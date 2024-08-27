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أسباب اعتقال مؤسس Telegram

8/27/2024 11:41:10 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما تم اعتقال بافيل دوروف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تطبيق ((تيليجرام)) للمراسلة، في 24 أغسطس، لم تستجب السلطات الفرنسية لطلبات التعليق، حيث إن سرية التحقيقات والاستفسارات قبل المحاكمة هي مبدأ مهم في النظام القضائي الفرنسي.
لكن شبكة التليفزيون الفرنسية TF1 أفادت بأن القضايا الرئيسية هي عمليات الإشراف على تيليجرام، وعدم الرغبة في التعاون مع إنفاذ القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
ولم تتوقع محكمة باريس الجنائية، المسؤولة عن التحقيق، أن تحظى بهذا القدر من الاهتمام والتكهنات، حيث نشر الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، هاشتاج ((#FreePavel)) على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به. كما ألمح إدوارد سنودن، المبلغ عن مخالفات وكالة الأمن القومي الأمريكية وناشط الخصوصية، إلى أن اعتقال دوروف كان قرارًا سياسيًا اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأصدرت المحكمة بيانا صحفيا أوضحت فيه التهم الموجهة إلى دوروف.

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