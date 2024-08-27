إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب الليلة، طفل فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام
قوات الاحتلال بلدة عنبتا، شرق طولكرم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باصابة
طفل (15 عاما)، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات في البلدة، وتم نقله للمستشفى.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز
عناب العسكري شرقا، وجابت دورياتها مختلف الشوارع والأحياء، وتحديدا الجبل
الجنوبي، والحارة الشامية ومحيط ديوان الشراقة، والشارع الرئيسي وشارع السكة،
وشارع المقبرة الشمالية.
كما نشرت دورياتها الراجلة التي اقتحمت عددا من
منازل المواطنين عُرِف من أصحابها أحمد فقهاء، كما اقتحموا ساحة مدرسة فائق كنعان
بعد خلع أقفال بوابتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
في غضون ذلك، اقتحمت دوريات الاحتلال الليلة،
مدينة طولكرم من محورها الغربي.
وأفادت وكالة "وفا"، بأن عددا من
آليات الاحتلال جابت شوارع المدينة، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور
شمس.
وأضافت أن القوة العسكرية اقتحمت جبل النصر في
مخيم نور شمس، وانتشرت دوريات المشاة بين المنازل في المنطقة، وسط تحليق لطائرات
الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها، تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف.
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