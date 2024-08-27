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رسائل ملكية لرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

8/27/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في مشهد سياسي وأمني معقد يعيشه الشرق الأوسط، يبرز الأردن كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، وهو دور لم يكن ليُحقق لولا القيادة الحصيفة والحازمة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في لقاء جلالة الملك مع نخبة من السياسيين والإعلاميين في قصر الحسينية، جرى توجيه رسائل سياسية واضحة تحمل في طياتها توجهاً صارماً نحو المستقبل، مرتكزاً على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية المتزايدة.
أكد الملك عبدالله الثاني أن مسيرة التحديث الشاملة التي بدأها الأردن لن تتوقف، وأنها تعد بمثابة التزام وطني لا رجعة فيه، فالتحديث ليس مجرد شعار، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى الوصول إلى بيئة سياسية أكثر نضوجاً، حيث يلعب المواطنون دوراً حيوياً في اختيار ممثليهم بناء على برامج واقعية تقدمها الأحزاب، هذا التحديث، الذي يُشكل حجر الأساس في رؤية الملك للمستقبل، يعكس إرادة قوية نحو تعزيز الديمقراطية التعددية والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية الأردنية، تُبنى على أسس صلبة من الشفافية والكفاءة.
من جهة أخرى، وضع الملك القضايا الاقتصادية في مقدمة الأولويات، مشددا على أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الفقر والبطالة، هي أهداف لا تقل أهمية عن الأهداف السياسية وفي ظل هذه الرؤية، يرى الملك أن الاستقرار الاقتصادي هو البوابة لتحقيق الاستقرار السياسي، وأن جذب الاستثمارات وتمكين الشباب هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة.
ان التأكيد على أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز التعاون مع الدول الإقليمية، مثل العراق ومصر وقبرص واليونان، يعكس سياسة خارجية تسعى لتوسيع دائرة الشراكات الاقتصادية بما يتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية، وهي خطوة تُعزز من موقع الأردن كفاعل اقتصادي مهم في المنطقة، يُسهم في استقرارها ويستفيد من الفرص المتاحة رغم التحديات.
اما في الشأن الإقليمي، جدد الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مُبرزاً رفض المملكة القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، ومحذرا من السياسات الإسرائيلية التي تسعى لفرض واقع جديد في القدس والأراضي الفلسطينية. هذه الرسائل الحازمة تأتي في سياق رؤية أردنية ترى أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهو موقف يعبر عن التزام تاريخي وديني تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما دعا الملك المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الحرب على غزة ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، مؤكداً أن الأردن لن يسمح بأن يكون أي تصعيد في المنطقة على حساب أمنه وسيادته، هذا التأكيد على عدم المساس بأمن الأردن هو رسالة قوية لكل الأطراف الفاعلة في المنطقة، بأن الأردن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني سيظل صامدا أمام أي محاولات لزعزعة استقراره أو النيل من سيادته.
في إطار آخر، شدد الملك على أهمية دور الإعلام والسياسيين في مواجهة محاولات التشويش على الأردن. هذه الرسالة ليست مجرد دعوة للوقوف إلى جانب الدولة، بل هي تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في توجيه الرأي العام وتحصينه ضد حملات التشكيك والتضليل.
إن الإعلام، بحسب رؤية الملك، هو خط دفاع حقيقي لا غنى عنه، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وإعلامية.
لقاء الملك عبدالله الثاني مع السياسيين والإعلاميين ليس حدثاً عابراً، بل هو محطة استراتيجية يتم من خلالها وضع ملامح المرحلة المقبلة للأردن، ما بين التأكيد على التحديث الداخلي ودور الأردن الإقليمي، يظهر الملك قائدا يعرف تماما ما يريد لوطنه ولأمته، ويقود بلاده بحنكة نحو مستقبل يتحدى الصعاب ويبني على المنجزات. هذه الرسائل الملكية ليست فقط توجيهات سياسية، بل هي دعوة لكل الأردنيين للوقوف معا، للتكاتف في مواجهة التحديات، والعمل معا لتحقيق رؤية الأردن القوي، القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والاستمرار في دوره كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة مضطربة.

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