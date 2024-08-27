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الثعابين تبرهن على علاج مرضى القلوب خلال 24 ساعة

8/27/2024 11:49:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تخيل عالما يمكن فيه لمرضى القلب تناول حبوب منع الحمل التي من شأنها أن تجعل قلوبهم أقوى وأكثر مرونة وأكثر كفاءة - كل ذلك في غضون 24 ساعة. في حين أن هذا قد يبدو بعيد المنال في عام 2024، إلا أن الطبيعة قد أتقنت بالفعل مثل هذه الأعجوبة في واحدة من أكثر الأماكن غير المحتملة: الثعبان. ففي دراسة نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، كشف الباحثون في جامعة كولورادو بولدر الأسرار المذهلة لقلب الثعبان، وكشفوا عن إنجاز بيولوجي يمكن أن يعيد تشكيل نهج لعلاج أمراض القلب البشري.
العيش بلا طعام
تقول ليزلي لينواند، كبيرة مؤلفي الدراسة والأستاذة في CU Boulder، في بيان إعلامي: ((يمكن أن يمر بايثون شهورا أو حتى سنة في البرية دون تناول الطعام ثم يستهلكون شيئا أكبر من كتلة جسمهم، ومع ذلك لا يحدث لهم شيء سيئ)). ((نعتقد أنهم يمتلكون آليات تحمي قلوبهم من الأشياء التي من شأنها أن تكون ضارة بالبشر)).
البحث عن أدلة
بدأ افتتان لينواند بالثعابين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مما جعل مختبرها واحدا من المختبرات القليلة في العالم التي تتطلع إلى هؤلاء العمالقة من الثعابين غير السامة للحصول على أدلة لتحسين صحة الإنسان. إنه خروج عن الدراسات الحيوانية التقليدية التي تركز عادة على الفئران، ولكن كما تشير لينواند: ((هناك الكثير لنتعلمه من الحيوانات مثل الثعابين التي طورت طرقا للبقاء على قيد الحياة في البيئات القاسية)).
ركز الفريق على ثعابين الكرة، وقارن قلوب الثعابين التي صامت لمدة 28 يوما مع تلك التي تناولت وجبة تعادل 25% من وزن جسمها قبل 24 ساعة فقط. عندما تتغذى الثعابين بعد صيام طويل، تخضع قلوبهم لتحول من شأنه أن يكون قاتلا في البشر. تصبح الحزم المتخصصة من عضلة القلب، التي تسمى الألياف العضلية، أكثر ليونة بشكل جذري مع التقلص في نفس الوقت بقوة أكبر بنحو 50%. يبدو الأمر كما لو أن قلب الثعبان يصبح سيارة رياضية عالية الأداء بين عشية وضحاها، قادرة على زيادة السرعة والقوة أثناء التعامل بسلاسة أكثر من أي وقت مضى.
تضخم القلب
أشار الباحثون إلى أن الثعبان، بعد صيام لعدة أشهر، يستهلك فجأة وجبة أكبر من كتلة جسمه. في غضون يوم واحد، يتضخم قلبه بنسبة 25%، وتصبح أنسجة القلب أكثر مرونة بشكل كبير، ويبدأ العضو في الضغط بقوة غير مسبوقة، أكثر من مضاعفة نبضه. وفي الوقت نفسه، تنطلق شبكة معقدة من الجينات، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي للثعبان بمقدار 40 مرة مذهلة! بعد أسبوعين، كما لو لم يحدث شيء غير عادي، يعود كل شيء إلى طبيعته - باستثناء قلب أكبر قليلا وأكثر قوة من ذي قبل، مضيفين أنه هذه ليست حبكة فيلم خيال علمي جديد. إنه الواقع اليومي للثعابين، وهو يلتقط خيال العلماء الذين يرون في هذه الثعابين كنزا محتملا من الحلول لصحة قلب الإنسان.
صحة القلب
علاوة على ذلك، تتحدى اللدونة القلبية للثعبان فهمنا الأساسي لما هو ممكن في صحة القلب. في حين أن قلوب البشر تتغير بمرور الوقت استجابة لممارسة الرياضة أو المرض، فإن سرعة وحجم إعادة تشكيل قلب الثعبان لا مثيل لها في المملكة الحيوانية. يثير هذا أسئلة مثيرة للاهتمام حول الإمكانات غير المستغلة للقلب البشري وما إذا كنا قد نكون قادرين على إطلاق قدرات مماثلة للتكيف السريع والمفيد. كما توضح لينوندا ((وجدنا أن قلب الثعبان قادر بشكل أساسي على إعادة تشكيل نفسه بشكل جذري، ليصبح أقل صلابة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، في غضون 24 ساعة فقط. وأنه إذا تمكنا من رسم خريطة لكيفية قيام الثعبان بذلك وتسخيره لاستخدامه علاجيا في الناس، فسيكون ذلك غير عادي)).
اختلافات جينية
لكن التغييرات ليست ميكانيكية فقط. اكتشف الباحثون ((اختلافات جينية عميقة)) بين الثعابين التي تتغذى على الثعابين والصائمة. بعبارة أخرى، تتغير الطريقة التي يتم بها التعبير عن الجينات في قلوب الثعبان بشكل كبير بعد الوجبة. يبدو أن بعض هذه التغييرات الجينية تدفع قلب الثعبان لحرق الدهون بدلا من السكر للحصول على الوقود - وهو إنجاز تكافح قلوب البشر المريضة من أجل تحقيقه.
تمتد الآثار المترتبة على هذه النتائج إلى ما هو أبعد من عالم علم الزواحف. تليف القلب، وهي حالة تصلب فيها أنسجة القلب، تصيب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تحمل قدرة الثعبان على تليين أنسجة القلب بسرعة المفتاح لتطوير علاجات رائدة لهذه الحالات القلبية وغيرها من أمراض القلب.

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