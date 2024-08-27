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هل رئيس مجلس النواب معروف من الآن؟

8/27/2024 11:52:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مجلس النواب هو مجلس منتخب من قبل الشعب وفقا لقانون الانتخاب ويشكل مع مجلس الأعيان غرفتي السلطة التشريعية في الأردن.
بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور تم الأخذ بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة.
يتألف مجلس النواب حسب القانون الجديد 2022 من 138 نائبا، ومجلس الأعيان يكون نصف عدد النواب، وتكون مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية.
مع بداية أول جلسة لمجلس النواب وبعد خطاب العرش الذي يدشن به الملك بداية الدورة - تكون سنوية - يبدأ المجلس باختيار رئيس له، وذلك يحدث بانتخابات سرية بعد المناداة على أعضاء المجلس علنياً، ويشترط أن يحصل المترشح للرئاسة على نصف عدد المجلس للفوز من المرة الأولى أو تحدث جولة أخرى تكون بين أعلى مترشحين من الجولة الأولى ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
وظيفة رئيس مجلس النواب هي وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس، ورئاسة الجلسات وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام، وإعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها؛ على أن لا يتدخل في مجرى التصويت ولا يوجّه المجلس بأي شكل ولذلك يسمى في الدول الغربية“speaker of the house” أي المتحدث باسم المجلس.
قبل كل انتخابات يحصل جدل حول شخصية المتوقع حصوله على رئاسة المجلس من المترشحين المتوقع نجاحهم، وهذه المرة تحديداً تزداد التوقعات خصوصاً مع وجود أحزاب - القوية منها - متوقع ان ينجح أقلها أول 3 مترشحين في القوائم الحزبية وبذلك تُعرف الأسماء الفائزة.
لكن؛ رئاسة مجلس النواب تحتاج إلى مواصفات وخبرات سابقة يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن يُرشح نفسه لكي ينجح ويُحافظ على هيبة المجلس خصوصا أمام الحكومة وأمام الشعب؛ وهنا سنذكر بعض هذه النقاط التي يُفضل ان يمتلكها من يرغب في تقديم نفسه لهذا المنصب وتعطي صاحبها الحظ الأوفر:
أولاً؛ يفضل أن يكون المترشح للرئاسة نائبا سابقا يعرف كيفية العمل البرلماني علما ان النظام الداخلي لا يمنع أي نائب حتى لو كان جديداً الترشح للرئاسة.
ثانياً، يفضل أن يكون المترشح عمل في المكتب الدائم في المجالس السابقة بحيث يكون لديه خبرة في كيفية إدارة الجلسات وكيفية تطبيق النظام الداخلي.
ثالثاً، يفضل أن يكون المترشح ترأس لجان مهمة في المجالس السابقه خصوصا اللجان القانونية أو المالية أو الإدارية أو الخارجية، أو أي لجنة قدم رئيسها أداء ملفتا خلال الدورات السابقة.
رابعاً، يفضل أيضا أن يكون المترشح قد عمل في السلطات الأخرى (الحكومة أو القضاء) بمناصب متقدمة كوزير أو رئيس سلطة أو منصب قدم فيه أداء مميزا خلال عمله في هذه السلطات.
واخيراً يجب أن يمتلك المترشح“كاريزما” القيادة التي تعطيه أفضلية في قيادة الجلسات التي يكون بعضها صاخباً وسهل انفلات المجلس فيها.
وإذا ما أسقطنا هذه المواصفات على المترشحين في المقاعد المحلية والحزبية فإن توقع الرئيس ليس صعباً؛ حيث من يملك هذه المواصفات عدد قليل يمكن حصرهم من أي سياسي ومتابع للشأن النيابي.
ما ينسحب على اختيار الرئيس سينسحب أيضا إلى مواقع متقدمة في المجلس خصوصا المكتب الدائم ورئاسة اللجان، بحيث تتشكل تكتلات وإتلافات حزبية داخل المجلس تُشكل بدورها أغلبية تتقاسم المناصب داخل المجلس.

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