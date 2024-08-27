Wednesday, 28 August 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعلن تحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

8/27/2024 11:52:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه "حرر" أحد الأسرى المحتجزين في غزة.

وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال نشرته وسائل إعلام عبرية إن تحرير الأسير "الإسرائيلي" فرحان القاضي تم بعد عملية معقدة داخل نفق في رفح جنوبي القطاع.

وأضاف أن "حالة المختطف الذي تم تحريره جيدة ويجري نقله لمواصلة الفحوص بمستشفى سوروكا".


MENAFN27082024000072011014ID1108608664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث