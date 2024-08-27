جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية واسعة شمال الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية
عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر الأربعاء، وفق وسائل
إعلام عبرية، في الوقت الذي ينخرط فيه جيش الاحتلال في حرب على قطاع غزة، وعمليات
عسكرية عند الحدود اللبنانية الجنوبية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واستشهد فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال
الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين، حيث إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية
اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى
جنين الحكومي، فيما
تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.
وفي طولكرم، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي
مستشفيات المدينة بعد اقتحامها من محورها الغربي، وتتمركز الآليات الإسرائيلية في
محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت
حصارا عليهما، وأعاقت حركة تنقل مركبات الاسعاف، واحتجزت مركبة إسعاف أمام
المستشفى الحكومي، وفتشتها.
وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق
طولكرم، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر
على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع
المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع
منخفض.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم
الفارعة جنوب طوباس، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري
باتجاه مخيم الفارعة.
ونقلا عن موقع "المملكة"، قال جيش
الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته بدأت عملية في جنين وطولكرم بالضفة الغربية
المحتلة، دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
وأوضحت هيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال بدأ
"عملية واسعة النطاق" في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تشارك في
العملية طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات بدون طيار لمساعدة وتغطية القوات البرية.
وأكدت القناة 14 العبرية، أن العملية واسعة النطاق،
ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين، وفق
هيئة البث.
أما صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فأفادت أن
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية كبيرة لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية
في في مخيمي جنين ونور الشمس للاجئين، إضافة لعملية كبرى أخرى في مخيم الفارعة
للاجئين في الأغوار.
وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي
يحاصر المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين لمنع المقاومين من الوصول إليها،
ويفحص المرضى الذين يدخلونها.
وتشمل العملية الواسعة مرافقة جوية كبيرة،
ومئات المقاتلين، بمن فيهم جنود مستعربون، وتحدثت الصحيفة عن إمكانية إجلاء السكان
الفلسطينيين بشكل منظم وفقا لمناطق القتال المتوقعة.
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