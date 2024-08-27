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تخصيص 5.8 مليارات م2 للتشجير والزراعة والرعي

8/27/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المواقع المخصصة للتشجير، وخدمات الزراعة، ومتنزهات وطنية، ومواقع مراعٍ وغابات، ومحطات معالجة المياه، ومزارع بعلية وحقول المياه، والتي وضعتها وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة البيئة والمياه والزراعة خلال عام 2023 حوالي 482 موقعا، وذلك للاستفادة منها في مواقع وبمساحة 5.8 مليارات م2.
وحسب بيانات حديثة للوزارة فقد تصدرت منطقة الرياض تلك المواقع بحوالي 122 موقعا وبمساحة 521.4 مليون م2، بينما تصدرت المنطقة الشرقية المساحات بحوالي 3.69 مليارات م2 وبنسبة 63.1% من الأراضي المخصصة للخدمات الزراعية.
ــــــــــــــــــ توزيع المساحات حسب المناطق
وجاءت منطقة القصيم بعد المنطقة الشرقية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحة الأراضي المخصصة من قبل وزارة الزراعة 1.09 مليار م2 لحوالي 60 موقعا، تلتها منطقة الرياض بـ 521.4 مليون م2 لـ122 موقعا، ثم منطقة الجوف بمساحة 222.4 مليون م2 لـ47 موقعا، ومنطقة مكة المكرمة بلغت مساحة الأراضي فيها 131.4 مليون م2 لـ37 موقعا، والمدينة المنورة 44.02 مليون م2 لـ48 موقعا، ثم منطقة الحدود الشمالية بمساحة 83.7 مليون م2 لـ6 مواقع، ومنطقة الباحة 30.2 مليون م2 لـ29 موقعا، ثم منطقة عسير بمساحة 27.1 مليون م2 لـ46 موقعا، ومنطقة حائل 6.1 ملايين م2 لـ12 موقعا، وأقلها منطقة جازان بحوالي 1.04 مليون م2 لـ15 موقعا، ومنطقة تبوك 200 ألف م2 لموقعين.
ــــــــــــــــــ الأراضي المؤجرة
بلغ عدد الأراضي المؤجرة بمنطقة الرياض 6 أراضٍ تم تأجيرها لمشاريع مسلخ لحوم حمراء، ودواجن رومي، وحمام لاحم، وأمهات دواجن لاحم، ودواجن لاحم، وفي منطقة مكة المكرمة تم تأجير أرض واحدة لمشروع استزراع سمكي، وفي منطقة المدينة المنورة أرض واحدة مؤجرة لمشروع دواجن، بينما بلغت الأراضي المؤجرة في منطقة عسير 32 أرضًا 30 منها مؤجرة لمشروع دواجن و2 لمشروع مسلخ، وفي منطقة نجران تم تأجير 6 أراضٍ 5 لمشاريع دواجن و1 لمشروع مسلخ، وفي كل من حائل وتبوك تم تأجير أرض واحدة لمشروع تربية أمهات دواجن، أما في منطقة الجوف فتم تأجير أرضين لمشاريع أمهات دواجن، ودجاج لاحم.
ــــــــــــــــــ المخططات الزراعية المعتمدة
واعتمدت وزارة الزراعة 544 مخططا زراعيا خلال العام الماضي؛ منها 48 مخططا زراعيا في منطقة الرياض، و39 في منطقة مكة المكرمة، و80 في المدينة المنورة، و48 في المنطقة الشرقية، وكانت القصيم الأكثر بالمخططات بـ115 مخططا معتمدا، و11 مخططا في منطقة الحدود الشمالية، و6 في تبوك، و27 في حائل، و40 في الجوف، و31 في الباحة، و71 في عسير، و27 في جازان، ومخطط واحد في نجران.
المواقع المخصصة من قبل وزارة الزراعة بالمناطق ومساحاتها:
المنطقة الشرقية= 58
المساحة= 3.693.103.204 م2
منطقة القصيم= 60
المساحة= 1.091.055.193م2
منطقة الرياض= 122
المساحة= 521.489.683 م2
منطقة الجوف= 47
المساحة =222.432.024م2
منطقة مكة المكرمة= 37
المساحة =131.428.109 م2
المدينة المنورة= 48
المساحة= 44.025.908 م2
منطقة الحدود الشمالية= 6
المساحة =83.758.809م2
منطقة الباحة= 29
المساحة =30.286.510م2
منطقة عسير= 46
المساحة= 27.120.312م2
منطقة حائل= 12
المساحة= 6.132.530 م2
منطقة جازان= 15
المساحة =1.044.162م2
منطقة تبوك= 2
المساحة= 200.000 م2
مجموع المساحات= 5.852.076.446 م2

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