الأردن: سنتخذ إجراءات لحماية المقدسات بالقدس

الأردن: سنتخذ إجراءات لحماية المقدسات بالقدس
التاريخ
8/27/2024 11:52:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
إن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات
الإسرائيلية في القدس.
وأضاف الصفدي في منشور على منصة "إكس"،
ليل الثلاثاء، "سنتخذ الإجراءات الممكنة والقانونية في المحاكم الدولية لحماية
المواقع المقدسة في القدس".
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