوطن والحكومة، وبين الدولة والأشخاص، فالوطن والدولة فوق النقد، ولكن الحل السحري يكمن في ترسيخ العدالة في جميع مناحي الحياة، وإيجاد بيئة خصبة تدفع بالشباب الأفضل إلى مواقع المسؤولية بعيدا عن معايير غير موضوعية، تزيد الطين بلة، وتجعلنا نرى يوميا مراكب الـموت الـمتجهة إلى أوروبا هربا من جنة الوطن، أو طوابير الحالمين أمام السفارات الأجنبية.
لن نتعامل مع الوطن العربي ككتلة واحدة، ونعلم أن هناك بعض الدول حققت نوعا من العدالة بين شبابها، وأخرى تحاول أن تصلح، وندرك أن هناك مستفيدين من حالة عدم العدل التي تسود بعض الدول العربية، وأن هناك فئات مستفيدة من الظلم الذي يتعرض له الشباب في بعض الأماكن، ولكن لا بد أن نحفر لنفتح الطريق المسدود، ولنصل إلى العدالة المنشودة.
الديمقراطية الحقيقية المبنية على التدرج، والمساواة التامة، والشفافية، وإيجاد بيئة تقدس النجاح، والكفاءة، وتطوير القطاع العام، وإحداث نمو اقتصادي بنسبة معقولة، وإزالة كل مسببات التمييز بين الشباب، قد توصلنا ذات يوم إلى بر الأمان، وتعيد ثقة الشباب بحكوماتهم، أما الأوطان فعدم الثقة بها كارثة، لأنها يجب أن تتجاوز موضوع الثقة وعدم الثقة.
الأمة العربية تستحق الأفضل، ولا بد أن يدرك الجميع أنه إذا كان هناك عصا سحرية لحل الـمشكلات، فتبدأ بالعدالة المطلقة، والمساواة، والشفافية، والحريات.
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