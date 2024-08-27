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تقييمات إسرائيلية لافتة

8/27/2024 11:52:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رد حزب الله على اغتيالات إسرائيل كان مدروسا ومحدودا وقابلا للتحييد، وإيران ما تزال تدرس الرد والتوقعات انه سيأتي، لكنها لا تريد إعطاء نتنياهو ما يريد من تصعيد سوف يخدمه سياسيا وللآن موقفها الاحتفاظ بحق الرد. إيران تستبيح الإقليم وهي لا تريد خسارة مكاسبها بالسيطرة الإقليمية لذلك فالرد أيضا سيكون محدودا ومدروسا لا سيما وحالة الردع الأميركي المدافعة عن إسرائيل. في هذه الاثناء، تزداد الضغوط الدولية من أجل إحقاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، مع الاستمرار بالعمل الأمني والعسكري لملاحقة قادة حماس بالميدان، والأجواء السياسية في إسرائيل ما تزال منحازة لليمين يجتاحها الكثير من الجنون واللاعقل، فاليمين يستخدم الأجواء لكي يزيد من نفوذه ويطبق اجنداته، ويحاول أن يقوي من قاعدته المتشددة التي ترى تقارير أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تعتبر ما يفعله المستوطنون المتشددون مضرا بإسرائيل ووجودها ويخلق حالة وبيئة أمنية كارهة ومعادية لإسرائيل.
تقارير إعلامية إسرائيلية تشير إلى أن الأجهزة الأمنية هناك تعتبر أن سلوكيات وزراء التطرف الإسرائيلي من اليمين المتشدد تحديدا بن غفير وسمورتش، ومن خلفهم قطعان المستوطنين بكافة أشكالهم، يستخدمون البيئة الأمنية والسياسية لكي يزيدوا من نفوذهم، وقد انتقلوا من حالة العمل والتحريض بالخفاء للعمل بالعلن والهجوم على الفلسطينيين، وهذا أمر يعتبر مخالفا للقانون الذي تدعي إسرائيل انها من الدول التي تحترمه، وهو أمر يخلق حالة من العداء الفلسطيني والعربي تجاه إسرائيل، عداء واستفزاز جعل حتى الدول التي وقعت معاهدات سلام مع إسرائيل في حالة عداء معها. كما أن النمطية عن إسرائيل بسبب أعمال المستوطنين تذهب بالاتجاه السلبي دوليا، وبدأ الانطباع يتشكل بأن إسرائيل دولة دينية متشددة ومتطرفة يهاجم فيها متشددو الدين اليهودي اتباع الديانات الأخرى. تقدير مهم لأول مرة يستخدم مصطلح الإرهاب اليهودي، ما أثار غضب المستوطنين الذي طالبوا بإقالة قادة المؤسسات التي استخدمت هذا الوصف. لكنه يبقى تقدير دقيق واستراتيجي يشخص الأمور بعين أمنية إستراتيجية تقول للمستوى السياسي في إسرائيل إن المستوطنين بأفعالهم خطر إستراتيجي أمني على إسرائيل وأمنها.
التقييم الموضوعي المحايد حتى من قبل أصدقاء إسرائيل الدوليين أن إسرائيل بالفعل لم تعد الدولة التي يعرفون ويدعمون، بل باتت دولة عنصرية يسمح فيها للمتشددين والإرهابيين من المستوطنين مهاجمة واستباحة الشعب الفلسطيني المدني الأعزل، وهم أيضا ينتهكون حرمات الأراضي المقدسة لغيرهم من خلال اقتحامات للمسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف. إنهم فعلا مارقون تتنافى أعمالهم من أي دولة تحترم القانون وتدعي حرية الأديان وهما عاملان مهمان من اعتبار أي دولة ديمقراطية من عدمه. تتشكل عن إسرائيل انطباعية سلبية بسبب أعمال المستوطنين ووحشية التعامل مع الشعب الفلسطيني واستباحة دمائه وأرواحه، وهذا يجعل دول العالم أقل إقدامية على دعم إسرائيل، وان الدعم اللامحدود لإسرائيل في حالة تراجع، ما ينذر أن الحق سيأتي ولو بعد حين.

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