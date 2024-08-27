جيش الاحتلال يعلن تحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال نشرته وسائل إعلام عبرية إن تحرير الأسير "الإسرائيلي" فرحان القاضي تم بعد عملية معقدة داخل نفق في رفح جنوبي القطاع.

وأضاف أن "حالة المختطف الذي تم تحريره جيدة ويجري نقله لمواصلة الفحوص بمستشفى سوروكا".