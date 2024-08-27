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‏لا مكان لانتقاد الإبادة الجماعية الجارية في غزة‏

8/27/2024 11:52:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏هوارد ليسنوف‏ - (كاونتربنش) 12/8/2024
كانت الحملة الإعلامية الصاخبة لصالح كامالا هاريس أولا، ثم تيم والز بعدها، تصم الآذان حقا. وبالنسبة لشخص نشأ في خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين، كان الأمر أشبه بالعثور على دمية صغيرة في كيس للتسالي، أو قطعة علكة في عبوة لشرائح الخبز. و"الهدايا" التي جاءت مع هذه العناصر هي كيف يود الحزب الديمقراطي أن يشعر الناخبون، بينما تقرع وسائل الإعلام الطبول. كان مرشحو الديمقراطيين أفضل من الألعاب "المجانية" والعلكة!‏
ولكن، ‏‏يبدو أن هاريس غير مهتمة بالالتقاء مع وسائل الإعلام‏‏ (‏‏نيويورك تايمز‏‏، 8 آب/ أغسطس 2024). ما هي احتمالية أن تطرح وسائل الإعلام المُعجبة على هاريس بالفعل سؤالا جوهريا؟ "هل تعتقدين أن وضع الدمى في وجبات الأطفال الخفيفة فكرة جيدة؟ وماذا عن العلكة في عبوات شرائح الخبز؟ من المؤكد أن هذا الهراء المُحلى بالسكر لا يمكن أن يكون جيدا لأسنان الأطفال".‏
‏ما من شك في أن ترامب يشكل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة والعالم الأكبر. وهو يعد بإقامة نظام استبدادي في الولايات المتحدة. أما ما سيفعله بقضية الحرب فلا أحد يعرف. يبدو أن لدى الديمقراطيين يقينهم الخاص بشأن الحرب. ولكن، هل سيعمد ترامب إلى مهاجمة إيران مباشرة؟ هل ستكون إيران حربا أخرى من الحروب الأميركية المستمرة بالوكالة؟ من المستحيل التنبؤ. ربما تكون بعض الحروب التي لا نهاية لها أسوأ من غيرها وتدفع العالم إلى حافة كارثة نووية. سوف يحول ترامب هذه الأمة إلى حلم أصولي ديني، حيث كل من الأصولية المسيحية والعلم في جوهرها. سوف تكون لليهود مكانة خاصة، طالما أن اليهود المفضلين الذين يؤججون نيران الحرب في الشرق الأوسط هم المختارون الذين سيقربوننا من هرمجيدون. أما اليهود المنتقدون، وغالبية أولئك الذين تحدثوا ضد الطاغوت اليميني والنيوليبرالي، فلن يكون الحظ في ركابهم.‏
أشاد ترامب أولا، ثم انتقد تيم والز بشأن تعامله مع رد الفعل على مصرع جورج فلويد على أيدي الشرطة المحلية في العام 2020. ‏‏والآن يريد ترامب التراجع والنأي بنفسه عن مسألة التعامل مع الاحتجاجات‏‏ (‏‏الغارديان‏‏، 8 آب/ أغسطس 2024). من المؤكد أن الرد العنيف من قوات الشرطة العسكرية على الاحتجاجات المستمرة ضد الإبادة الجماعية الجارية في غزة هو وصمة عار، وهو يحظى بدعم كامل من الاحتكار الثنائي المكون من الحزبين. وقد وجد الاحتجاج نفسه هنا في مواجهة المسيرة الطويلة من القمع ضد "التعديل الأول".‏
سوف ينمو التفاوت في الدخول في ظل حكم الحزبين السياسيين، وكذلك الانهيار البيئي. وسوف تنمو ما أسماها شيلدون وولين "الشمولية المقلوبة" في كتابه "ديمقراطية الشركات"، (2017)، حيث تصبح قوة الشركات قاهرة لا تُنازع. سوف تستمر المصالح العسكرية – الصناعية - الاستثمارية في الاحتفاظ بسيطرتها القائمة منذ عقود على هذه الأمة. لن تكون برامج الرعاية الاجتماعية على أجندة أحد سوى مجموعات صغيرة وغير مهمة من الناس الذين ليست لديهم سلطة سياسية حقيقية ولا صوت مسموع. وسوف تعمل الدولة كميسر لكل هذا -سوى أن تكون بطلة لبرامج الارتقاء الاجتماعي. لقد انتهت برامج الارتقاء الاجتماعي بالنسبة للمعظم بإعلان "الصفقة الجديدة" التي وضعها روزفلت، والتي دُفنت مع ملايين الأشخاص في كارثة ليندون جونسون المميتة في فيتنام التي دمرت "المجتمع العظيم". إنه إما البنادق والتربُّح من الحرب، أو الزبدة. لا يمكن أن يكون لدينا كلاهما مع هذه الحروب التي لا نهاية لها.‏
‏في الحقيقة، من الصادم عدم وجود أي قدر من الانتقادات من أي من المرشحين الأربعة لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس لواقع الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل في غزة. وفي المقابل، يشكل نفس الدفاع عن الخطاب الإسرائيلي جزءًا من رد كل مرشح بينما يموت عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال. لن تسمح وسائل الإعلام وأسياد الحرب لأي مرشح بالوقوف في طريق أسوأ جريمة يرتكبها هذا الجنيس الحي: الإبادة الجماعية. إن هراء الليبرالية بين الديمقراطيين يكذبه سجلهم في السجن الجماعي، وعدم المساواة في الدخل، والعنصرية المصحوبة بقمع الشرطة العسكرية التي كانت أيضًا فعالًة جدًا في كسر رؤوس الطلاب المحتجين وغيرهم. أما موضوعات البيئة، فليست حتى فكرة هامشية يمكن بحثها لاحقًا بالنسبة لهذه الجهات الفاعلة التي تعمل كلجان دعاية لنخبة السلطة.‏
‏هوارد ليسنوف‏‏ Howard Lisnoff: كاتب مستقل. مؤلف كتاب "ضد الجدار: مذكرات مقاوم للحرب في حقبة فيتنام" Against the Wall: Memoir of a Vietnam-Era War Resister (2017).‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Criticism of Gaza Genocide is off of the Table

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