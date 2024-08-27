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المهرجانات الانتخابية في الكرك.. استعراض قوة عددية على حساب البرامج

8/27/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- رغم أهميتها بوصفها مناسبة لطرح برامج المترشحين والقوائم الانتخابية، إلا أن المهرجانات الانتخابية التي ينظمها غالبية المترشحين والقوائم المختلفة في محافظة الكرك، باتت فرصة لاستعراض حشود الناخبين في معركة استعراض قوة انتخابية، في محاولة لإظهار نوع من التفوق العددي.
ومع اقتراب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية الرسمية التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بدأت جميع القوائم الانتخابية والمترشحين بتنظيم المهرجانات الانتخابية في مناطق تواجدهم في بلداتهم وقراهم، وحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين والمناصرين باعتباره استعراضا للقوة الانتخابية، خصوصا لدى مترشحي العشائر الكبرى أو التحالفات العشائرية المختلفة.
وتكاد تخلو أغلبية المهرجانات من طرح البرامج الانتخابية والأفكار التي يؤمن بها كل مترشح تجاه القضايا المحلية والوطنية والقومية المختلفة، ناهيك عن طرح تصورات كل مترشح لدور النائب في حال الفوز، إذ تقتصر تلك المهرجانات على كلمات تطالب الحشود بالالتزام بالاقتراع للمترشح والقائمة.
ويؤكد ناشطون في الكرك، "أن هناك غيابا تاما لطرح البرامج الانتخابية في المهرجانات الانتخابية، التي من المفترض أن تكون فرصة للمواطنين الناخبين للإطلالة على توجهات المترشحين وأفكارهم في ظل غياب المساحات الكافية لاستعراض أفكار المترشحين من خلال وسائل الإعلام المختلفة".
ويؤكد ناشطون "أن تشكيل القوائم يتطلب وجود مترشحين متساوين في الأصوات أو على الأقل قريبين من بعضهم بعضا، لقبول الدخول في تلك القائمة، مع وجود ما يسمى بـ(حشوات القوائم)، وهم مترشحون بلا إجماع عشائري أو ثقل انتخابي كبير، لكن تلك القوائم هي حصيلة توافق انتخابي وليس برامجيا، مما يؤدي إلى خلو العملية الانتخابية لدى القوائم من البرامج الفعلية، واقتصار الأمر على بعض المترشحين".
ورغم كونها إحدى أكثر المحافظات بعدد المترشحين ضمن الدوائر الانتخابية المحلية بنحو 117 مترشحا ومترشحة، والأعلى كذلك بعدد القوائم الانتخابية بعدد 17 قائمة انتخابية، ووجود نحو 34 مترشحا أعلنوا انتماءهم الحزبي لمختلف الأحزاب، إلا أن هذا الانتماء الحزبي لم يدفع مترشحي الأحزاب إلى عقد مهرجانات انتخابية موحدة لهم للتعبير عن أفكار حزبهم تجاه القضايا المختلفة، حيث اقتصرت المهرجانات على فعاليات شخصية لكل مترشح على حدة داخل عشيرته أو تجمعه الانتخابي في هذه البلدة أو تلك.
بشأن ذلك، يقول رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور، "إن المشهد الانتخابي الحالي في الكرك مثل غيرها من المحافظات الأردنية يكاد يخلو من البرامج الانتخابية الفعلية التي تعبر عن المترشحين أو قوائمهم الانتخابية، خلافا لما يتم طرحه في الإعلام حول وجود برامج انتخابية لدى المترشحين والقوائم الانتخابية".
وأشار الضمور، إلى "أن هناك حالة من الخيبة لدى المواطنين بسبب أن الحالة الأكثر بروزا حاليا هي المهرجانات الانتخابية، وهي عبارة عن استعراض لقوة الناخبين لدى المترشحين فقط بدون عرض للأفكار والبرامج، ويتم حشد الناخبين والمناصرين وأحيانا لا يكونون مؤيدين للمترشح أو القائمة بل لأجل الدعاية الانتخابية أمام الناس والمنافسين من المترشحين الآخرين".
أما الناشط السياسي محمد عيد الجعافرة، فيرى "أنه رغم وجود الأحزاب في العملية الانتخابية والأمل بأنها ربما تكون الدافع لتغيير وجه العملية الانتخابية بكونها برامجية، إلا أن السائد حاليا هو الحشود فقط، واستعراض القوة لكل مترشح أمام المترشحين الآخرين"، لافتا إلى "أن ذلك يعني فقدان الفرصة الحقيقية لطرح البرامج المختلفة المتنافسة والحصول على آراء المواطنين حولها".
وتساءل الجعافرة، "كيف يمكن للمواطن الناخب أن يقرر أيهم أفضل من بين المترشحين الذين تجاوز عددهم المائة، على أساس صورهم المعروضة في الشوارع والطرقات وبعضها يفتقد للغة العربية السليمة؟، ناهيك عن أهمية طرح بعض الأفكار البرامجية فيها ليتمكن الناخب من المقارنة بين المترشحين ويقترع لمن يقتنع به".
ومن وجهة نظر الناشط الحزبي في الكرك الدكتور راكز العرود، "فإن الحزب يخوض الانتخابات النيابية من خلال العمل على مشاركة مع أطراف أخرى سياسية أو شخصيات بالمحافظة"، مشيرا إلى "أن المترشحين يطرحون أفكار الحزب وأفكارهم المختلفة من خلال المهرجانات واللقاءات المختلفة التي يجرونها، بالإضافة إلى البرنامج المركزي الذي يتم طرحه وطنيا".
وبين العرود، "أنه رغم أهمية الحشود الانتخابية في المهرجانات الانتخابية في استعراض قوة المترشح أو القوائم الانتخابية، إلا أن هناك أهمية بالغة للأفكار والبرامج المختلفة، خصوصا المحلية منها التي تلامس هموم الناس ومشاكلهم وقضاياهم المختلفة".
وقال أحد المترشحين، "إن المهرجانات هي الفرصة الوحيدة لاستعراض حشود الناخبين، خصوصا أمام أعضاء القوائم الانتخابية في القائمة الواحدة، لأنها تؤدي إلى إقناع الناخبين بالاقتراع وتدفعهم على الإقرار بالفرصة في الحصول على المقعد، والإقدام على ممارسة حقهم في الاقتراع لهذا المترشح أو ذاك"، مشيرا إلى أن "هناك اهتماما بقضية الحشود في المهرجانات، لكن هناك اهتماما أيضا بطرح البرامج وتوزيعها على المشاركين بالمهرجان، رغم أن غالبية الناخبين حسموا أمرهم تجاه هذا المترشح أو غيره، وتبقى المشاركة في المهرجانات مجرد دعاية انتخابية وأحيانا مجاملات بين المترشحين في القوائم الانتخابية".
ولمحافظة الكرك ثمانية مقاعد نيابية في المجلس النيابي المقبل، وفقًا لقانون الانتخاب الجديد، من بينها مقعد الكوتا للسيدات وآخر للمقعد المسيحي، بعد أن كان لمحافظة الكرك في الدورات السابقة وفقا للقانون السابق 11 مقعدا في المجلس، من بينها مقعدان للمسيحيين وواحد للكوتا.

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