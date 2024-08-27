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الأردن: سنتخذ إجراءات لحماية المقدسات بالقدس

8/27/2024 11:52:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
وأضاف الصفدي في منشور على منصة "إكس"، ليل الثلاثاء، "سنتخذ الإجراءات الممكنة والقانونية في المحاكم الدولية لحماية المواقع المقدسة في القدس".

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