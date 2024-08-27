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إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق طولكرم

8/27/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب الليلة، طفل فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا، شرق طولكرم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باصابة طفل (15 عاما)، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات في البلدة، وتم نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت دورياتها مختلف الشوارع والأحياء، وتحديدا الجبل الجنوبي، والحارة الشامية ومحيط ديوان الشراقة، والشارع الرئيسي وشارع السكة، وشارع المقبرة الشمالية.

كما نشرت دورياتها الراجلة التي اقتحمت عددا من منازل المواطنين عُرِف من أصحابها أحمد فقهاء، كما اقتحموا ساحة مدرسة فائق كنعان بعد خلع أقفال بوابتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في غضون ذلك، اقتحمت دوريات الاحتلال الليلة، مدينة طولكرم من محورها الغربي.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن عددا من آليات الاحتلال جابت شوارع المدينة، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وأضافت أن القوة العسكرية اقتحمت جبل النصر في مخيم نور شمس، وانتشرت دوريات المشاة بين المنازل في المنطقة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها، تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف.

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