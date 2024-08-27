أمراض بسبب خلل إنتاج الكورتزول

(MENAFN
- Al Watan)
متلازمة كوشينغ (Cushing's syndrome): وهي حالة تنتج فيها الغدد الكظرية كميات زائدة من الكورتيزول، وتُسبب أعراضا مثل:
ضعف وألم العضلات.
تراكم الدهون بين الكتفين.
ارتفاع ضغط الدم.
الإرهاق.
التهيج والعصبية.
مرض أديسون (Addison's disease): وهي حالة معاكسة لا تنتج الغدد الكظرية فيها ما يكفي من الكورتيزول، ويحدث هذا غالبًا بسبب مشاكل المناعة الذاتية التي تهاجم الغدة الكظرية نفسها، وتتضمن الأعراض الشائعة:
فقدان الوزن غير المقصود.
انخفاض ضغط الدم.
انخفاض نسبة السكر في الدم.
آلام العضلات.
التعب.
انخفاض المزاج.
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