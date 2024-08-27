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شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

8/27/2024 11:52:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شابان فلسطينيان الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة جنين.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد قسام محمد جبارين (25 عاماً)، وعاصم وليد بلعوط (39 عاماً) وإصابة آخرين بجروح، برصاص قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

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