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جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية واسعة شمال الضفة

8/27/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر الأربعاء، وفق وسائل إعلام عبرية، في الوقت الذي ينخرط فيه جيش الاحتلال في حرب على قطاع غزة، وعمليات عسكرية عند الحدود اللبنانية الجنوبية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واستشهد فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين، حيث إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

وفي طولكرم، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات المدينة بعد اقتحامها من محورها الغربي، وتتمركز الآليات الإسرائيلية في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليهما، وأعاقت حركة تنقل مركبات الاسعاف، واحتجزت مركبة إسعاف أمام المستشفى الحكومي، وفتشتها.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق طولكرم، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه مخيم الفارعة.

ونقلا عن موقع "المملكة"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته بدأت عملية في جنين وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال بدأ "عملية واسعة النطاق" في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تشارك في العملية طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات بدون طيار لمساعدة وتغطية القوات البرية.

وأكدت القناة 14 العبرية، أن العملية واسعة النطاق، ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين، وفق هيئة البث.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فأفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية كبيرة لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في في مخيمي جنين ونور الشمس للاجئين، إضافة لعملية كبرى أخرى في مخيم الفارعة للاجئين في الأغوار.

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين لمنع المقاومين من الوصول إليها، ويفحص المرضى الذين يدخلونها.

وتشمل العملية الواسعة مرافقة جوية كبيرة، ومئات المقاتلين، بمن فيهم جنود مستعربون، وتحدثت الصحيفة عن إمكانية إجلاء السكان الفلسطينيين بشكل منظم وفقا لمناطق القتال المتوقعة.

MENAFN27082024000072011014ID1108608653

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