العقلية المريضة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عندما نشاهد ما يقوم به الكيان الإسرائيلي وقفزه عن أي منطق وعرف إنساني، وتدرجه في مسلسل تحدي العالم وإلقاء القيم والمبادئ الإنسانية خلف ظهره يدرك أنه يجر العالم إلى حرب إقليمية لا يعرف مداها إلا الله، فتراه يقتل ويغتال ويدمر ويهدد بالعدوان على عاصمة عربية بيروت، فقد أخذته العزة بالإثم ومد يده واغتال الشهيد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس في قلب إحدى العواصم الإسلامية طهران، وللأسف قلة من المجتمع الدولي من أدانوا اغتياله ليس معروفا يدرون أو لا يدرون أن من استقوى على الضعفاء واستباح سفك الدماء في عاصمتين إسلاميين لن يكون بمنأى عن حماقاته! هل يوجد صلف وكبر أكثر من ذلك، والمجتمع الدولي الذي لا نتوقع منه سوى الصمت والعجز عن إيقاف "إسرائيل"عند حدها مكبل اللسان واليدين.
لعل السؤال الأكبر هل يمكن أن يتحدث أحد في هذا العالم عن سلام بعد كل ما فعلته وتفعله دولة الاحتلال ؟! ثلاثون عاماً لم تنفذ "إسرائيل"بندا واحدا من بنود معاهدة السلام أوسلو، بل العكس توسعت في بناء المستوطنات وازداد القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وربما يقول قائل: السبب كله يعود إلى السابع من أكتوبر ؟! حسنا فلنتفق مبدئياً على أن الاحتلال لم ينسحب من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي اتفق على أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المنشودة، بل استمر في سرقة الأراضي من مالكيها الفلسطينيين وهدم البيوت بحجة بنائها بشكل غير قانوني، فلنتذكر أنها أراضي الدولة الفلسطينية فمن الذي أباح لهم أن يقوموا بهذه الممارسات المستفزة وهي لا تتبع "الأراضي الخاضعة"لهم كما تنص معاهدة أوسلو، تقريباً يومياً تقوم قوات الاحتلال بعمليات عسكرية في الضفة الغربية، تضع المزيد من الحواجز العسكرية التي تعيق حركة الفلسطينيين، وتداهم منازلهم وتروع ساكنيها وتجعلها كما يسمونها (أرامل قش) يقتحمون البيوت عنوة ويضعون الأسرة داخل غرفة واحدة، ثم يحولون البيت إلى منصة قنص للفلسطينيين، أو تعتقل كيفما شاءت حتى وصل عدد المعتقلين إلى ما يربو على العشرة آلاف معتقل تمارس عليهم أبشع أنواع التعذيب والإذلال النفسي، وتذكر أن كل ذلك قبل السابع من أكتوبر، وبالمناسبة ليس غريباً عليها القيام بتلك الأعمال العدوانية فقد مارستها ما قبل العام 48 أي وقت الاستعمار الإنجليزي لفلسطين.
وبعد..
هل دولة مثل "إسرائيل" تريد حقاً سلاماً!! كيف لعاقل أن يتحدث عن سلام مع هؤلاء وبتلك السلوكيات المنحرفة الضالة؟! هم أنفسهم ليس لديهم الرغبة في ألف باء السلام، ولا يريدون إقامة دولة فلسطينية مهما كان شكلها ولونها ومكانها سواء في البر أو البحر أو حتى على الغيوم يرفضون وينسفون مبدأ الدولة الفلسطينية من الأصل، ومن حاول أن يسير خطوة في القبول على قيام دولة للفلسطينيين وإن كان على مضض كان مصيره الموت، كرئيس وزرائهم السابق إسحق رابين.. إسحق رابين هذا مجرم الحرب الذي كان أحد عناصر قوات الهاجانا وانتمى بعد ذلك إلى القوات الضاربة فيها، بالعربي مجرم من رأسه إلى أخمص قدميه وقتلوه تصوروا الإجرام والوحشية التي تسري في عروقهم. هؤلاء لا يؤمنون إلا بأنفسهم ونزواتهم المنحرفة، هذه هي الحقيقة وكثيرون لا أدري هل يضحكون على أنفسهم أم على الناس يتحدثون عن السلام المأمول معهم، هذا المجتمع "الإسرائيلي"لا نصدق أن أحدا منهم لديه أبسط معاني الإنسانية!
والآن انتخب يحيى السنوار زعيماً لحركة حماس، واختياره رسالة للكيان أن ملف المفاوضات لن يكون سهلاً بل مليئاً بالعقبات في وجه شروط نتنياهو التعجيزية وأصبح أكثر تعقيداً، لأن السنوار لن يرضى بأقل من انسحاب قوات جيش الاحتلال من قطاع غزة، فشخصية السنوار لمن يعرفه تمتاز بالذكاء الحاد قليل الكلام صلب لديه قدرات تنظيمية فائقة، والإعلام العبري نفسه أعترف بذلك من خلال المقابلات التي أجريت مع السجانين الذين تعاملوا معه وصفوه (بالشيطان)، فهو قائد عسكري وبنفس الوقت سيكون بيده ملف المفاوضات وهو منخرط فيه من قبل وقتما كان هنية على قيد الحياة، والأكثر تقديراً للموقف فيما يخص المفاوضات لأنه يعايش جرائم الاحتلال في قطاع غزة ساعة بساعة ولحظة بلحظة.
فهذا ما جنته يد نتنياهو وممن يطبلون له ويؤيدونه، تصور أنه سيوجه ضربة تقصم ظهر المقاومة، والأيام قادمة وسيعلم مآلات أفكاره الإجرامية وسلوكه مسالك المجرمين وقطاع الطرق واستعراض عضلاته على الأطفال والنساء والشيوخ وقتل قيادات فلسطينية مؤثرة في الساحة الفلسطينية السياسية والنضالية، متوهماً أنه سيخضع المقاومة ويفرض شروطه عليها، بل سيأتي من هو أشد وأقوى من سابقه، وهذا النتنياهو ينطبق عليه المثل العربي: على أهلها تجني براقش.
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