جيش الاحتلال يعلن تحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

جيش الاحتلال يعلن تحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة
التاريخ
8/27/2024 11:52:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه "حرر" أحد الأسرى المحتجزين في غزة.
وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال نشرته وسائل إعلام عبرية إن تحرير الأسير "الإسرائيلي" فرحان القاضي تم بعد عملية معقدة داخل نفق في رفح جنوبي القطاع.
وأضاف أن "حالة المختطف الذي تم تحريره جيدة ويجري نقله لمواصلة الفحوص بمستشفى سوروكا".
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