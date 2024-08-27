Wednesday, 28 August 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف تنجح هيئة النزاهة بتجاوز عوائق التطوير؟

8/27/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- أكد خبراء مختصون أنه لكي تقوم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعملها بكفاءة وفعالية أكثر، يجب تظافر الجهود ويكون هناك تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية كالأجهزة الرقابية والأمنية.
وبينوا لـ"الغد"، أنه مع صدور التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 أول من أمس، والذي يشير إلى انخفاض ملحوظ بعدد قضايا الفساد المسجلة عن الأعوام السابقة، لا بد أن تتوافر الإمكانيات الفنية العالية الهندسية والمحاسبية لدى الهيئة مع التأهيل والتدريب المتقدم للمحققين والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد.
ودعوا لضرورة تعديل التشريعات بما يكفل ضمان عمل الهيئة بخاصة فيما يتعلق بتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه.
بدوره قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، في تصريحات صحفية إنَّ الهيئة تسعى للحصول على الاستقلال المالي والإداري، لتتمكن من تأدية مهامها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال المنهوبة بقضايا الفساد ورفع قدرتها على صعيد الوقاية والتوعية وتمكينها من استقطاب الخبرات التي تحتاجها لأداء مهامها والتي حددها لها القانون، حيث إنَّ خضوع الهيئة للأنظمة المالية المعمول بها على مستوى الدولة يُضعف عملها ولا يلبي احتياجاتها لاستقطاب الخبرات والمحللين.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد قضايا الفساد المسجلة لهذا العام عن الأعوام السابقة.
وأضاف بعد تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة أول من أمس، تحدثنا مع جلالته عن المحور الأهم وهو محور الوقاية ونشر معايير النزاهة الوطنية".
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بنشاط ملحوظ بمحور الوقاية ونشر معايير النزاهة الوطنية سواء من حيث التوعية أو التثقيف.
وقال إنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من مؤشر النزاهة للعام الحالي، مشيرا إلى أن المؤشر يفحص مدى امتثال الإدارات العامة لمعايير النزاهة الوطنية، وقد سبق للهيئة أن أجرت النسخة الأولى عام 2022.
وبخصوص التقرير السنوي للهيئة، قال حجازي إن الهيئة استطاعت توظيف التكنولوجيا الحديثة بنشر معايير النزاهة الوطنية التي تقوم على معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة.
وعرض التقرير لأبرز التحديات التي تعيق عمل الهيئة، كخضوعها لأحكام النظام المالي المعمول به والأنظمة ذات العلاقة أضعف عملها، والحد من قدرتها على استقطاب الخبرات الفنية المؤهلة والكفاءات اللازمة لعملها وفقاً للمادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن عدم قدرة الهيئة على إنشاء مركز متكامل للابتكار والتدريب والتحول من مجرد وحدة تنظيمية الى مركز لتطوير قدرات الهيئة بتسخير التقنيات الحديثة في التدريب وتبادل الخبرات في مجال النزاهة وكافحة الفساد لتصبح جهة متخصصة محلياً وإقليمياً ودولياً تسهم في رفع كفاءة موظفي القطاعين العام والخاص والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني محلياً وإقليميا.
وتابع: من أبرز التحديات أيضا، ضعف الموارد المالية الموجودة بالموازنة العامة والتي لا تلبي حاجات الهيئة في التطوير المؤسسي.
ولتلافي تلك التحديات أوضح حجازي أن التقرير، دعا لمنح الهيئة الاستقلال المالي والإداري لتتمكن من تأدية مهماتها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال، ولرفع كفاءتها في التوعية والوقاية من الفساد بالطريقة التي تنسجم وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يمكن الهيئة بوصفها جهة رقابية عليا من استقطاب أصحاب الخبرات الفنية المتخصصة وإيجاد آلية تراعي خصوصية عمل الهيئة بالنسية لاختيار الموظفين وإلحاقهم بمسارات مهنية تحقق للهيئة الاستغلال الأمثل لخبراتهم ضمن أسس خاصة تنظم إجراءات ترفيعهم ومعاييرها سائر الشؤون المتعلقة بهم.
وأكد أن الهيئة تمكنت خلال عام كامل وفي إطار عملها الوقائي والاستباقي من متابعة عدَّة ملفات لدى الإدارة العامة لو تمكن أصحابها من تنفيذها لانطوت على جرائم فساد أو تسببت بإهدار المال العام ومن ذلك إلغاء قرار تلزيم عطاء لإحدى الإدارات العامة بقيمة مليون ونصف مليون دينار، حيث تم تنفيذ مشروع هذا العطاء بعد إعادة طرحه بحوالي 150 ألف دينار يضاف إلى ذلك تصويب تجاوزات طالت عشر حالات أخرى.
وقال، إنَّ مؤشر النَّزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة منتصف العام 2022 هو من العلامات البارزة التي يُشار إليها كتحد لافت تمكنت الهيئة من التعامل معه ونشر فكرته وقبوله على مستوى الإدارة العامة خلال العام الماضي، وشملت مرحلته الأولى 99 إدارة وهيئة عامة بهدف قياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.
وبين التقرير أنَّ الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 2431 ملفا تحقيقيا، تم حفظ 1204 منها، وتحويل 251 إلى النيابة العامة، وإحالة 130 ملفًا للمديريات المتخصصة لإجراء المقتضى القانوني بذلك.
وخاطبت الهيئة بحسب تقريرها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحصول على التَّحريات المالية اللازمة لإجراء التَّحليل المالي لقضايا غسل الأموال الناتجة من قضايا الفساد المنظورة لدى الهيئة والتي بلغ عددها 44 مخاطبة وتلقت العام الماضي 65 طلب حماية لمبلّغين عن قضايا الفساد وشهود تم منح 6 منهم الحماية وفق القانون، بينما تم حفظ 58 طلبًا لعدم وجود مبرر قانوني بالحماية، وبقي طلب واحد قيد الإجراء، ولحماية مصادر المعلومات رمزَّت الهيئة معلومات مقدمي عدد من هذه المصادر بلغ عددهم 285 شخصًا.
من ناحيته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق د.عبد الشخانبة، إن عمل "مكافحة الفساد" عمل جماعي يجب تظافر جميع الجهود فضلا عن التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية كالأجهزة الرقابية والأمنية ومجلس النواب والحكومة.
وأضاف: لا بد من أن تتوافر الإمكانيات الفنية العالية الهندسية والمحاسبية لدى الهيئة مع التأهيل والتدريب المتقدم للمحققين والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد حتى تستطيع الهيئة من القيام بعملها بكفاءة وفعالية وسرعة.
من جهته قال عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأسبق مصطفى الرواشدة، لكي تقوم الهيئة بعملها بكفاءة وفعالية أكثر، يجب تقديم الدعم لها ويتمثل ذلك بالكوادر الوظيفية المؤهلة والمدربة للقيام بواجباتها على أكمل وجه، كذلك زيادة موازنتها بما يكفل تحقيق أهدافها، وتعميق نهج الوقاية لما له من دور كبير جدا بالحد من الفساد وهدر المال العام.
وطالب الرواشدة بضرورة تعديل التشريعات بما يكفل ضمان عملها بخاصة فيما يتعلق بتمكين الهيئة من أداء دورها على أكمل وجه، مع ضرورة تعاون كل الجهات مع الهيئة للوصول إلى بيئة وطنية خالية من الفساد.

MENAFN27082024000072011014ID1108608667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث