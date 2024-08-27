دليل العودة للاعبات كرة القدم بعد الولادة

(MENAFN
- Al Watan)
أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم
المحترفين، دليلا لمساعدة اللاعبات وأسرهن والأجهزة المعاونة في الفرق على فهم والتعامل مع مرحلة الحمل ومسيراتهن في اللعب بعد الولادة بشكل أفضل.
وتواجه العديد من المشاكل اللاعبات الحوار مع أنديتهن، حيث تقوم بعض الأندية بإيقاف رواتبهن، وقد يصل الأمر إلى إنهاء العقود.
ولمواجهة هذه المشاكل، أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين دليلا من 48 صفحة، لمساعدة اللاعبات وأسرهن، ويحمل الكتيب عنوان ((دليل العودة للعب بعد الولادة))، في ظل ما اكتشفه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من نقص المعرفة في عالم كرة القدم الاحترافية.
ويتناول الدليل كل شيء، بدءًا من حقوق اللاعبات حتى النصائح المتعلقة بالمناقشات مع الأندية إلى المخاوف الجسدية المباشرة بشأن النوم والتغذية والتدريب أثناء الحمل، فضلا عن ذلك، يتناول الدليل المخاوف طويلة المدى مثل الرضاعة الطبيعية والعودة إلى التدريب واللعب على مستوى رفيع.
وعن تلك الخطوة المهمة، قالت أليكس كولفين، مدير السياسات والعلاقات الإستراتيجية المتعلقة بكرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: ((هناك تباين ملحوظ، ليس فقط في عالم كرة القدم ولكن في الرياضة بشكل عام إذ لا يمكنك إنجاب طفل وتكونين رياضية))، وأضافت: ((سيكون في الواقع بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في عالم كرة القدم النسائية الاحترافية)).
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