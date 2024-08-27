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الإبادة الجماعية كستار دخان.. عن حرب إسرائيل الأخرى في الضفة الغربية‏

8/27/2024 11:52:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏رمزي بارود‏ - (كاونتر كرنتس) 23/8/2024
على الرغم من حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يتعثر في غزة، فإن الحرب هناك تستخدم كستار دخان مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط الاستعمارية القديمة في الضفة الغربية.‏ وكان سموتريتش قد أطلق على هذا المخطط في العام 2017 اسم "الانتصار عن طريق الاستيطان". والآن، بعد أن أصبح في موقع سلطة ولديه إمكانية الوصول إلى ميزانية ضخمة، فإنه يعكف على جعل هدف حياته حقيقة واقعة.
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ليست الوعود بتحقيق "النصر المطلق" في غزة سوى "ثرثرة فارغة"، وفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. ولم يكن المقصود من ‏‏تعليقات‏‏ غالانت أن تكون علنية. ولكن، تم تسريبها بطريقة ما وقامت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشرها في 12 آب (أغسطس).‏
‏اقتصر تفسير سبب استمرار نتنياهو في خوض حرب خاسرة في غزة إلى حد كبير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء: تجنب نتائج محاكمات الفساد؛ والحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي المتطرف، وتجنب إجراء انتخابات مبكرة.‏
‏ومع ذلك، لا يمكن لأي من هذه المبررات أن يفسر عبثية الاستمرار في حرب تجسد، حسب تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، "أسوأ فشل في تاريخ إسرائيل".‏
‏أي شيء آخر إذن يمكن أن يفسر الدافع وراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب؟ ولماذا يصر حلفاؤه الأكثر أهمية في الحكومة، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطالة أمدها؟‏
‏ربما لا تكمن الإجابة في غزة، وإنما في الضفة الغربية.‏ ف‏في حين تواصل إسرائيل حملتها العسكرية الفاشلة في القطاع من دون أهداف إستراتيجية واضحة، فإن حربها على الضفة الغربية مدفوعة بدوافع إستراتيجية واضحة: ضم الضفة الغربية والتطهير العرقي لقطاعات كبيرة من السكان الفلسطينيين من هناك.‏
وهذا الاتجاه واضح –ليس فقط من طبيعة أعمال إسرائيل اليومية في الضفة الغربية، ولكن أيضا في التصريحات الواضحة التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون المتطرفون في إسرائيل.‏ ويشمل ذلك ‏‏التزام‏‏ حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو "بدفع وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء "أرض إسرائيل" -في الجليل والنقب ومرتفعات الجولان ويهودا والسامرة".‏
‏ونقل تسجيل صوتي، حصلت عليه جماعة "السلام الآن" ‏‏الإسرائيلية، الملاحظات‏‏ التالية التي أدلى بها سموتريتش في مؤتمر عقد في 9 يونيوحزيران (يونيو): "إن هدفي هو استيطان الأرض، وبناؤها، ومنع تقسيمها من أجل الله.. ومنع قيام دولة فلسطينية".‏
وحتى يفعل، كلَّف السياسي اليميني المتطرف نفسه بتنفيذ مهمة "تغيير الحمض النووي للنظام". وفي الحقيقة، كان هذا "النظام" يعمل منذ عقود طويلة.‏
‏في أعقاب احتلالها العسكري للضفة الغربية، بدأت إسرائيل عملية بطيئة -لكنها دؤوبة- لضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني. ‏‏وشملت‏‏ هذه العملية إنشاء ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" في العام 1981.‏
كانت هذه "الإدارة" في الأساس فرعا من الجيش الإسرائيلي، ولكن تم تصنيفها على أنها "مدنية" كجزء من جهد حكومي أكبر لتحويل الاحتلال العسكري، الذي ينبغي أن يكون مؤقتا، إلى استعمار دائم لفلسطين. وأعقب ذلك الضم العملي للمناطق والتوسع المستمر للمستوطنات اليهودية الإسرائيلية غير القانونية التي بنيت على الأراضي الفلسطينية بعد الحرب.‏
‏في العامين 1993-1994، منحت ‏‏"اتفاقات أوسلو"‏‏ الفلسطينيين سيطرة إدارية اسمية على مناطق صغيرة في الضفة الغربية، تم تصنيفها على أنها المناطق (أ) و(ب)، وتطلب ذلك نقل بعض مسؤولية "الإدارة المدنية" الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية المشكلة حديثا، على أساس فهم أن السلطة الفلسطينية ستواصل بشكل أساسي إعطاء الأولوية لأمن إسرائيل.‏
‏سمح الترتيب الجديد لإسرائيل بتوسيع مستوطناتها غير القانونية، من دون عوائق، في معظم أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ‏وهو ما زاد من حجم المستوطنات وعدد سكانها بمقدار ثلاث مرات‏‏ في الفترة بين العامين 1993 و2023.‏
‏ومع وصول الخطة الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى ذروتها، سعى نتنياهو، في العام 2020، إلى تعزيز المكاسب الإسرائيلية ‏‏بضم‏‏ أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.‏ وبسبب الضغوط الدولية والمقاومة الفلسطينية المتزايدة، أرجأ نتنياهو خطته، على الرغم من أن "الضم ما يزال مطروحا على الطاولة".‏
لكن إسرائيل عمدت، من دون الكثير من الضجة، إلى استبدال أملها في ضم شامل للضفة الغربية بحكم القانون، بالسيطرة الفعلية من خلال الاستيلاء السريع على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.‏
‏على الرغم من حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يتعثر في غزة، فإن الحرب هناك تستخدم كستار دخان مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط الاستعمارية القديمة في الضفة الغربية.‏ وكان سموتريتش قد أطلق على هذا المخطط في العام 2017 اسم "الانتصار عن طريق الاستيطان". والآن، بعد أن أصبح في موقع سلطة ويمتلك إمكانية الوصول إلى ميزانية ضخمة، فإنه يعكف على جعل هدف حياته حقيقة واقعة.
ولكي يتحقق حلم سموتريتش، كان عليه أن ينعش الدور المركزي لـ"لإدارة المدنية". وهكذا، اخترع في أيار (مايو) منصبا جديدا يسمى "نائب رئيس" الإدارة، ومنح المنصب لزميله المقرب هيليل روث.
والآن، يتمتع كل منهما بحقوق شاملة لا مثيل لها لتوسيع المستوطنات. وقد وافقت حكومة نتنياهو، منذ بداية ولايتها في السلطة، على بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة للمستوطنات غير القانونية، بينما أمرت في الوقت نفسه بهدم آلاف المنازل الفلسطينية والبنية التحتية المدنية الأخرى.
في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، أعلنت إسرائيل عن ما يقرب من 6.000 دونم كـ"أراض مملوكة للدولة"، والتي تكون بهذه الصفة مؤهلة لبناء المستوطنات عليها. ووصفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية هذا القرار بأنه "أكبر عملية استيلاء على أراض في الضفة الغربية في 30 عاما".
من الواضح تماما أن عملية التطهير العرقي للفلسطينيين جارية بالفعل. ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، تم في النصف الأول من العام 2024 وحده تهجير ما لا يقل عن 1.000 فلسطيني بالقوة، بينما تأثر ما يقرب من 160 ألفا بعمليات هدم المنازل.
جاءت الحرب الإسرائيلية على الضفة الغربية بحصيلة باهظة من الدماء. فقد قُتل، حتى 12 آب (أغسطس)، ما لا يقل عن 632 فلسطينيا وجُرح 5.400 آخرون في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة. وعندما تنتهي الحرب على غزة، ستزداد الحرب على الضفة الغربية كثافة ودموية، وإنما بأهداف استراتيجية واضحة هي ضم المنطقة بأكملها.
في 19 تموز (يوليو)، قررت "محكمة العدل الدولية" أن "ضم إسرائيل و.. تأكيد سيطرتها الدائمة" في الضفة الغربية، هي أعمال غير قانونية. ولتجنب حرب وإبادة جماعية أكبر، يجب على المجتمع الدولي استخدام كل الوسائل المتاحة لفرض القانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

*رمزي بارود Ramzy Baroud: صحفي ورئيس تحرير صحيفة "بالستاين كرونيكل". وهو مؤلف خمسة كتب، آخرها كتاب "هذي السلاسل سوف تُكسر: قصص فلسطينية عن النضال والتحدي في السجون الإسرائيلية" These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons (دار نشر كلاريتي، أتلانتا). وهو زميل باحث أول غير مقيم في مركز الإسلام والشؤون العالمية، جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Prolonging Genocide as a Smokescreen: On Israel's Other War in the West Bank

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