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الفاسو يرسم خطة الذئاب

8/27/2024 11:49:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب التعاون، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لاعبيه لتدريبات فنية، طبق خلالها النهج الفني لمواجهة الاتحاد غدًا، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبدأ الفاسكو في رسم الطريقة التي سيخوض بها الذئاب موقعة النمور.

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