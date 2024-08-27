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أمراض بسبب خلل إنتاج الكورتزول

8/27/2024 11:41:10 PM
(MENAFN- Al Watan) متلازمة كوشينغ (Cushing's syndrome): وهي حالة تنتج فيها الغدد الكظرية كميات زائدة من الكورتيزول، وتُسبب أعراضا مثل:
ضعف وألم العضلات.
تراكم الدهون بين الكتفين.
ارتفاع ضغط الدم.
الإرهاق.
التهيج والعصبية.
مرض أديسون (Addison's disease): وهي حالة معاكسة لا تنتج الغدد الكظرية فيها ما يكفي من الكورتيزول، ويحدث هذا غالبًا بسبب مشاكل المناعة الذاتية التي تهاجم الغدة الكظرية نفسها، وتتضمن الأعراض الشائعة:
فقدان الوزن غير المقصود.
انخفاض ضغط الدم.
انخفاض نسبة السكر في الدم.
آلام العضلات.
التعب.
انخفاض المزاج.

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