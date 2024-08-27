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العقلية المريضة

8/27/2024 11:52:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عندما نشاهد ما يقوم به الكيان الإسرائيلي وقفزه عن أي منطق وعرف إنساني، وتدرجه في مسلسل تحدي العالم وإلقاء القيم والمبادئ الإنسانية خلف ظهره يدرك أنه يجر العالم إلى حرب إقليمية لا يعرف مداها إلا الله، فتراه يقتل ويغتال ويدمر ويهدد بالعدوان على عاصمة عربية بيروت، فقد أخذته العزة بالإثم ومد يده واغتال الشهيد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس في قلب إحدى العواصم الإسلامية طهران، وللأسف قلة من المجتمع الدولي من أدانوا اغتياله ليس معروفا يدرون أو لا يدرون أن من استقوى على الضعفاء واستباح سفك الدماء في عاصمتين إسلاميين لن يكون بمنأى عن حماقاته! هل يوجد صلف وكبر أكثر من ذلك، والمجتمع الدولي الذي لا نتوقع منه سوى الصمت والعجز عن إيقاف "إسرائيل"عند حدها مكبل اللسان واليدين.
لعل السؤال الأكبر هل يمكن أن يتحدث أحد في هذا العالم عن سلام بعد كل ما فعلته وتفعله دولة الاحتلال ؟! ثلاثون عاماً لم تنفذ "إسرائيل"بندا واحدا من بنود معاهدة السلام أوسلو، بل العكس توسعت في بناء المستوطنات وازداد القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وربما يقول قائل: السبب كله يعود إلى السابع من أكتوبر ؟! حسنا فلنتفق مبدئياً على أن الاحتلال لم ينسحب من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي اتفق على أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المنشودة، بل استمر في سرقة الأراضي من مالكيها الفلسطينيين وهدم البيوت بحجة بنائها بشكل غير قانوني، فلنتذكر أنها أراضي الدولة الفلسطينية فمن الذي أباح لهم أن يقوموا بهذه الممارسات المستفزة وهي لا تتبع "الأراضي الخاضعة"لهم كما تنص معاهدة أوسلو، تقريباً يومياً تقوم قوات الاحتلال بعمليات عسكرية في الضفة الغربية، تضع المزيد من الحواجز العسكرية التي تعيق حركة الفلسطينيين، وتداهم منازلهم وتروع ساكنيها وتجعلها كما يسمونها (أرامل قش) يقتحمون البيوت عنوة ويضعون الأسرة داخل غرفة واحدة، ثم يحولون البيت إلى منصة قنص للفلسطينيين، أو تعتقل كيفما شاءت حتى وصل عدد المعتقلين إلى ما يربو على العشرة آلاف معتقل تمارس عليهم أبشع أنواع التعذيب والإذلال النفسي، وتذكر أن كل ذلك قبل السابع من أكتوبر، وبالمناسبة ليس غريباً عليها القيام بتلك الأعمال العدوانية فقد مارستها ما قبل العام 48 أي وقت الاستعمار الإنجليزي لفلسطين.
وبعد..
هل دولة مثل "إسرائيل" تريد حقاً سلاماً!! كيف لعاقل أن يتحدث عن سلام مع هؤلاء وبتلك السلوكيات المنحرفة الضالة؟! هم أنفسهم ليس لديهم الرغبة في ألف باء السلام، ولا يريدون إقامة دولة فلسطينية مهما كان شكلها ولونها ومكانها سواء في البر أو البحر أو حتى على الغيوم يرفضون وينسفون مبدأ الدولة الفلسطينية من الأصل، ومن حاول أن يسير خطوة في القبول على قيام دولة للفلسطينيين وإن كان على مضض كان مصيره الموت، كرئيس وزرائهم السابق إسحق رابين.. إسحق رابين هذا مجرم الحرب الذي كان أحد عناصر قوات الهاجانا وانتمى بعد ذلك إلى القوات الضاربة فيها، بالعربي مجرم من رأسه إلى أخمص قدميه وقتلوه تصوروا الإجرام والوحشية التي تسري في عروقهم. هؤلاء لا يؤمنون إلا بأنفسهم ونزواتهم المنحرفة، هذه هي الحقيقة وكثيرون لا أدري هل يضحكون على أنفسهم أم على الناس يتحدثون عن السلام المأمول معهم، هذا المجتمع "الإسرائيلي"لا نصدق أن أحدا منهم لديه أبسط معاني الإنسانية!
والآن انتخب يحيى السنوار زعيماً لحركة حماس، واختياره رسالة للكيان أن ملف المفاوضات لن يكون سهلاً بل مليئاً بالعقبات في وجه شروط نتنياهو التعجيزية وأصبح أكثر تعقيداً، لأن السنوار لن يرضى بأقل من انسحاب قوات جيش الاحتلال من قطاع غزة، فشخصية السنوار لمن يعرفه تمتاز بالذكاء الحاد قليل الكلام صلب لديه قدرات تنظيمية فائقة، والإعلام العبري نفسه أعترف بذلك من خلال المقابلات التي أجريت مع السجانين الذين تعاملوا معه وصفوه (بالشيطان)، فهو قائد عسكري وبنفس الوقت سيكون بيده ملف المفاوضات وهو منخرط فيه من قبل وقتما كان هنية على قيد الحياة، والأكثر تقديراً للموقف فيما يخص المفاوضات لأنه يعايش جرائم الاحتلال في قطاع غزة ساعة بساعة ولحظة بلحظة.
فهذا ما جنته يد نتنياهو وممن يطبلون له ويؤيدونه، تصور أنه سيوجه ضربة تقصم ظهر المقاومة، والأيام قادمة وسيعلم مآلات أفكاره الإجرامية وسلوكه مسالك المجرمين وقطاع الطرق واستعراض عضلاته على الأطفال والنساء والشيوخ وقتل قيادات فلسطينية مؤثرة في الساحة الفلسطينية السياسية والنضالية، متوهماً أنه سيخضع المقاومة ويفرض شروطه عليها، بل سيأتي من هو أشد وأقوى من سابقه، وهذا النتنياهو ينطبق عليه المثل العربي: على أهلها تجني براقش.

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