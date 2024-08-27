شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شابان فلسطينيان الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة جنين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد قسام محمد جبارين (25 عاماً)، وعاصم وليد بلعوط (39 عاماً) وإصابة آخرين بجروح، برصاص قوات الاحتلال.
وقالت مصادر محلية، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى
جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.
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