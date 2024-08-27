300 عارض من 18 دولة في سعودي فاشن

(MENAFN
- Al Watan)
يشارك 300 عارض من 18 دولة في أكبر معارض الموضة والأزياء والمنسوجات ((سعودي فاشن تكست إكسبو))، الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز فرص العارضين والمصممين في القطاع، وتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة، وتستمر الفعاليات على مدار ثلاث أيام.
وكشف نادي رواد الأزياء السعودي عن اقامة 11 ورشة عمل متنوعة في الهوية البصرية والعلامات التجارية والإبداع والابتكار وإدارة مشاريع
الأزياء وتقنيات الخياطة الراقية على هامش الفعاليات، وأكد أنه سيعمل على استثمار الحدث العالمي لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية في عالم الموضة، من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب في مجتمع الموضة.
حدث عالمي
قالت رئيس نادي رواد الأزياء سهيلة حافظ، إن المعرض في نسخته الثانية يكتسب أهمية كبرى كحدث عالمي بالسعودية، حيث تأتي مشاركة النادي انطلاقاً من اهتماماته في إبراز مسيرة دور المصممات السعوديات وإبداعاتهن في مجال التصاميم والأزياء والموضة، مشيرة إلى أن النادي ليس مجرد تجمع لعشاق الموضة، بل هو شريك في بناء صناعة أزياء قوية ومستدامة في المملكة، من خلال تنظيم العروض والأحداث، ودعم المبدعين الشباب، وتوفير منصة عرض لأحدث التصاميم، بهدف تنشيط القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، كما يعمل على تشجيع السياحة، وتعزيز الهوية الثقافية.
ورش إبداعية
أكدت أن النادي سيقدم ورش عمل إبداعية، تهدف إلى تنمية مهارات المصممين والمصممات الطموحين في مجال الأزياء، تتناول أحدث التقنيات والأساليب المعتمدة في التصميم والإنتاج لضمان حصول المشاركين على تجربة تعليمية متميزة، ويعقد ندوات تعليمية متميزة، يقودها خبراء ومختصون في مجال الأزياء، إذ تتم مناقشة مواضيع حيوية مثل استدامة الموضة، واستخدام التكنولوجيا في صناعة الأزياء، وتطور الاتجاهات العالمية، كما سيعقد جلسات تفاعلية مثمرة تساعد على تبادل الأفكار والخبرات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، علاوة على أنه سيتم عرض أعمال لمصممين محليين ودوليين، مما يعزز التواصل والتبادل الثقافي والمهني بين مختلف الثقافات في مجال الأزياء.
جمع الخبراء
يذكر أن معرض ((سعودي فاشن تكست إكسبو)) 2024 حدث رئيسي يجمع بين أبرز المهنيين والخبراء في صناعة الأزياء والنسيج، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المشاركين وتوفير منصة شاملة تستعرض جميع جوانب هذه الصناعة الحيوية، وتنظم شركة بيراميدز جروب للمعارض والمؤتمرات الدولية التي تقام على مدار 3 أيام في الرياض، وسيتم تنظيم دورة جديدة من المعرض في مدينة جدة عام 2025 بعد دورة 2024.
وتشارك المغرب في نسخة الرياض بوصفها ضيف شرف، ممثلة في وفد يرأسه حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء، ويوفر معرض ((سعودي فاشن)) منصة لعرض أحدث التصميمات والابتكارات في مجال الأزياء والمنسوجات، مما يتيح للشركات تقديم منتجاتها الجديدة ومواكبة أحدث التطورات في السوق.
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