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300 عارض من 18 دولة في سعودي فاشن

8/27/2024 11:49:16 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك 300 عارض من 18 دولة في أكبر معارض الموضة والأزياء والمنسوجات ((سعودي فاشن تكست إكسبو))، الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز فرص العارضين والمصممين في القطاع، وتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة، وتستمر الفعاليات على مدار ثلاث أيام.
وكشف نادي رواد الأزياء السعودي عن اقامة 11 ورشة عمل متنوعة في الهوية البصرية والعلامات التجارية والإبداع والابتكار وإدارة مشاريع الأزياء وتقنيات الخياطة الراقية على هامش الفعاليات، وأكد أنه سيعمل على استثمار الحدث العالمي لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية في عالم الموضة، من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب في مجتمع الموضة.
حدث عالمي
قالت رئيس نادي رواد الأزياء سهيلة حافظ، إن المعرض في نسخته الثانية يكتسب أهمية كبرى كحدث عالمي بالسعودية، حيث تأتي مشاركة النادي انطلاقاً من اهتماماته في إبراز مسيرة دور المصممات السعوديات وإبداعاتهن في مجال التصاميم والأزياء والموضة، مشيرة إلى أن النادي ليس مجرد تجمع لعشاق الموضة، بل هو شريك في بناء صناعة أزياء قوية ومستدامة في المملكة، من خلال تنظيم العروض والأحداث، ودعم المبدعين الشباب، وتوفير منصة عرض لأحدث التصاميم، بهدف تنشيط القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، كما يعمل على تشجيع السياحة، وتعزيز الهوية الثقافية.
ورش إبداعية
أكدت أن النادي سيقدم ورش عمل إبداعية، تهدف إلى تنمية مهارات المصممين والمصممات الطموحين في مجال الأزياء، تتناول أحدث التقنيات والأساليب المعتمدة في التصميم والإنتاج لضمان حصول المشاركين على تجربة تعليمية متميزة، ويعقد ندوات تعليمية متميزة، يقودها خبراء ومختصون في مجال الأزياء، إذ تتم مناقشة مواضيع حيوية مثل استدامة الموضة، واستخدام التكنولوجيا في صناعة الأزياء، وتطور الاتجاهات العالمية، كما سيعقد جلسات تفاعلية مثمرة تساعد على تبادل الأفكار والخبرات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، علاوة على أنه سيتم عرض أعمال لمصممين محليين ودوليين، مما يعزز التواصل والتبادل الثقافي والمهني بين مختلف الثقافات في مجال الأزياء.
جمع الخبراء
يذكر أن معرض ((سعودي فاشن تكست إكسبو)) 2024 حدث رئيسي يجمع بين أبرز المهنيين والخبراء في صناعة الأزياء والنسيج، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المشاركين وتوفير منصة شاملة تستعرض جميع جوانب هذه الصناعة الحيوية، وتنظم شركة بيراميدز جروب للمعارض والمؤتمرات الدولية التي تقام على مدار 3 أيام في الرياض، وسيتم تنظيم دورة جديدة من المعرض في مدينة جدة عام 2025 بعد دورة 2024.
وتشارك المغرب في نسخة الرياض بوصفها ضيف شرف، ممثلة في وفد يرأسه حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء، ويوفر معرض ((سعودي فاشن)) منصة لعرض أحدث التصميمات والابتكارات في مجال الأزياء والمنسوجات، مما يتيح للشركات تقديم منتجاتها الجديدة ومواكبة أحدث التطورات في السوق.

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