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الضفة الغربية قيد التخطيط

8/27/2024 11:52:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الإنسان العربي تديره العواطف، والعواطف في هذا الزمن يديرها الإعلام، والإعلام هنا الله أعلم وحده من يديره، ظاهرا وباطنا، وفي كل الأحوال تتم صناعة بوصلة الرأي العام وتوجيهها.
كل الأنظار تتركز على غزة، فيما الكلام عن الضفة الغربية يرتفع وينخفض، بدرجات متفاوتة، وما يمكن قوله هنا، استخلاصا من مصادر رفيعة المستوى تعيش داخل الضفة الغربية، وهي مسيسة ومدركة لما تقول، إن الضفة الغربية في هذا التوقيت بالذات بعد مرور كل هذه الشهور على حرب غزة، تواجه سيناريوهات مختلفة بسبب الضغط على خواصر الضفة الغربية.
أولا، تواجه الضفة الغربية خطر انهيار اقتصادي، وربما مجاعة، وهذا ليس مبالغة، لأن أغلب أهلها لا يعملون، والذين يعملون لا يأخذون إلا جزءا من رواتبهم، وأغلب أهل الضفة ملاحقون من بنوك الضفة التي رهنت أراضيهم وبيوتهم، مقابل شراء سيارات وعقارات على طريقة أي شعب عربي، وهؤلاء يجهدون اليوم لدفع رسوم أولادهم في الجامعات، ولا يجدونها، والذي له معارف في الضفة الغربية فليتصل ويسألهم عن سبب إعلانات بيع السيارات والعقار.
ثانيا، سلطة أوسلو في أنفاسها الأخيرة، فهي منبوذة اجتماعيا، وتحولت بشكل فعلي إلى سلطة أمنية يتسلط أفراد الذين لا يقبضون رواتبهم للمفارقة على الفلسطينيين، والفقير ينكل بالفقير، وأكثر من 60 ألف عنصر أمن لا يطلقون رصاصة على إسرائيل، والخلافات السياسية والتنظيمية والارتباطات هنا وهناك لرؤوس السلطة، تمهد لمرحلة ما بعد الانهيار الكلي، خصوصا، أن السلطة ذاتها مدينة ومفلسة وأموالها محجوزة، وغير قادرة على الاستمرار فنيا، بتخطيط إسرائيلي يجهز للمرحلة المقبلة، فيما تتفرج السلطة على المشهد بكل صمت مريب.
ثالثا، يرتبط بالتخطيط الإسرائيلي للقدس والهجوم عليها، واستثارة أهلها، والتحشيد ضدهم، وخنقهم اقتصاديا، وملاحقتهم أمنيا، واقتحامات المسجد الأقصى اليومية، وتدمير سوار الريف المقدسي، بالفقر والديون والملاحقة، والاعتداء على المصلين، وتدمير البلدة القديمة وبيوتها ومحلاتها التجارية تمهيدا لإفقار أهلها، والسيطرة على وجه مهم من هوية المدينة، فيما الوضع الاقتصادي ذاته يشابه وضع الضفة الغربية، لكن بدرجة أقل، فهو ليس بذات درجة السوء، لكنه سيئ أيضا، ويؤدي إلى تداعيات خطيرة تزلزل الوضع المقدسي برمته بما يفتح المدينة داخل سور البلدة القديمة، وخارجها، على احتمالات بركانية سنراها آجلا أم عاجلا، مع مصادرات الأرض، والنيّة لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، وربما بناء كنيس، وما يتعلق ببناء مرافق ومؤسسات يهودية في كل مدينة القدس لطمس هوية المدينة التي تعد جزءا من الضفة.
رابعا، عدم وجود ممانعة دولية حقيقية من جانب العالم لما فعلته إسرائيل في غزة، قد يوطئ لنقل المشهد ذاته إلى الضفة الغربية، وسط معلومات تتسرب أحيانا عن مخططات لنقل أهل بعض مناطق الضفة الغربية إلى مخيمات في الأغوار في الجانب الغربي لنهر الأردن، والكلام هنا متعدد، عن سيناريوهات مختلفة، ولا نريد التورط في عادة نشر بعضها حتى لا نشارك في ترويع أفئدة الفلسطينيين فوق ما هم فيه، وسط الحملات التي تستهدف تهديم معنوياتهم.
خامسا، الجزء الأهم من المشروع الإسرائيلي ليس في غزة أساسا، بل في الضفة الغربية، المصنفة إسرائيليا بكونها يهودا والسامرة، وفيها مواقع دينية وفقا لتعريفات الإسرائيليين، فوق أهميتها الأمنية، كعمق لما يسمى لإسرائيل وهي تعد كنزا مائيا، وزراعيا، وهذا يعني أن الضفة الغربية أساسية للمشروع الإسرائيلي، وهي إذا خرجت من غزة منتصرة ستأتي إلى الضفة الغربية بهدف ارتكاب مذابح دموية جماعية، وإخراج الفلسطينيين منها بكل الوسائل المتاحة.
الخلاصة تقول هنا إن ملف الضفة الغربية خطير جدا، ويتوجب مواصلة متابعة كل تفاصيله، بأدقها وأخطرها، خصوصا، إذا قرر الاحتلال أن ينتقل لهذه المرحلة من مشروعه.

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