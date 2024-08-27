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كومان صفقة الهلال المحتملة

8/27/2024 11:49:28 PM
(MENAFN- Al Watan) منح لاعب بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان، الهلال الضوء الأخضر، بشأن صفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط كومان (28 عامًا) في الفترة الأخيرة بالرحيل عن بايرن ميونخ، حيث يحظى باهتمام برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، وبحسب المصادر، فإن كومان على استعداد لقبول عرض الهلال، بشرط عدم ظهور خيار جديد خلال الساعات المقبلة في الدوريات الأوروبية.
وكان بايرن ميونخ وافق على عرض الهلال، وترك الأمر لكومان لتحديد مستقبله، ولكن يبدو أنه سيوافق على الصفقة، نظرًا لضعف العروض المقدمة إليه مقارنة بعرض الزعيم.
وسبق أن لعب كومان للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أمثال يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان، علمًا بأنه يرتبط حاليًا بعقد مع ((العملاق البافاري)) يمتد حتى صيف 2027.

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