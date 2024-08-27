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مجازر جديدة للاحتلال بالقطاع.. والأمم المتحدة توقف عملياتها الإنسانية

8/27/2024 11:52:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - قالت مصادر طبية إن 20 فلسطينيا استشهدوا في قصف صهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس، بينما تتواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في دير البلح وحي الزيتون.
ونفذ الجيش الصهيوني غارات جوية وقصفا مدفعيا تركز على جنوب ووسط القطاع، بالإضافة إلى أحياء في مدينة غزة شمالا.
ففي جنوبي القطاع، استشهد 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين في قصف صهيوني استهدف صباح أمس منزلا في مخيم خان يونس، كما أسفر قصف لاحق عن شهداء ومصابين بمنطقة بطن السمين.
مع تواصل القصف المكثف، أعلنت الأمم المتحدة عدم قدرتها على مواصلة عملياتها الإغاثية والطبية بعدما أصدر الاحتلال أوامر إخلاء للمدنيين في مواقع بالقطاع.
في غضون ذلك، كشف تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية عن فشل قوات الاحتلال الصهيوني في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين في حربها على غزة.
من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن 12 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح أمس جراء الغارات الصهيونية.
وفي خان يونس أيضا، نفذ طيران الاحتلال غارات على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، بينما قامت قوات للاحتلال بعمليات نسف للمباني في القرارة والزنة.
وفي رفح، استشهد فلسطيني إثر قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية، بينما أفادت مصادر محلية بانتشال جثامين 5 شهداء مجهولي الهوية من منطقتي الشاكوش وعريبة شمال مدينة رفح.
وفي وسط القطاع، استشهد 4 وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على فلسطينيين في منطقة البشايرة شرق دير البلح، وفي منطقة المصدر القريبة استشهدت طفلة نازحة إثر قصف مماثل.
كما استهدف القصف الصهيوني المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى، لا سيما مخيم النصيرات والمغراقة شرق دير البلح، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين.
وفي مجزرة أخرى بحق المدنيين، استشهد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي الليلة الماضية.
وفي مدينة غزة، استشهد 3 أمس في قصف استهدف فلسطينيين بحي الزيتون.
والليلة الماضية استشهد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف صهيوني لمنزل في شارع يافا شرق مدينة غزة، كما استشهد 6 في قصف على شارع اليرموك وسط المدينة. وقالت وزارة الصحة في غزة امس إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع ارتفع إلى 40 ألفا و476 شهيدا و93 ألفا و647 مصابا.
وكانت وزارة الصحة في غزة أحصت أكثر من 40 شهيدا في مناطق عدة، بينها خان يونس في الجنوب ومدينة غزة ومخيم جباليا شمالا.
في تطورات ميدانية أخرى، دوت صفارات الإنذار صباح أمس في منطقة ناحل عوز شمال غلاف غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع. يأتي ذلك بينما تخوض المقاومة الفلسطينية منذ أيام اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون الواقع جنوب شرق مدينة غزة وفي المناطق الشرقية لدير البلح.
وفي الأيام القليلة الماضية، تكبد الجيش الإسرائيلي قتلى في هذين المحورين.
وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصفت مواقع صهيونية في كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة بعدد من صواريخ رجوم.
وبثت مواقع إعلامية صور لكمين استهدف فيه مقاتلو القسام قوات الاحتلال المتحصنة بمنزل في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.
بدورها، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– مشاهد لقصف مدفعي وصاروخي شنه مقاتلوها واستهدف تجمعات جيش الاحتلال الصهيوني شرق مدينة دير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة.
وقالت الكتائب إن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية ودخانية في المنطقة للتغطية على نقل جنوده المصابين.-(وكالات)

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