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عقبة تواجه العميد بصفقة بيريرا

8/27/2024 11:49:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الاتحاد تلقى موافقة باريس سان جيرمان على انتقال لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا إلى العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي العميد لتشكيل فريق يمكن الاعتماد عليه في العودة إلى منصات التتويج، مقابل ما يفوق 62.8 مليون ريال "15 مليون يورو"، إلا أن هناك عقبة، وهي عدم موافقة اللاعب على إتمام الصفقة، فيما تحاول إدارة سان جيرمان إقناعه بتغيير رأيه خلال الأيام المقبلة.
ويجيد بيريرا اللعب في خط الوسط وقلب الدفاع.

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