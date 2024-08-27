المهرجانات الانتخابية في الكرك.. استعراض قوة عددية على حساب البرامج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة
الكرك- رغم أهميتها بوصفها مناسبة لطرح برامج المترشحين والقوائم الانتخابية، إلا أن المهرجانات الانتخابية التي ينظمها غالبية المترشحين والقوائم المختلفة في محافظة الكرك، باتت فرصة لاستعراض حشود الناخبين في معركة استعراض قوة انتخابية، في محاولة لإظهار نوع من التفوق العددي.
ومع اقتراب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية الرسمية التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بدأت جميع القوائم الانتخابية والمترشحين بتنظيم المهرجانات الانتخابية في مناطق تواجدهم في بلداتهم وقراهم، وحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين والمناصرين باعتباره استعراضا للقوة الانتخابية، خصوصا لدى مترشحي العشائر الكبرى أو التحالفات العشائرية المختلفة.
وتكاد تخلو أغلبية المهرجانات من طرح البرامج الانتخابية والأفكار التي يؤمن بها كل مترشح تجاه القضايا المحلية والوطنية والقومية المختلفة، ناهيك عن طرح تصورات كل مترشح لدور النائب في حال الفوز، إذ تقتصر تلك المهرجانات على كلمات تطالب الحشود بالالتزام بالاقتراع للمترشح والقائمة.
ويؤكد ناشطون في الكرك، "أن هناك غيابا تاما لطرح البرامج الانتخابية في المهرجانات الانتخابية، التي من المفترض أن تكون فرصة للمواطنين الناخبين للإطلالة على توجهات المترشحين وأفكارهم في ظل غياب المساحات الكافية لاستعراض أفكار المترشحين من خلال وسائل الإعلام المختلفة".
ويؤكد ناشطون "أن تشكيل القوائم يتطلب وجود مترشحين متساوين في الأصوات أو على الأقل قريبين من بعضهم بعضا، لقبول الدخول في تلك القائمة، مع وجود ما يسمى بـ(حشوات القوائم)، وهم مترشحون بلا إجماع عشائري أو ثقل انتخابي كبير، لكن تلك القوائم هي حصيلة توافق انتخابي وليس برامجيا، مما يؤدي إلى خلو العملية الانتخابية لدى القوائم من البرامج الفعلية، واقتصار الأمر على بعض المترشحين".
ورغم كونها إحدى أكثر المحافظات بعدد المترشحين ضمن الدوائر الانتخابية المحلية بنحو 117 مترشحا ومترشحة، والأعلى كذلك بعدد القوائم الانتخابية بعدد 17 قائمة انتخابية، ووجود نحو 34 مترشحا أعلنوا انتماءهم الحزبي لمختلف الأحزاب، إلا أن هذا الانتماء الحزبي لم يدفع مترشحي الأحزاب إلى عقد مهرجانات انتخابية موحدة لهم للتعبير عن أفكار حزبهم تجاه القضايا المختلفة، حيث اقتصرت المهرجانات على فعاليات شخصية لكل مترشح على حدة داخل عشيرته أو تجمعه الانتخابي في هذه البلدة أو تلك.
بشأن ذلك، يقول رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور، "إن المشهد الانتخابي الحالي في الكرك مثل غيرها من المحافظات الأردنية يكاد يخلو من البرامج الانتخابية الفعلية التي تعبر عن المترشحين أو قوائمهم الانتخابية، خلافا لما يتم طرحه في الإعلام حول وجود برامج انتخابية لدى المترشحين والقوائم الانتخابية".
وأشار الضمور، إلى "أن هناك حالة من الخيبة لدى المواطنين بسبب أن الحالة الأكثر بروزا حاليا هي المهرجانات الانتخابية، وهي عبارة عن استعراض لقوة الناخبين لدى المترشحين فقط بدون عرض للأفكار والبرامج، ويتم حشد الناخبين والمناصرين وأحيانا لا يكونون مؤيدين للمترشح أو القائمة بل لأجل الدعاية الانتخابية أمام الناس والمنافسين من المترشحين الآخرين".
أما الناشط السياسي محمد عيد الجعافرة، فيرى "أنه رغم وجود الأحزاب في العملية الانتخابية والأمل بأنها ربما تكون الدافع لتغيير وجه العملية الانتخابية بكونها برامجية، إلا أن السائد حاليا هو الحشود فقط، واستعراض القوة لكل مترشح أمام المترشحين الآخرين"، لافتا إلى "أن ذلك يعني فقدان الفرصة الحقيقية لطرح البرامج المختلفة المتنافسة والحصول على آراء المواطنين حولها".
وتساءل الجعافرة، "كيف يمكن للمواطن الناخب أن يقرر أيهم أفضل من بين المترشحين الذين تجاوز عددهم المائة، على أساس صورهم المعروضة في الشوارع والطرقات وبعضها يفتقد للغة العربية السليمة؟، ناهيك عن أهمية طرح بعض الأفكار البرامجية فيها ليتمكن الناخب من المقارنة بين المترشحين ويقترع لمن يقتنع به".
ومن وجهة نظر الناشط الحزبي في الكرك الدكتور راكز العرود، "فإن الحزب يخوض الانتخابات النيابية من خلال العمل على مشاركة مع أطراف أخرى سياسية أو شخصيات بالمحافظة"، مشيرا إلى "أن المترشحين يطرحون أفكار الحزب وأفكارهم المختلفة من خلال المهرجانات واللقاءات المختلفة التي يجرونها، بالإضافة إلى البرنامج المركزي الذي يتم طرحه وطنيا".
وبين العرود، "أنه رغم أهمية الحشود الانتخابية في المهرجانات الانتخابية في استعراض قوة المترشح أو القوائم الانتخابية، إلا أن هناك أهمية بالغة للأفكار والبرامج المختلفة، خصوصا المحلية منها التي تلامس هموم الناس ومشاكلهم وقضاياهم المختلفة".
وقال أحد المترشحين، "إن المهرجانات هي الفرصة الوحيدة لاستعراض حشود الناخبين، خصوصا أمام أعضاء القوائم الانتخابية في القائمة الواحدة، لأنها تؤدي إلى إقناع الناخبين بالاقتراع وتدفعهم على الإقرار بالفرصة في الحصول على المقعد، والإقدام على ممارسة حقهم في الاقتراع لهذا المترشح أو ذاك"، مشيرا إلى أن "هناك اهتماما بقضية الحشود في المهرجانات، لكن هناك اهتماما أيضا بطرح البرامج وتوزيعها على المشاركين بالمهرجان، رغم أن غالبية الناخبين حسموا أمرهم تجاه هذا المترشح أو غيره، وتبقى المشاركة في المهرجانات مجرد دعاية انتخابية وأحيانا مجاملات بين المترشحين في القوائم الانتخابية".
ولمحافظة الكرك ثمانية مقاعد نيابية في المجلس النيابي المقبل، وفقًا لقانون الانتخاب الجديد، من بينها مقعد الكوتا للسيدات وآخر للمقعد المسيحي، بعد أن كان لمحافظة الكرك في الدورات السابقة وفقا للقانون السابق 11 مقعدا في المجلس، من بينها مقعدان للمسيحيين وواحد للكوتا.
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