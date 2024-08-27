تخصيص 5.8 مليارات م2 للتشجير والزراعة والرعي

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد المواقع المخصصة للتشجير، وخدمات الزراعة، ومتنزهات وطنية، ومواقع مراعٍ وغابات، ومحطات معالجة المياه، ومزارع بعلية وحقول المياه، والتي وضعتها وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة البيئة والمياه والزراعة خلال عام 2023 حوالي 482 موقعا، وذلك للاستفادة منها في مواقع وبمساحة 5.8 مليارات م2.
وحسب بيانات حديثة للوزارة فقد تصدرت منطقة الرياض تلك المواقع بحوالي 122 موقعا وبمساحة 521.4 مليون م2، بينما تصدرت المنطقة الشرقية المساحات بحوالي 3.69 مليارات م2 وبنسبة 63.1% من الأراضي المخصصة للخدمات الزراعية. ــــــــــــــــــ توزيع المساحات حسب المناطق
وجاءت منطقة القصيم بعد المنطقة الشرقية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحة الأراضي المخصصة من قبل وزارة الزراعة 1.09 مليار م2 لحوالي 60 موقعا، تلتها منطقة الرياض بـ 521.4 مليون م2 لـ122 موقعا، ثم منطقة الجوف بمساحة 222.4 مليون م2 لـ47 موقعا، ومنطقة مكة المكرمة بلغت مساحة الأراضي فيها 131.4 مليون م2 لـ37 موقعا، والمدينة المنورة 44.02 مليون م2 لـ48 موقعا، ثم منطقة الحدود الشمالية بمساحة 83.7 مليون م2 لـ6 مواقع، ومنطقة الباحة 30.2 مليون م2 لـ29 موقعا، ثم منطقة عسير بمساحة 27.1 مليون م2 لـ46 موقعا، ومنطقة حائل 6.1 ملايين م2 لـ12 موقعا، وأقلها منطقة جازان بحوالي 1.04 مليون م2 لـ15 موقعا، ومنطقة تبوك 200 ألف م2 لموقعين. ــــــــــــــــــ الأراضي المؤجرة
بلغ عدد الأراضي المؤجرة بمنطقة الرياض 6 أراضٍ تم تأجيرها لمشاريع مسلخ لحوم حمراء، ودواجن رومي، وحمام لاحم، وأمهات دواجن لاحم، ودواجن لاحم، وفي منطقة مكة المكرمة تم تأجير أرض واحدة لمشروع استزراع سمكي، وفي منطقة المدينة المنورة أرض واحدة مؤجرة لمشروع دواجن، بينما بلغت الأراضي المؤجرة في منطقة عسير 32 أرضًا 30 منها مؤجرة لمشروع دواجن و2 لمشروع مسلخ، وفي منطقة نجران تم تأجير 6 أراضٍ 5 لمشاريع دواجن و1 لمشروع مسلخ، وفي كل من حائل وتبوك تم تأجير أرض واحدة لمشروع تربية أمهات دواجن، أما في منطقة الجوف فتم تأجير أرضين لمشاريع أمهات دواجن، ودجاج لاحم.
ــــــــــــــــــ المخططات الزراعية المعتمدة
واعتمدت وزارة الزراعة 544 مخططا زراعيا خلال العام الماضي؛ منها 48 مخططا زراعيا في منطقة الرياض، و39 في منطقة مكة المكرمة، و80 في المدينة المنورة، و48 في المنطقة الشرقية، وكانت القصيم الأكثر بالمخططات بـ115 مخططا معتمدا، و11 مخططا في منطقة الحدود الشمالية، و6 في تبوك، و27 في حائل، و40 في الجوف، و31 في الباحة، و71 في عسير، و27 في جازان، ومخطط واحد في نجران. المواقع المخصصة من قبل وزارة الزراعة بالمناطق ومساحاتها:
المنطقة الشرقية= 58
المساحة= 3.693.103.204 م2
منطقة القصيم= 60
المساحة= 1.091.055.193م2
منطقة الرياض= 122
المساحة= 521.489.683 م2
منطقة الجوف= 47
المساحة =222.432.024م2
منطقة مكة المكرمة= 37
المساحة =131.428.109 م2
المدينة المنورة= 48
المساحة= 44.025.908 م2
منطقة الحدود الشمالية= 6
المساحة =83.758.809م2
منطقة الباحة= 29
المساحة =30.286.510م2
منطقة عسير= 46
المساحة= 27.120.312م2
منطقة حائل= 12
المساحة= 6.132.530 م2
منطقة جازان= 15
المساحة =1.044.162م2
منطقة تبوك= 2
المساحة= 200.000 م2
مجموع المساحات= 5.852.076.446 م2
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