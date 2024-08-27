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إربد.. ازدياد لافت في اعتماد المترشحين على منصات التواصل الاجتماعي

8/27/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- في ظل اتساع المناطق الجغرافية في دائرتي إربد الأولى والثانية، وعدم قدرة المترشحين للدوائر المحلية على الوصول إلى جميع تلك المناطق واللقاء بالناخبين لطرح برامجهم الانتخابية، بدا لافتا الازدياد الكبير في لجوء العديد منهم إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات ممولة بأسمائهم لمخاطبة الناخبين.
وينظر العديد من المترشحين في دائرتي إربد بأهمية بالغة إلى دور منصات ووسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على الرأي العام، مع عدم الاستغناء تماما عن نشر صورهم في جميع المناطق دون لقاء الناخبين، أملا في الحصول على أصواتهم.
يشار بهذا الخصوص، إلى أن دراسة محكمة سابقة قام بها باحثان من قسم العلوم السياسية من جامعة اليرموك، هما الدكتور محمد بني سلامة والدكتور عزام العنانزة، خلصت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لها قوة فاعلة ومؤثرة في التعبئة والحشد، وقادرة على إنجاح المترشح.
ووفق بني سلامة، فإن الدراسة أجريت على عينة عشوائية حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، وأظهرت قوة تلك المواقع في التعبئة والحشد والتنظيم في الانتخابات وعرض أخبار الانتخابات كاملة دون حذف أو تشويه.
وأضاف بني سلامة، أن الدراسة بينت أن دور مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات والدعاية الانتخابية، ساهم بدور بارز في نجاح المترشح، رغم فقدان الخصوصية وعدم المحافظة على المعلومات.
ويلجأ العديد من المترشحين إلى خاصية البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات المسجلة إلى جانب "يوتيوب"، للوصول إلى قواعدهم الانتخابية لعرض شخصيتهم وأفكارهم ودعوة الناخبين إلى اختيار مترشحهم القوي.
وبحسب مترشحين، فإن "وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خففت من عناء المترشح في الوصول إلى جميع المناطق في ظل اتساع الدائرة الجغرافية وعدم وجود وقت كاف للقاء جميع الناخبين، إضافة إلى أنه في الوقت الحالي، فإن اللقاءات باتت غير مجدية في ظل عزوف الشباب عن حضور تلك اللقاءات واقتصارها على كبار السن".
وأشاروا إلى "أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يضمن وصول الخطاب الانتخابي إلى جميع شرائح المجتمع بمختلف ثقافاتهم وأعمارهم، وأن الحملات الإعلانية التي غالبا ما تكون ممولة تتم من خلال متخصصين في مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوت المترشح لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين".
وقال أحد المترشحين عن دائرة إربد الأولى، إن "الدائرة تضم ألوية الرمثا، والوسطية، وبني كنانة، والكورة، ولواء غرب إربد، وإن مجموع الناخبين يصل إلى 600 ألف ناخب، ومن الصعوبة بمكان لقاء جميع المواطنين في وقت قصير لا يتجاوز الشهرين".
وأشار إلى أنه "اضطر إلى مخاطبة المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال خطابه الانتخابي من خلال فيديوهات أو صور"، لافتًا إلى "أن تنظيم لقاءات وجاهية يقتصر على منطقته الضيقة والمناطق المجاورة، إضافة إلى اعتماده على أصدقائه لحشد التأييد له في الانتخابات".
ووفق مترشح آخر، "فإنه من الصعوبة تنظيم جلسات حوارية مع المواطنين في مناطق يوجد فيها مترشحون من نفس المنطقة خوفا من حدوث مشاكل، وبالتالي لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطابه"، مؤكدا قيامه بتعليق عدد من اليافطات الانتخابية في إحدى المناطق ليتفاجأ بإزالتها في اليوم التالي.
وأشار إلى "أن غالبية المواطنين في الوقت الحالي لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تصلهم منشورات المترشحين"، مؤكدا "أن هناك وعيا لدى المواطن في التصويت لصالح المترشح القوي القادر على إيصال صوته تحت القبة وقدرته على الرقابة والتشريع".
وأكد، "أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تشهد متابعات بالملايين يقوم باستخدامها مقابل الثمن لنشر برنامجه الانتخابي"، مشيرا إلى "أنه لن يلجأ إلى تعليق يافطات انتخابية في المناطق البعيدة لعدم جدواها وسرعان ما يتم تمزيقها وإزالتها".
وأشارت مترشحة عن القائمة المحلية إلى "أنه من الصعوبة بمكان كسيدة لقاء جميع الناخبين في الدائرة التي أخوض الانتخابات فيها، خصوصا أنني سيدة وتحركاتي محدودة عكس المترشحين الذكور، وبالتالي لجأت إلى إنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال برنامجي الانتخابي وأفكاري".
وقال مترشح عن الدائرة العامة لأحد الأحزاب، "إنه في ظل اتساع المناطق الجغرافية وتعديلات قانون الانتخابات وتخصيص 41 مقعدا حزبيا، فإن المترشحين والأحزاب مضطرون إلى اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكار الحزب وأسماء المترشحين".
وأشار إلى "أن المترشح عن القائمة العامة، لا يمكنه أن يجوب خلال فترة الدعاية الانتخابية جميع مناطق الأردن لشرح برنامج الحزب الانتخابي، فبالتالي يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتخفيف الجهد والعناء"، مؤكدا "أن اللقاءات الوجاهية تقتصر على محافظته وتتعداها في محافظات أخرى".
ووفق الناشط أحمد علاونة، "فإن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في الحملات الانتخابية يزداد أهمية وانتشارا"، لافتا إلى "أن أحد المترشحين يقوم بشكل يومي بنشر فيديوهات ولقاءات ومهرجانات انتخابية عبر صفحته تصل لجميع المواطنين، وهو مترشح قوي للظفر بمقعد في مجلس النواب".
وأكد العلاونة، أن "الحملات التقليدية في نشر الصور في الشوارع والميادين باتت غير مجدية في ظل انتشار شبكة الإنترنت وسرعان ما يتم إزالتها أو تمزيقها، وبالتالي فإن غالبية المترشحين باتوا يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال برامجهم الانتخابية".
وأشار إلى "أن المترشح في السابق كان يبذل جهدا كبيرا في شرح أفكاره وبرامجه في كل مجلس صغير أو واسع"، مؤكدا أن "اللقاءات في الوقت الحالي باتت فردية بسبب عزوف عدد كبير من المواطنين عن حضور تلك اللقاءات بسبب ضعف أداء مجلس النواب في الدورات السابقة".
وبلغ عدد المترشحين في دائرة إربد الأولى 96 مترشحًا، منهم 12 سيدة ترشحن على مسار الكوتا النسائية، فيما بلغ عدد المترشحين عن دائرة إربد الثانية 76 مترشحا، منهم 11 سيدة ترشحن على مستوى الكوتا و4 على مستوى التنافس.
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الأولى حسب الجداول النهائية، 575 ألف ناخب وناخبة موزعين على 187 مركز اقتراع وفرز و698 غرفة اقتراع وفرز، فيما بلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الثانية حسب الجداول النهائية 330 ألف ناخب وناخبة موزعين على 110 مراكز اقتراع وفرز و501 غرفة اقتراع وفرز.
أما عدد المقاعد المخصصة لدائرة إربد الأولى، فهو 7 مقاعد تنافس ومقعد للكوتا النسائية، وتضم دائرة إربد الأولى ألوية القصبة وغرب إربد والوسطية والرمثا وبني كنانة، فيما عدد المقاعد المخصصة لدائرة إربد الثانية هو 7 مقاعد، منها مقعد مسيحي وآخر للكوتا النسائية، وتضم دائرة إربد الثانية 5 ألوية هي بني عبيد والمزار الشمالي والكورة والطيبة والأغوار الشمالية.

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