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ملتقى أدوار تنتظرنا وبناء جيل واع سياسيا واقتصاديا

8/27/2024 11:52:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ملتقى "أدوار تنتظرنا" والذي عقد في المركز الثقافي الملكي قبل أيام يتوج مشروع التمكين السياسي والاقتصادي الذي أطلقته هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية للصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
فقد حمل هذا الملتقى حوارا وطنيا شبابيا بامتياز مع مراكز الخبرة وصنع القرار ليسلط الضوء على التحديات الوطنية. وجاء الملتقى تماشيا مع منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لتتسم ملامح التوصيات في بناء جيل واع سياسيا وتمكين الشباب وتعزيز دورهم القيادي.
550 شابا وشابة من كافة محافظات المملكة شاركوا في هذا الملتقى وفردوا مساحة لعرض خلاصات جلسات عقدت على مدى ستة أشهر ضمن عناوين سياسية واقتصادية وتعليمية وتنموية، حيث طرحت المعيقات والفرص والحلول.
أهمية هذا الملتقى تكمن في أن المحاور التي طرحت كانت نتاجا لمجموعة من التوصيات من وجهة نظر الشباب وبصوت الشباب لما يتطلعوا إليه سواء من مجلس النواب القادم، أو ما يتعلق برؤى التحديث السياسي والاقتصادي، ومعيقات الاستثمار في المشاريع الناشئة والبنية التحتية الرقمية، انتهاء بالتحدي الأكبر ألا وهو ملف البطالة.
كما ركزت التوصيات أيضا على التوعية السياسية للشباب الأردني وكيفية انخراطهم بالعمل السياسي والحزبي وضرورة التزام الأحزاب ببرامج واضحة، كما فردت مساحة من النقاش في حلول قابلة للتطبيق في ملفات ومحاور اقتصادية وتعليمية وتنموية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ركز المحور الاقتصادي على سُبل تعزيز فرص العمل للشباب، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. وركز المحور التنموي على دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتفعيل دورهم في المجتمع. كما ركز المحور التعليمي على سبل تطوير التعليم، وتحسين جودته وتأهيلهم لسوق العمل. أما المحور السياسي ركز على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتفعيل دورهم في الأحزاب السياسية، وانتخاب ممثلين لهم في البرلمان يعبرون عن تطلعاتهم.
ما يبعث على الفخر بأن هؤلاء الشباب رغم كل التحديات التي يواجهونها إلا أنهم وضعوا الأردن نصب أعينهم وبحثوا عن مستقبل أفضل من خلال تقديم الأفكار وطرح الحلول لأهم المعيقات.
مشروع "أدوار تنتظرنا" يأتي ضمن مسيرة امتدت لعشرين عاما لهيئة شباب كلنا الأردن ويتقاطع مع الرؤى الملكية الثلاثة لمشاريع التحديث والتي يؤمن صندوق الملك عبدالله الثاني بالشباب محركا وأساسا لها فيأخذ على عاتقه مسؤولية إعداده.

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