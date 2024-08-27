الأردن أمام فرصة لإدماج المرأة بالعمل المناخي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان- فيما يستعد الأردن لاستضافة مؤتمر إقليمي حول "المرأة والعدالة المناخية" خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لمناقشة قضايا التحول الطاقي، والصحة، والسلام، والأمن، والنقل، من منظور نسوي، يرى مراقبون أن المؤتمر يمثل فرصة لإدماج المرأة العربية في مناحي العمل المناخي.
وهذا ما أكدته مديرة أحد البرامج في مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة فريدرس ايبرت الألمانية، دينا الكسبي.
وعزت الكسبي ابتعاد المرأة العربية عن قضايا المناخ إلى تهميش دور أغلبية النساء في عملية صناعة القرار في العالم العربي، ما يتطلب تسليط الضوء على قضية النوع الاجتماعي (الجندر)، لجذب أنظار المسؤولين وكافة المجتمعات المحلية لأهمية إدماجها في مناحي العمل المُناخي.
ووفق التقارير الدولية فإن الانتقال العادل هو إطار للعدالة المناخية للتحول من الاقتصاد الاستخراجي للاقتصاد المتجدد، ويركز الإطار على بناء اقتصاد قوي مع إعطاء الأولوية لبيئة نظيفة وصحية للجميع.
ولذلك فإن المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ومنظمة أوكسفام، سيناقش كيف يمكن تطوير أجندة عمل على المستوى الإقليمي حول تعزيز العدالة المُناخية من منظور النساء، بحسبها.
ولا يعني ذلك أن "الحكومات تقف ضد انخراط النساء في عملية صنع القرار في هذه القضايا، ولكن ثمة حاجة لدفع المسؤولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة وبذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة أوسع لهؤلاء النساء، والاستماع لوجهات نظرهم في هذه المجالات"، تبعا للكسبي.
وانبثق مصطلح العدالة المناخية في ثمانينيات القرن الماضي من فكرة أن المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ تقع على عاتق الأثرياء والأقوياء - ومع ذلك فهي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً، وفق تقارير دولية
وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات الرسمية والمدنية والاتحادات المختلفة في الإقليم، وناشطون في مجال العدالة المناخية، لعرض النماذج والقصص والخبرات في هذا المجال.
وكانت كشفت دراسة تحليلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "النساء والفتيات الأردنيات أكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، في وقت يواجهن فيه عدة عقبات تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية، للوصول إلى الموارد والفرص، وممارسة حقوقهن على نحو مساو للرجال".
وخلال الأسبوع المقبل كذلك سيقام حفل لتكريم عدد من النساء من الإقليم، ومن الأردن بشكل خاص، ممن قدمن مساهمات ملموسة لمجتمعاتهن من خلال المشاركة المدنية والتخطيط التشاركي، وتمكين مجتمعاتهن وخلق تأثير دائم للأجيال القادمة، كما ذكرت الكسبي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلقت في شهر نيسان (ابريل) الماضي، وضمن مشروع المناخ والطاقة الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يدافع عن تمكين المرأة.
وفي وقت سابق عقدت جلسة حوارية مع مجلس الأعيان في شهر شباط (فبراير) الماضي لمناقشة سياسات البيئة والنقل والطاقة وآخر التطورات المتعلقة بها، الى جانب تنفيذ بعض التدريبات وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لعدد من البلديات حول كيفية إعداد خطط للعمل المناخي.
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