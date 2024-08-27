كومان صفقة الهلال المحتملة

(MENAFN
- Al Watan)
منح لاعب
بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان، الهلال الضوء الأخضر، بشأن صفقة
محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط كومان (28 عامًا) في الفترة الأخيرة بالرحيل عن بايرن ميونخ، حيث يحظى باهتمام برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، وبحسب المصادر، فإن كومان على استعداد لقبول عرض الهلال، بشرط عدم ظهور خيار جديد خلال الساعات المقبلة في الدوريات الأوروبية.
وكان بايرن ميونخ وافق على عرض الهلال، وترك الأمر لكومان لتحديد مستقبله، ولكن يبدو أنه سيوافق على الصفقة، نظرًا لضعف العروض المقدمة إليه مقارنة بعرض الزعيم.
وسبق أن لعب كومان للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أمثال يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان، علمًا بأنه يرتبط حاليًا بعقد مع ((العملاق البافاري)) يمتد حتى صيف 2027.
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