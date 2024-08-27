‏لا مكان لانتقاد الإبادة الجماعية الجارية في غزة‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
هوارد ليسنوف - (كاونتربنش) 12/8/2024
كانت الحملة الإعلامية الصاخبة لصالح كامالا هاريس أولا، ثم تيم والز بعدها، تصم الآذان حقا. وبالنسبة لشخص نشأ في خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين، كان الأمر أشبه بالعثور على دمية صغيرة في كيس للتسالي، أو قطعة علكة في عبوة لشرائح الخبز. و"الهدايا" التي جاءت مع هذه العناصر هي كيف يود الحزب الديمقراطي أن يشعر الناخبون، بينما تقرع وسائل الإعلام الطبول. كان مرشحو الديمقراطيين أفضل من الألعاب "المجانية" والعلكة!
ولكن، يبدو أن هاريس غير مهتمة بالالتقاء مع وسائل الإعلام (نيويورك تايمز، 8 آب/ أغسطس 2024). ما هي احتمالية أن تطرح وسائل الإعلام المُعجبة على هاريس بالفعل سؤالا جوهريا؟ "هل تعتقدين أن وضع الدمى في وجبات الأطفال الخفيفة فكرة جيدة؟ وماذا عن العلكة في عبوات شرائح الخبز؟ من المؤكد أن هذا الهراء المُحلى بالسكر لا يمكن أن يكون جيدا لأسنان الأطفال".
ما من شك في أن ترامب يشكل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة والعالم الأكبر. وهو يعد بإقامة نظام استبدادي في الولايات المتحدة. أما ما سيفعله بقضية الحرب فلا أحد يعرف. يبدو أن لدى الديمقراطيين يقينهم الخاص بشأن الحرب. ولكن، هل سيعمد ترامب إلى مهاجمة إيران مباشرة؟ هل ستكون إيران حربا أخرى من الحروب الأميركية المستمرة بالوكالة؟ من المستحيل التنبؤ. ربما تكون بعض الحروب التي لا نهاية لها أسوأ من غيرها وتدفع العالم إلى حافة كارثة نووية. سوف يحول ترامب هذه الأمة إلى حلم أصولي ديني، حيث كل من الأصولية المسيحية والعلم في جوهرها. سوف تكون لليهود مكانة خاصة، طالما أن اليهود المفضلين الذين يؤججون نيران الحرب في الشرق الأوسط هم المختارون الذين سيقربوننا من هرمجيدون. أما اليهود المنتقدون، وغالبية أولئك الذين تحدثوا ضد الطاغوت اليميني والنيوليبرالي، فلن يكون الحظ في ركابهم.
أشاد ترامب أولا، ثم انتقد تيم والز بشأن تعامله مع رد الفعل على مصرع جورج فلويد على أيدي الشرطة المحلية في العام 2020. والآن يريد ترامب التراجع والنأي بنفسه عن مسألة التعامل مع الاحتجاجات (الغارديان، 8 آب/ أغسطس 2024). من المؤكد أن الرد العنيف من قوات الشرطة العسكرية على الاحتجاجات المستمرة ضد الإبادة الجماعية الجارية في غزة هو وصمة عار، وهو يحظى بدعم كامل من الاحتكار الثنائي المكون من الحزبين. وقد وجد الاحتجاج نفسه هنا في مواجهة المسيرة الطويلة من القمع ضد "التعديل الأول".
سوف ينمو التفاوت في الدخول في ظل حكم الحزبين السياسيين، وكذلك الانهيار البيئي. وسوف تنمو ما أسماها شيلدون وولين "الشمولية المقلوبة" في كتابه "ديمقراطية الشركات"، (2017)، حيث تصبح قوة الشركات قاهرة لا تُنازع. سوف تستمر المصالح العسكرية – الصناعية - الاستثمارية في الاحتفاظ بسيطرتها القائمة منذ عقود على هذه الأمة. لن تكون برامج الرعاية الاجتماعية على أجندة أحد سوى مجموعات صغيرة وغير مهمة من الناس الذين ليست لديهم سلطة سياسية حقيقية ولا صوت مسموع. وسوف تعمل الدولة كميسر لكل هذا -سوى أن تكون بطلة لبرامج الارتقاء الاجتماعي. لقد انتهت برامج الارتقاء الاجتماعي بالنسبة للمعظم بإعلان "الصفقة الجديدة" التي وضعها روزفلت، والتي دُفنت مع ملايين الأشخاص في كارثة ليندون جونسون المميتة في فيتنام التي دمرت "المجتمع العظيم". إنه إما البنادق والتربُّح من الحرب، أو الزبدة. لا يمكن أن يكون لدينا كلاهما مع هذه الحروب التي لا نهاية لها.
في الحقيقة، من الصادم عدم وجود أي قدر من الانتقادات من أي من المرشحين الأربعة لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس لواقع الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل في غزة. وفي المقابل، يشكل نفس الدفاع عن الخطاب الإسرائيلي جزءًا من رد كل مرشح بينما يموت عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال. لن تسمح وسائل الإعلام وأسياد الحرب لأي مرشح بالوقوف في طريق أسوأ جريمة يرتكبها هذا الجنيس الحي: الإبادة الجماعية. إن هراء الليبرالية بين الديمقراطيين يكذبه سجلهم في السجن الجماعي، وعدم المساواة في الدخل، والعنصرية المصحوبة بقمع الشرطة العسكرية التي كانت أيضًا فعالًة جدًا في كسر رؤوس الطلاب المحتجين وغيرهم. أما موضوعات البيئة، فليست حتى فكرة هامشية يمكن بحثها لاحقًا بالنسبة لهذه الجهات الفاعلة التي تعمل كلجان دعاية لنخبة السلطة.
هوارد ليسنوف Howard Lisnoff: كاتب مستقل. مؤلف كتاب "ضد الجدار: مذكرات مقاوم للحرب في حقبة فيتنام" Against the Wall: Memoir of a Vietnam-Era War Resister (2017).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Criticism of Gaza Genocide is off of the Table
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