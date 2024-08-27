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دليل العودة للاعبات كرة القدم بعد الولادة

8/27/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، دليلا لمساعدة اللاعبات وأسرهن والأجهزة المعاونة في الفرق على فهم والتعامل مع مرحلة الحمل ومسيراتهن في اللعب بعد الولادة بشكل أفضل.
وتواجه العديد من المشاكل اللاعبات الحوار مع أنديتهن، حيث تقوم بعض الأندية بإيقاف رواتبهن، وقد يصل الأمر إلى إنهاء العقود.
ولمواجهة هذه المشاكل، أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين دليلا من 48 صفحة، لمساعدة اللاعبات وأسرهن، ويحمل الكتيب عنوان ((دليل العودة للعب بعد الولادة))، في ظل ما اكتشفه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من نقص المعرفة في عالم كرة القدم الاحترافية.
ويتناول الدليل كل شيء، بدءًا من حقوق اللاعبات حتى النصائح المتعلقة بالمناقشات مع الأندية إلى المخاوف الجسدية المباشرة بشأن النوم والتغذية والتدريب أثناء الحمل، فضلا عن ذلك، يتناول الدليل المخاوف طويلة المدى مثل الرضاعة الطبيعية والعودة إلى التدريب واللعب على مستوى رفيع.
وعن تلك الخطوة المهمة، قالت أليكس كولفين، مدير السياسات والعلاقات الإستراتيجية المتعلقة بكرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: ((هناك تباين ملحوظ، ليس فقط في عالم كرة القدم ولكن في الرياضة بشكل عام إذ لا يمكنك إنجاب طفل وتكونين رياضية))، وأضافت: ((سيكون في الواقع بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في عالم كرة القدم النسائية الاحترافية)).

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