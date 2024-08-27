الفاسو يرسم خطة الذئاب

الفاسو يرسم خطة الذئاب
التاريخ
8/27/2024 11:49:28 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أخضع مدرب التعاون، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لاعبيه لتدريبات فنية، طبق خلالها النهج الفني لمواجهة الاتحاد غدًا، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبدأ الفاسكو في رسم الطريقة التي سيخوض بها الذئاب موقعة النمور.
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