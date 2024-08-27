اشتباكات وتفجيرات واقتحامات متواصلة في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدفت شبان فلسطينيون جنود الاحتلال بقنبلة
محلية الصنع، ليل الثلاثاء، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، وقعت اشتباكات
وتفجيرات بعبوات ناسفة في بلدات سالم وقصره وبيت فوريك، جنوب وشرق مدينة نابلس.
كما وقعت اشتباكات وتفجيرات بعبوات ناسفة في
مدينة طوباس ومخيم الفارعة ومدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وكذلك في مدينة ومخيم
جنين بالضفة الغربية وبلدتي سيلة الحارثية وقباطية.
واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحاووز الثاني في
مدينة الخليل، جنوب الضفةـ وبلدة قباطية، جنوب شرق مدينة جنين.
وحاصرت قوات الاحتلال المستشفيات في مدينة جنين،
ومنعت طواقم الإسعاف من الحركة.
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