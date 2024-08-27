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هل يثق الشباب العربي بحكوماته؟

8/27/2024 11:53:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمودٌ أبو فروة الرجبي
حالة عدم الثقة التي ينظر فيها الشاب العربي إلى حكوماته – في غالبية الدول العربية – يجب أن تدرس، وتجرى عليها أبحاث معمقة، لنعرف حجم هذه الظاهرة، وأشكالها، ومآلاتها، والأهم من ذلك أسبابها، لعلنا نخرج من دوامتها، فعدم الثقة تؤدي إلى تقليل الإنتاج، وتنتج ظواهر قد يكون أقلها التطرف، والغلو.
يمكن من خلال إجراء نقاش مع مجموعة من الشباب أن تجد مثل هذه الظاهرة، ومن خلال الغوص في منشورات الإنترنت، وتحليل ما فيها، ستتوصل إلى النتيجة نفسها للأسف.
من خلال معرفتي بالشباب، ومتابعاتي للإنترنت، يمكن القول إن على الحكومات العربية أن تقوم بإجراءات طويلة من أجل إعادة الثقة للشباب العربي، واعتقد أن أهم سبب لعدم الثقة هو الشعور بغياب العدالة في الحصول على الفرص، ومكاسب التنمية، والوظائف، وغيرها من الأمور.
عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الشباب يرسم طرقا وردية لحياته، ويبدأ البحث عن ذاته، ولكنه يصطدم بمقولات عديدة باتت تشكل عقيدة لدى غالبية الشباب العربي: لا فرصة. الأفق مسدود. إذا لم يكن لك ظهر فلن تستطيع أن تصل. الواسطة أقوى من أي مهارة، وشهادة، وتفوق، وإبداع.
قد لا تكون الصورة حرفيا بهذا الشكل، ولكن هذه المعتقدات التي ترسخت في أذهان الشباب لم تأت من فراغ، ولكن هي حصيلة مجموعة من المسموعيات – ممن هم أكبر منهم- أو من خلال المشاهدات التي يتعرضون لها، وأقول أنا دائما، لو كان هناك مكان يعامل ذلك الشباب العربي بعدالة، فإنه قد لا يشعر بها، لكثرة ما شاهد، أو سمع عن الظلم، وعدم وجود المساواة في كثير من مرافق الحياة.
لا بد لنا من قرع الجرس، ولو كنت مكان الحكومات لفكرت بالـموضوع مليا، ولأدركت أن أي تمييز، أو معاملة غير جيدة، أو سوء إدارة ينعكس ذلك على إنتماء الشباب، وشعورهم بالأمان والعدالة، وبالثقة في بلدانهم، قد نعجز أن نقنع الشباب أن يميزوا بين الوطن والحكومة، وبين الدولة والأشخاص، فالوطن والدولة فوق النقد، ولكن الحل السحري يكمن في ترسيخ العدالة في جميع مناحي الحياة، وإيجاد بيئة خصبة تدفع بالشباب الأفضل إلى مواقع المسؤولية بعيدا عن معايير غير موضوعية، تزيد الطين بلة، وتجعلنا نرى يوميا مراكب الـموت الـمتجهة إلى أوروبا هربا من جنة الوطن، أو طوابير الحالمين أمام السفارات الأجنبية.
لن نتعامل مع الوطن العربي ككتلة واحدة، ونعلم أن هناك بعض الدول حققت نوعا من العدالة بين شبابها، وأخرى تحاول أن تصلح، وندرك أن هناك مستفيدين من حالة عدم العدل التي تسود بعض الدول العربية، وأن هناك فئات مستفيدة من الظلم الذي يتعرض له الشباب في بعض الأماكن، ولكن لا بد أن نحفر لنفتح الطريق المسدود، ولنصل إلى العدالة المنشودة.
الديمقراطية الحقيقية المبنية على التدرج، والمساواة التامة، والشفافية، وإيجاد بيئة تقدس النجاح، والكفاءة، وتطوير القطاع العام، وإحداث نمو اقتصادي بنسبة معقولة، وإزالة كل مسببات التمييز بين الشباب، قد توصلنا ذات يوم إلى بر الأمان، وتعيد ثقة الشباب بحكوماتهم، أما الأوطان فعدم الثقة بها كارثة، لأنها يجب أن تتجاوز موضوع الثقة وعدم الثقة.
الأمة العربية تستحق الأفضل، ولا بد أن يدرك الجميع أنه إذا كان هناك عصا سحرية لحل الـمشكلات، فتبدأ بالعدالة المطلقة، والمساواة، والشفافية، والحريات.

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