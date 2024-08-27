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مؤشرات احتياج الطفل لنظارة

8/27/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول الباحثون إن هناك مؤشرات تدل على احتياج الطفل لارتداء نظارات، لذا لا بد أن يلتفت كل أب وأم لهذه الدلائل، نظرا لأن ضعف الإبصار يؤدي إلى تأخر التحصيل الدراسي أو فقد البصر كليا في نهاية المطاف.
وتقول الباحثة كريستينا وينج، أستاذة مساعدة لطب العيون بجامعة بايلور بالولايات المتحدة: ((هناك فترة معينة في عمر الطفل، ولا سيما خلال أول ثماني سنوات من العمر، تحدث فيها عملية التوافق بين العين والعقل، ويكون النظام البصري في مرحلة التطور)).
وأكدت، في تصريحات للموقع الإلكتروني ((هيلث داي)) المتخصص في الأبحاث الطبية، أنه لا بد أن ينتبه الآباء في تلك الفترة لأي تغيرات سلوكية قد تكون مؤشرا على ضعف الإبصار.
وأوضحت وينج بعض المؤشرات لضعف الإبصار، مثل الصداع المتكرر، وفرك العين باستمرار، والنظر عن قرب في أثناء التطلع إلى شاشة الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي أو قراءة الكتب، وإغلاق عين واحدة خلال محاولة القراءة، وضعف الأداء الدراسي، وعدم القدرة على التركيز، والشكوى من صعوبة الرؤية من مسافة بعيدة.
وبيّنت أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الآباء لحماية أطفالهم من مشكلات ضعف الإبصار، مثل الاهتمام بعلاج أي مشكلة في الإبصار فور حدوثها، وإجراء الفحص الدوري للعين بشكل منتظم.

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