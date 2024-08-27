Wednesday, 28 August 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عناكب سامة تهدد ولايات أمريكية

8/27/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر خبراء في الحياة البرية سكان كولورادو وكانساس ونيو مكسيكو الأمريكية من انتشار ذكور العناكب السامة المرتقب، حتى شهر أكتوبر.
وأطلق بعض خبراء العناكب والحياة البرية على هذه الظاهرة اسم ((التزاوج الزوجي))، حيث تتحرك ذكور العناكب لمسافات بعيدة بحثا عن شريكة أنثى ناضجة.
وعندما يجد الذكر عنكبوتا أنثى مثالية للتزاوج معها، فإنه يؤدي رقصة مغازلة تتضمن النقر بساقيه على شبكة الأنثى. وإذا كانت متقبلة، فقد ترد بالمثل.
وبمجرد حدوث الإخصاب الناجح لدى أنثى العنكبوت، تقوم ببناء كيس بويضات بحجم كرة الغولف، حيث ستضع بيوضها. ثم تحمي الكيس من الحيوانات المفترسة حتى تفقس مئات أو آلاف العناكب الصغيرة.
وبعد التزاوج، يموت العنكبوت الذكر عادة بسرعة نسبية. وفي بعض الحالات، قد تلتهم العنكبوت الأنثى الذكر.
ويقول بعض الخبراء، إن متوسط ​​عمر العنكبوت الأنثى يبلغ نحو 20 إلى 25 عاما.
وعلى الرغم من أن العناكب الأمريكية سامة، فإنها تميل إلى توفير سمومها القاتلة لفرائسها، مثل الخنافس والجراد والسحالي الصغيرة والفئران وحتى العقارب.
ويمكن للبشر تحّمل لدغات هذه العناكب دون زيارة المستشفى، لكن هذا لا يعني أن انتشار ذكور العناكب هذا خال من المخاطر.
وقال الدكتور ريتش ريدينغ، نائب رئيس العلوم والحفاظ على البيئة في Butterfly Pavilion في وستمنستر بولاية كولورادو، إن عشاق العناكب يعرضون أنفسهم أحيانا للخطر من أجل تصوير هذه العناكب أثناء انتشارها، ولا أوصي بذلك.
ومع وضع هذا التحذير في الاعتبار، أضاف ريدينغ أن عديداً من الطرق السريعة المحلية في كولورادو كانت في الواقع أفضل المواقع لعلماء الطبيعة لمشاهدة الهجرة بأنفسهم.

MENAFN27082024000089011017ID1108608610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث