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أزمة السير في عمان.. ما الحل؟

8/27/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في كل صباح، عندما تشرق الشمس على عمان، تبدأ رحلتي اليومية الى مكان عملي، تلك الرحلة القصيرة في الحقيقة والبعيدة في الواقع، والتي تتحول إلى تحدٍ مستمر، مع أول خيوط الضوء، فأستعد للخروج من منزلي، عازمًا على مواجهة يوم آخر من العمل، لكن ما كان من المفترض أن تكون بداية يوم عادية تتحول إلى اختبار لصبري.
فعندما أخرج من منزلي متأملاً في اليوم الذي أنتظره كعادتي متفائلا نشطا، أعلم انني ذاهب إلى رحلة لن تكون سهلة، ففور مغادرتي منزلي، أجد نفسي عالقًا في أزمة خانقة على ((الشوارع الرئيسية))، فهذا المشهد يتكرر يوميًا كسيناريو يبدو وكأنه لا ينتهي، وفي كل مرة أتوقع فيها أن أصل في الوقت المحدد للعمل أو للاجتماع الذاهب اليه، ينزلق الوقت ببطء، وتصبح الدقائق أنصاف ساعات دون مبالغة.
وأقولها بصراحة إن وصولي الى مكتبي اصبح يشكل لي هاجسا يؤرقني بسبب الاختناقات المرورية، وازدحام السيارات الذي لا يتوقف، ففي كل حركة مرور صغيرة تبدو وكأنها تحدٍ جديد، وكل محاولة لتجاوز عقبة تجلب معها أخرى، فالأمر لم يعد مقتصرًا على حركة المرور في الشوارع الرئيسية فقط؛ بل أصبحت الطرق الجانبية أيضًا مزدحمة، وأحيانًا أكتشف انني عالق في ازمة حتى على الطرق التي أعتقد أنها ستخفف عني الضغط.
الطريق الى العمل ليس وحده هو الذي أعاني منه كباقي المواطنين، بل أيضًا اجد صعوبة في الذهاب الى الاجتماعات الخارجية التي كان من المفترض أن تكون سلسة، أحيانًا نتيجة توقيتها في منتصف النهار، إلا انني أضطر للتأخر عن مواعيدي أو حتى إلغاء بعضها بسبب الازدحام الشديد، ففي بعض الأحيان أشعر بالإحباط حين أتلقى مكالمات استفسار عن سبب التأخير، وفي الحقيقة لا أملك أي سيطرة على ما سيحدث على الطريق حتى لو خرجت مبكرا، فالأمر في الحقيقة اصبح مصدر قلق بالنسبة لي ولغيري.
دعوني أكمل لكم ما يدور في خاطري، فمع مرور الوقت، بدأت تتزايد تساؤلاتي حول كيف سيكون الوضع في السنوات القادمة إذا استمر الوضع على حاله؟ وأتخيل هنا مدينة عمان في المستقبل القريب، حيث تصبح الطرق أكثر ازدحامًا، ويصعب الوصول إلى أي وجهة، فأتخوف اليوم أننا لن نستطيع دخول عمان بسهولة التي نراها صعبة علينا اليوم، فتصبح من المستحيل او ضربا من الخيال دون مبالغة!، وأتساءل عما إذا كان هناك أي أمل في تحسين الوضع.
فكلما أعاني يوميًا من أزمة السير، أحاول البحث عن أمل في الحلول الممكنة، وأتمنى أن تستجيب الجهات المعنية للتحديات المقبلة والتفكر في حلول فعالة واكثر ديناميكية، مثل تطوير البنية التحتية، وإنشاء أنفاق وجسور دائرية عملاقة تستطيع حل المشكلة، بالإضافة الى تعزيز وسائل النقل العامة بشكل اسرع واكثر حداثة، والاخذ بعين الاعتبار الحلول التي يمكن ان نعتمدها من دول أخرى مثال مصر وتجربتهم في تلك ((الكباري)) والانفاق لنحسن التدفق في حركة المرور بعمان او حتى غيرها من المحافظات المختنقة.
في الختام سردت قصة رحلتي ومعاناتي التي تعكس واقع الكثيرين في عمان وغيرها من المحافظات الكبيرة، الذين يواجهون يوميًا تحديات كبيرة بسبب أزمة السير، لكنها أيضًا تبرز الحاجة الماسة لحلول عملية ومبتكرة لتحسين الوضع المروري في المملكة.

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