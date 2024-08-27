عقبة تواجه العميد بصفقة بيريرا

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن الاتحاد تلقى موافقة باريس سان جيرمان على انتقال لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا إلى العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي العميد لتشكيل فريق يمكن الاعتماد عليه في العودة إلى منصات التتويج، مقابل ما يفوق 62.8 مليون ريال "15 مليون يورو"، إلا أن هناك عقبة، وهي عدم موافقة اللاعب على إتمام الصفقة، فيما تحاول إدارة سان جيرمان إقناعه بتغيير رأيه خلال الأيام المقبلة.
ويجيد بيريرا اللعب في خط الوسط وقلب الدفاع.
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