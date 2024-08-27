كيف تنجح هيئة النزاهة بتجاوز عوائق التطوير؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- أكد خبراء مختصون أنه لكي تقوم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعملها بكفاءة وفعالية أكثر، يجب تظافر الجهود ويكون هناك تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية كالأجهزة الرقابية والأمنية.
وبينوا لـ"الغد"، أنه مع صدور التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 أول من أمس، والذي يشير إلى انخفاض ملحوظ بعدد قضايا الفساد المسجلة عن الأعوام السابقة، لا بد أن تتوافر الإمكانيات الفنية العالية الهندسية والمحاسبية لدى الهيئة مع التأهيل والتدريب المتقدم للمحققين والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد.
ودعوا لضرورة تعديل التشريعات بما يكفل ضمان عمل الهيئة بخاصة فيما يتعلق بتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه.
بدوره قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، في تصريحات صحفية إنَّ الهيئة تسعى للحصول على الاستقلال المالي والإداري، لتتمكن من تأدية مهامها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال المنهوبة بقضايا الفساد ورفع قدرتها على صعيد الوقاية والتوعية وتمكينها من استقطاب الخبرات التي تحتاجها لأداء مهامها والتي حددها لها القانون، حيث إنَّ خضوع الهيئة للأنظمة المالية المعمول بها على مستوى الدولة يُضعف عملها ولا يلبي احتياجاتها لاستقطاب الخبرات والمحللين.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد قضايا الفساد المسجلة لهذا العام عن الأعوام السابقة.
وأضاف بعد تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة أول من أمس، تحدثنا مع جلالته عن المحور الأهم وهو محور الوقاية ونشر معايير النزاهة الوطنية".
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بنشاط ملحوظ بمحور الوقاية ونشر معايير النزاهة الوطنية سواء من حيث التوعية أو التثقيف.
وقال إنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من مؤشر النزاهة للعام الحالي، مشيرا إلى أن المؤشر يفحص مدى امتثال الإدارات العامة لمعايير النزاهة الوطنية، وقد سبق للهيئة أن أجرت النسخة الأولى عام 2022.
وبخصوص التقرير السنوي للهيئة، قال حجازي إن الهيئة استطاعت توظيف التكنولوجيا الحديثة بنشر معايير النزاهة الوطنية التي تقوم على معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة.
وعرض التقرير لأبرز التحديات التي تعيق عمل الهيئة، كخضوعها لأحكام النظام المالي المعمول به والأنظمة ذات العلاقة أضعف عملها، والحد من قدرتها على استقطاب الخبرات الفنية المؤهلة والكفاءات اللازمة لعملها وفقاً للمادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن عدم قدرة الهيئة على إنشاء مركز متكامل للابتكار والتدريب والتحول من مجرد وحدة تنظيمية الى مركز لتطوير قدرات الهيئة بتسخير التقنيات الحديثة في التدريب وتبادل الخبرات في مجال النزاهة وكافحة الفساد لتصبح جهة متخصصة محلياً وإقليمياً ودولياً تسهم في رفع كفاءة موظفي القطاعين العام والخاص والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني محلياً وإقليميا.
وتابع: من أبرز التحديات أيضا، ضعف الموارد المالية الموجودة بالموازنة العامة والتي لا تلبي حاجات الهيئة في التطوير المؤسسي.
ولتلافي تلك التحديات أوضح حجازي أن التقرير، دعا لمنح الهيئة الاستقلال المالي والإداري لتتمكن من تأدية مهماتها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال، ولرفع كفاءتها في التوعية والوقاية من الفساد بالطريقة التي تنسجم وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يمكن الهيئة بوصفها جهة رقابية عليا من استقطاب أصحاب الخبرات الفنية المتخصصة وإيجاد آلية تراعي خصوصية عمل الهيئة بالنسية لاختيار الموظفين وإلحاقهم بمسارات مهنية تحقق للهيئة الاستغلال الأمثل لخبراتهم ضمن أسس خاصة تنظم إجراءات ترفيعهم ومعاييرها سائر الشؤون المتعلقة بهم.
وأكد أن الهيئة تمكنت خلال عام كامل وفي إطار عملها الوقائي والاستباقي من متابعة عدَّة ملفات لدى الإدارة العامة لو تمكن أصحابها من تنفيذها لانطوت على جرائم فساد أو تسببت بإهدار المال العام ومن ذلك إلغاء قرار تلزيم عطاء لإحدى الإدارات العامة بقيمة مليون ونصف مليون دينار، حيث تم تنفيذ مشروع هذا العطاء بعد إعادة طرحه بحوالي 150 ألف دينار يضاف إلى ذلك تصويب تجاوزات طالت عشر حالات أخرى.
وقال، إنَّ مؤشر النَّزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة منتصف العام 2022 هو من العلامات البارزة التي يُشار إليها كتحد لافت تمكنت الهيئة من التعامل معه ونشر فكرته وقبوله على مستوى الإدارة العامة خلال العام الماضي، وشملت مرحلته الأولى 99 إدارة وهيئة عامة بهدف قياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.
وبين التقرير أنَّ الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 2431 ملفا تحقيقيا، تم حفظ 1204 منها، وتحويل 251 إلى النيابة العامة، وإحالة 130 ملفًا للمديريات المتخصصة لإجراء المقتضى القانوني بذلك.
وخاطبت الهيئة بحسب تقريرها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحصول على التَّحريات المالية اللازمة لإجراء التَّحليل المالي لقضايا غسل الأموال الناتجة من قضايا الفساد المنظورة لدى الهيئة والتي بلغ عددها 44 مخاطبة وتلقت العام الماضي 65 طلب حماية لمبلّغين عن قضايا الفساد وشهود تم منح 6 منهم الحماية وفق القانون، بينما تم حفظ 58 طلبًا لعدم وجود مبرر قانوني بالحماية، وبقي طلب واحد قيد الإجراء، ولحماية مصادر المعلومات رمزَّت الهيئة معلومات مقدمي عدد من هذه المصادر بلغ عددهم 285 شخصًا.
من ناحيته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق د.عبد الشخانبة، إن عمل "مكافحة الفساد" عمل جماعي يجب تظافر جميع الجهود فضلا عن التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية كالأجهزة الرقابية والأمنية ومجلس النواب والحكومة.
وأضاف: لا بد من أن تتوافر الإمكانيات الفنية العالية الهندسية والمحاسبية لدى الهيئة مع التأهيل والتدريب المتقدم للمحققين والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد حتى تستطيع الهيئة من القيام بعملها بكفاءة وفعالية وسرعة.
من جهته قال عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأسبق مصطفى الرواشدة، لكي تقوم الهيئة بعملها بكفاءة وفعالية أكثر، يجب تقديم الدعم لها ويتمثل ذلك بالكوادر الوظيفية المؤهلة والمدربة للقيام بواجباتها على أكمل وجه، كذلك زيادة موازنتها بما يكفل تحقيق أهدافها، وتعميق نهج الوقاية لما له من دور كبير جدا بالحد من الفساد وهدر المال العام.
وطالب الرواشدة بضرورة تعديل التشريعات بما يكفل ضمان عملها بخاصة فيما يتعلق بتمكين الهيئة من أداء دورها على أكمل وجه، مع ضرورة تعاون كل الجهات مع الهيئة للوصول إلى بيئة وطنية خالية من الفساد.
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